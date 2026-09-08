Giuntoli se la gode, la Juve si reinventa: spunta anche la tentazione Woltemade

Reagire, anche perché altro non si può fare. La Juventus dovrà ripartire da Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, e se l’avessero detto solo qualche settimana fa, a qualcuno sarebbe scappata probabilmente una crisi di panico e non solo una risata isterica. Invece quest’inizio di stagione ha portato in dote un vento nuovo, più fresche soluzioni e intenzioni. Il brasiliano, in fondo, da esubero si è fatto elemento essenziale: corre più di tutti, ha la qualità di nessuno, e nel tessuto tattico bianconero si è posto in maniera pressoché perfetta, persino da indispensabile.
Sull’olandese, invece, due inizi rischiano di fare già una prova: gol con il Parma che chiude la partita, l’assist con il Milan per la testata di Gatti. Salvifica. Com’è stato salvifico Koop, due grandi impatti in due partite che rischiavano di imbrigliare (in un modo o nell’altro) la Juventus. E se adesso alla Continassa vige la preoccupazione per le condizioni dei bianconeri, dall’altra parte - Zingonia, più o meno - qualcuno sorride, e nemmeno troppo sotto i baffi . Questa Juve, in fondo, è simile a quella che aveva in mente Cristiano Giuntoli quando l’aveva affidata a Thiago Motta: poi è andata com’è andata, ma si era discusso tanto della qualità dei colpi in sé. Qualità che adesso sembra quantomeno rivalutata.
Le parole di Giuntoli
«Ma adesso penso all’Atalanta in toto - le parole del direttore sportivo, oggi appunto alla Dea -, pur essendo contento per i giocatori che avevo preso io alla Juventus che adesso trovano spazio». Su, in punta di fioretto. Non di più. Però una rivendicazione in pieno stile, che irrobustisce una narrazione differente attorno a quel campionato, a quel gruppo, a quell’avventura in generale. Terminata male, dopo promesse e premesse di un certo livello. A Torino, comunque, oggi vige la legge di Carnevali, con Massara e Ottolini ai suoi lati. Era un ombrello che Giuntoli non aveva, o che aveva avuto solamente in parte. Tornato a gestire prettamente il mercato, il ds campione d’Italia con il Napoli è tornato pure a scatenarsi nella mera costruzione della squadra. A volte scontrandosi anche con la Juve. Come nel caso di Alajbegovic: «Colpo mancato? Durante il mercato siamo molto attenti, per l’esterno abbiamo optato per un giocatore un po’ più pronto come Rowe», la risposta. Diplomatica, giusta. Che comunque arriva dopo un commento quantomeno indicativo sul suo pensiero generale sui bianconeri, e in particolare sulla versione che lo vedeva intento a tirare i fili della Continassa.
Koop, Douglas e le altre soluzioni
Per Koopmeiners, in fondo, Giuntoli aveva rinunciato alla trattativa per Rabiot, e poco prima di scaricare il francese aveva scelto di ricostruire il centrocampo attorno a Douglas. Il brasiliano è stato ciò che più ha pagato, e a lungo pure l’equivoco più distruttivo di quella stagione. Nemmeno il prestito altrove ha funzionato, neanche il ritorno lì dove aveva brillato e si era imposto, cioè all’Aston Villa. Eppure, qualcosa da dare c’era. Qualcosa da fare pure. Dopo una stagione - un’altra - alle prese con gli acciacchi fisici, Luiz ha fatto una preparazione importante e si è presentato immediatamente in condizione. Nel tempo, è maturato. Non sempre viene data questa possibilità. E non sempre viene data la chance di mettere partite, di sbagliare e di ricominciare. A onor del vero, Koopmeiners ne ha avute abbastanza da perdere le speranze: adesso è un aggrapparsi alle possibilità, però senza pretendere più nulla. Come non si potrà pretendere nulla, non subito, da Pape Sarr: arriva da un acciacco, ha fatto pochissimi allenamenti, e quanto potrà dare lo si scoprirà solamente giocando. Altre soluzioni? Owusu, dalla Next Gen, a maggior ragione aggregato in prima squadra a tempo indeterminato. C’è Faticanti, poi, fresco pure di giro in Nazionale. Poi quelle più estreme: Cambiaso, però quando torna, può essere piazzato nei due in mezzo. Oppure cambiare, ma farlo sul serio: magari abbassando Woltemade, proprio nel ruolo in cui tutto è iniziato ad andare storto col Newcastle.
Reagire, anche perché altro non si può fare. La Juventus dovrà ripartire da Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, e se l’avessero detto solo qualche settimana fa, a qualcuno sarebbe scappata probabilmente una crisi di panico e non solo una risata isterica. Invece quest’inizio di stagione ha portato in dote un vento nuovo, più fresche soluzioni e intenzioni. Il brasiliano, in fondo, da esubero si è fatto elemento essenziale: corre più di tutti, ha la qualità di nessuno, e nel tessuto tattico bianconero si è posto in maniera pressoché perfetta, persino da indispensabile.
Sull’olandese, invece, due inizi rischiano di fare già una prova: gol con il Parma che chiude la partita, l’assist con il Milan per la testata di Gatti. Salvifica. Com’è stato salvifico Koop, due grandi impatti in due partite che rischiavano di imbrigliare (in un modo o nell’altro) la Juventus. E se adesso alla Continassa vige la preoccupazione per le condizioni dei bianconeri, dall’altra parte - Zingonia, più o meno - qualcuno sorride, e nemmeno troppo sotto i baffi . Questa Juve, in fondo, è simile a quella che aveva in mente Cristiano Giuntoli quando l’aveva affidata a Thiago Motta: poi è andata com’è andata, ma si era discusso tanto della qualità dei colpi in sé. Qualità che adesso sembra quantomeno rivalutata.