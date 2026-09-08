Giuntoli se la gode, la Juve si reinventa: spunta anche la tentazione Woltemade

Koop, Douglas e le altre soluzioni

Per Koopmeiners, in fondo, Giuntoli aveva rinunciato alla trattativa per Rabiot, e poco prima di scaricare il francese aveva scelto di ricostruire il centrocampo attorno a Douglas. Il brasiliano è stato ciò che più ha pagato, e a lungo pure l’equivoco più distruttivo di quella stagione. Nemmeno il prestito altrove ha funzionato, neanche il ritorno lì dove aveva brillato e si era imposto, cioè all’Aston Villa. Eppure, qualcosa da dare c’era. Qualcosa da fare pure. Dopo una stagione - un’altra - alle prese con gli acciacchi fisici, Luiz ha fatto una preparazione importante e si è presentato immediatamente in condizione. Nel tempo, è maturato. Non sempre viene data questa possibilità. E non sempre viene data la chance di mettere partite, di sbagliare e di ricominciare. A onor del vero, Koopmeiners ne ha avute abbastanza da perdere le speranze: adesso è un aggrapparsi alle possibilità, però senza pretendere più nulla. Come non si potrà pretendere nulla, non subito, da Pape Sarr: arriva da un acciacco, ha fatto pochissimi allenamenti, e quanto potrà dare lo si scoprirà solamente giocando. Altre soluzioni? Owusu, dalla Next Gen, a maggior ragione aggregato in prima squadra a tempo indeterminato. C’è Faticanti, poi, fresco pure di giro in Nazionale. Poi quelle più estreme: Cambiaso, però quando torna, può essere piazzato nei due in mezzo. Oppure cambiare, ma farlo sul serio: magari abbassando Woltemade, proprio nel ruolo in cui tutto è iniziato ad andare storto col Newcastle.