Gatti, altro che riserva: perché ha detto no all’addio e cosa vuole prendersi alla Juve

TORINO - Il gol è stata una liberazione dopo un’estate complicatissima. Per mille ragioni: l’infortunio del 17 agosto, il poco spazio dopo le prime amichevoli in cui si è destreggiato piuttosto bene e le pretendenti che per lui non hanno mai affondato il colpo. Ma Federico Gatti non è rimasto per fare il figurante in questa Juve. E se non ha accettato una soluzione di ripiego è soltanto per un motivo: è convinto, giornata dopo giornata, di avere i mezzi per conquistarsi una maglia da titolare. È sicuro che nel tempo avrà spazio, a prescindere dall’utilizzo che Spalletti ne fa da centravanti aggiunto nei minuti finali. Era già successo a marzo a Roma: dentro Federico, autore di un 3-3 che ha permesso alla Juve di ravvivare la corsa Champions League.