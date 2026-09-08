Kolo Muani, la crisi ha due facce: cosa lo sta frenando davvero alla Juve

TORINO - Luciano Spalletti è stato chiaro, anzi chiarissimo a margine del pari col Milan: nessuna chance che possa scendere dal carro di Kolo Muani. Né ora, né mai. Almeno non prima della fine di questa stagione. Un po’ perché - a dirla tutta - non potrebbe, dal momento che si tratta di un profilo su cui si è speso con ostinazione e in prima persona nel corso dell’estate pur di convincere il club a riportarlo a Torino. Ma soprattutto, perché rimane convinto che dentro quel corpo alberghi il centravanti di cui la sua Juventus ha disperato bisogno. E questo al netto delle deludenti prove inscenate fin qui.
Contro il Milan Lucio lo ha braccato con lo sguardo per tutti e 90 i minuti, approfittando di ogni interruzione per richiamarlo a gran voce. Con le cattive, sì, ma pure con un paio di carezze paterne, rubate dalle telecamere nelle economie dei due “cooling break”. Tutto inutile, almeno per ora. La notte dell’Allianz ha restituito l’immagine di un encefalogramma piatto. Specie se rapportato ai primi due match stagionali in cui Kolo, pur essendo mancato in termini realizzativi, aveva quantomeno garantito qualche sponda, suggerimenti calibrati e metriche d’attacco confortanti. A riprova del fatto che fosse riuscito a inserirsi negli inediti meccanismi di gioco spallettiani e che l’appuntamento col gol fosse già bello che imbastito.
Kolo Muani, i problemi fisici e mentali alla Juve
La verità? Decisamente più sfumata e complessa. Impossibile ricondurre in toto la crisi a componenti di natura mentale. Alla sfiducia in se stesso - per quanto palpabile e gravosa - che il francese ha incominciato ad avvertire nel corso degli ultimi giorni. L’impressione, infatti, è che a frenarlo siano due aspetti in particolare. Il primo riguarda la sua tenuta fisica, ancora troppo approssimativa per i carichi e i ritmi della Serie A. Lo si intravede nei duelli fisici ingaggiati (contro i rossoneri ne ha vinti giusto 2 su 12), nelle esigue porzioni di campo coperte o ancora nella mancanza di esplosività palla al piede. Quest’ultimo tra i suoi inconfondibili marchi di fabbrica. Colpa - probabilmente - di un’estate vissuta perlopiù da gregario, tra le giovanili del Psg, prima della partenza in extremis per la tournée bianconera tra Hong Kong e Perth. Fino ad arrivare al tema, forse, più stringente: il cortocircuito tattico. E cioè che il francese, se lasciato solo di fronte a difesa schierate come quella rossonera, finisce per sparire completamente dal gioco.
Kolo Muani e il problema tattico: serve più spazio
Il lavoro da “boa” spalle alla porta non ha mai fatto parte del suo repertorio calcistico. Al contrario, Kolo ha dimostrato di sapersi esaltare - ed essere decisivo - se imbeccato in profondità. Quando lo metti nelle condizioni di svariare e sprintare su tutto il fronte d’attacco. Basta dare un’occhiata alla genesi dei 10 gol segnati fin qui in bianconero: la stragrande maggioranza deriva da iniziative personali in campo aperto. Gli serve più spazio, insomma, per esaltarsi. E non è un caso, infatti, che Spalletti abbia invocato per tutta l’estate l’arrivo di una punta ulteriore con caratteristiche ben differenti. Un profilo che potesse fare a sportellate, legare il gioco e aprire corridoi al francese. E nell’esiguo spezzone di gara giocato contro il Milan, Nick Woltemade ha dimostrato di poter essere quel tipo di giocatore per la Juventus. Non necessariamente un potenziale alter ego di Kolo. Anzi, un profilo da affiancargli per determinate categorie di match.
Juve, piano anti-crisi per rilanciare Kolo Muani
Perché alla fine la risposta è già scritta nei suoi primi mesi torinesi. Il suo talento non può essersi volatilizzato nel giro di un’annata triste e malinconica alla corte del Tottenham. Certo, urgono correttivi e pure alla svelta, perché la Juve non può permettersi di divincolarsi dal pantano della precedente annata senza i gol del francese. E proprio per questo alla Continassa è già pronta a scattare un’unità anti-crisi: un piano di protezione e rilancio mirato, costruito intorno al ragazzo per restituirgli la brillantezza perduta. Non un processo, dunque, ma una missione condivisa.
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TORINO - Luciano Spalletti è stato chiaro, anzi chiarissimo a margine del pari col Milan: nessuna chance che possa scendere dal carro di Kolo Muani. Né ora, né mai. Almeno non prima della fine di questa stagione. Un po’ perché - a dirla tutta - non potrebbe, dal momento che si tratta di un profilo su cui si è speso con ostinazione e in prima persona nel corso dell’estate pur di convincere il club a riportarlo a Torino. Ma soprattutto, perché rimane convinto che dentro quel corpo alberghi il centravanti di cui la sua Juventus ha disperato bisogno. E questo al netto delle deludenti prove inscenate fin qui.
Contro il Milan Lucio lo ha braccato con lo sguardo per tutti e 90 i minuti, approfittando di ogni interruzione per richiamarlo a gran voce. Con le cattive, sì, ma pure con un paio di carezze paterne, rubate dalle telecamere nelle economie dei due “cooling break”. Tutto inutile, almeno per ora. La notte dell’Allianz ha restituito l’immagine di un encefalogramma piatto. Specie se rapportato ai primi due match stagionali in cui Kolo, pur essendo mancato in termini realizzativi, aveva quantomeno garantito qualche sponda, suggerimenti calibrati e metriche d’attacco confortanti. A riprova del fatto che fosse riuscito a inserirsi negli inediti meccanismi di gioco spallettiani e che l’appuntamento col gol fosse già bello che imbastito.