Juve, è già emergenza! Locatelli almeno 3 mesi out, ora si teme anche per Boga

Aspettando Sarr

Il capitano, però, alla fine ha stretto i denti e ad uscire per Koopmeiners è stato Douglas Luiz. Al triplice fischio, però, le condizioni del ginocchio di Locatelli sono peggiorate. Aveva la borsa del ghiaccio con sé, anche se in tv aveva subito rassicurato: “Ho solo un fastidio, la borsa del ghiaccio non vi crei allarmismi”. Il gonfiore del ginocchio, però, ha portato Locatelli dritto al J Medical. Ed è trascorso pochissimo tempo per ricevere un verdetto quasi definitivo: si parla di un lungo stop, di oltre tre mesi.