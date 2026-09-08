Licina e Adzic volano, il piano Juve sta funzionando. Ma una domanda sorge spontanea

Talento è la parola che accomuna Adin Licina e Vasilije Adzic, patrimonio dell’umanità bianconera per gli anni a venire, ma non nel presente: scelte diverse, anche per tutelare l’investimento. Un anno di differenza, classe 2007 il tedesco, 2006 il montenegrino, ruoli differenti, però stessa capacità di dare del tu al pallone, uno mancino puro e l’altro destro: la Juve ha deciso per loro - e con loro - di intraprendere un percorso di crescita altrove, senza tuttavia perderne il controllo. Licina ha scelto una Serie B nobile con la Cremonese in prestito secco per una stagione, Adzic è andato a farsi le ossa in una palestra di prima fascia come il Sassuolo, in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto per i neroverdi a 12 milioni e contro opzione per i bianconeri per ulteriori 1,7 milioni. Entrambi stanno strabiliando in questo avvio di stagione: gol, assist e spettacolo.
Tanto che qualcuno si è chiesto: ma non sarebbe stata cosa buona e giusta tenerli e provare a lanciarli? L’idea della Juve, sposata anche da Spalletti, è diversa: c’era bisogno di aria nuova e spazio, anche la possibilità di sbagliare, di correre il rischio della giocata senza bruciarsi, di alleggerire la pressione in piazze formative ma non schiaccianti in provincia.
Licina può davvero esplodere
La Cremonese peraltro punta in alto e con un allenatore come Pecchia, Licina può davvero esplodere. Qualcosa di alta classe si è già vista: due gol in altrettante apparizioni con la formazione grigiorossa, partite impreziosite anche da un assist. Si è già preso la città, anche con un atteggiamento serio e professionale, che del resto era (ed è) apprezzato anche a Torino: la Juve crede nel talento tedesco e per questo ha evitato una cessione a titolo definitivo, con i no a Napoli e Parma ad agosto, prima del passaggio in prestito alla Cremonese.
La Juve ha ribadito la propria fiducia nel giocatore e ha voluto che rimanesse legato al club, per questo ha lavorato a una formula di prestito secco: nel rush finale per accaparrarsi il fantasista a titolo temporaneo, i grigiorossi hanno avuto la meglio sull’Avellino, che pure avrebbe voluto con forza il calciatore. Il sogno di Licina era e resta la Juve, ma all’interno di un progetto tecnico in cui possa essere effettivamente pronto a un ruolo di primo piano, situazione che non si è concretizzata in questa stagione, anche per il gran numero di elementi in rosa in quel ruolo. E Licina era ormai destinato al salto rispetto alla Serie C con la Next Gen. Da un numero 10 (anche nei fatti) come Licina, a un altro che però in neroverde (così come a Torino) indossa il numero 17 e gioca qualche metro più indietro, anche se con licenza di attaccare e di segnare.
Adzic, potenziale notevole
Adzic è un gradino più in alto, in Serie A, e dopo i dubbi che si erano sollevati nell’ultima stagione, cominciata bene in bianconero ma terminata ai margini, il talento montenegrino è ripartito da un’oasi calcistica come Sassuolo. E si è subito calato nella parte, confermando la bontà della scelta, sua e del club bianconero: gol pesanti, qualità e un ruolo da mezzala cucito su misura dal nuovo allenatore dei neroverdi, Aquilani. La Juve crede comunque nelle qualità del talento montenegrino, perché all’interno dell’accordo di prestito con diritto di riscatto in favore del Sassuolo ha inserito comunque la possibilità di una ulteriore opzione per non perdere il “controllo” del versatile centrocampista: alla Continassa c’è piena contezza del fatto che Adzic abbia un potenziale notevole e che possa rientrare in futuro all’interno del progetto bianconero. Carnevali e Massara seguono i progressi dei ragazzi in prestito passo dopo passo, con attenzione, così come lo stesso Spalletti. Avrebbero fatto comodo? Con il senno del poi forse sì, specialmente per quanto riguarda Adzic, considerando l’emergenza totale a centrocampo. Ma l’orgoglio per ora supera i rimpianti...
Talento è la parola che accomuna Adin Licina e Vasilije Adzic, patrimonio dell’umanità bianconera per gli anni a venire, ma non nel presente: scelte diverse, anche per tutelare l’investimento. Un anno di differenza, classe 2007 il tedesco, 2006 il montenegrino, ruoli differenti, però stessa capacità di dare del tu al pallone, uno mancino puro e l’altro destro: la Juve ha deciso per loro - e con loro - di intraprendere un percorso di crescita altrove, senza tuttavia perderne il controllo. Licina ha scelto una Serie B nobile con la Cremonese in prestito secco per una stagione, Adzic è andato a farsi le ossa in una palestra di prima fascia come il Sassuolo, in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto per i neroverdi a 12 milioni e contro opzione per i bianconeri per ulteriori 1,7 milioni. Entrambi stanno strabiliando in questo avvio di stagione: gol, assist e spettacolo.
Tanto che qualcuno si è chiesto: ma non sarebbe stata cosa buona e giusta tenerli e provare a lanciarli? L’idea della Juve, sposata anche da Spalletti, è diversa: c’era bisogno di aria nuova e spazio, anche la possibilità di sbagliare, di correre il rischio della giocata senza bruciarsi, di alleggerire la pressione in piazze formative ma non schiaccianti in provincia.