Kolo Muani, la crisi ha due facce: cosa lo sta frenando davvero alla Juve

TORINO - Luciano Spalletti è stato chiaro, anzi chiarissimo a margine del pari col Milan: nessuna chance che possa scendere dal carro di Kolo Muani . Né ora, né mai. Almeno non prima della fine di questa stagione. Un po’ perché - a dirla tutta - non potrebbe, dal momento che si tratta di un profilo su cui si è speso con ostinazione e in prima persona nel corso dell’estate pur di convincere il club a riportarlo a Torino. Ma soprattutto, perché rimane convinto che dentro quel corpo alberghi il centravanti di cui la sua Juventus ha disperato bisogno. E questo al netto delle deludenti prove inscenate fin qui.

Contro il Milan Lucio lo ha braccato con lo sguardo per tutti e 90 i minuti, approfittando di ogni interruzione per richiamarlo a gran voce. Con le cattive, sì, ma pure con un paio di carezze paterne, rubate dalle telecamere nelle economie dei due “cooling break”. Tutto inutile, almeno per ora. La notte dell’Allianz ha restituito l’immagine di un encefalogramma piatto. Specie se rapportato ai primi due match stagionali in cui Kolo, pur essendo mancato in termini realizzativi, aveva quantomeno garantito qualche sponda, suggerimenti calibrati e metriche d’attacco confortanti. A riprova del fatto che fosse riuscito a inserirsi negli inediti meccanismi di gioco spallettiani e che l’appuntamento col gol fosse già bello che imbastito.