Licina e Adzic volano, il piano Juve sta funzionando. Ma una domanda sorge spontanea

La Cremonese peraltro punta in alto e con un allenatore come Pecchia , Licina può davvero esplodere. Qualcosa di alta classe si è già vista: due gol in altrettante apparizioni con la formazione grigiorossa, partite impreziosite anche da un assist. Si è già preso la città, anche con un atteggiamento serio e professionale, che del resto era (ed è) apprezzato anche a Torino: la Juve crede nel talento tedesco e per questo ha evitato una cessione a titolo definitivo, con i no a Napoli e Parma ad agosto, prima del passaggio in prestito alla Cremonese.

La Juve ha ribadito la propria fiducia nel giocatore e ha voluto che rimanesse legato al club, per questo ha lavorato a una formula di prestito secco: nel rush finale per accaparrarsi il fantasista a titolo temporaneo, i grigiorossi hanno avuto la meglio sull’Avellino, che pure avrebbe voluto con forza il calciatore. Il sogno di Licina era e resta la Juve, ma all’interno di un progetto tecnico in cui possa essere effettivamente pronto a un ruolo di primo piano, situazione che non si è concretizzata in questa stagione, anche per il gran numero di elementi in rosa in quel ruolo. E Licina era ormai destinato al salto rispetto alla Serie C con la Next Gen. Da un numero 10 (anche nei fatti) come Licina, a un altro che però in neroverde (così come a Torino) indossa il numero 17 e gioca qualche metro più indietro, anche se con licenza di attaccare e di segnare.