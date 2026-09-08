Gatti, altro che riserva: perché ha detto no all’addio e cosa vuole prendersi alla Juve

TORINO - Il gol è stata una liberazione dopo un’estate complicatissima. Per mille ragioni: l’infortunio del 17 agosto, il poco spazio dopo le prime amichevoli in cui si è destreggiato piuttosto bene e le pretendenti che per lui non hanno mai affondato il colpo. Ma Federico Gatti non è rimasto per fare il figurante in questa Juve. E se non ha accettato una soluzione di ripiego è soltanto per un motivo: è convinto, giornata dopo giornata, di avere i mezzi per conquistarsi una maglia da titolare. È sicuro che nel tempo avrà spazio, a prescindere dall’utilizzo che Spalletti ne fa da centravanti aggiunto nei minuti finali. Era già successo a marzo a Roma: dentro Federico, autore di un 3-3 che ha permesso alla Juve di ravvivare la corsa Champions League.
È ricapitato anche contro il Milan: Fede entra e lascia una traccia indelebile sulla partita. Per come stacca di testa, per come riempie l’area, per il panico che diffonde quando le avversarie si schiacciano a protezione del vantaggio. Anche Amorim, dunque, è caduto nella trappola. E dire che in estate Gatti sembrava sul punto di lasciare la Juve. Il Napoli, però, al netto di un corteggiamento fatto più di parole che di gesti tangibili ha preferito virare su Badiashile. Soltanto il Porto, dunque, ha fatto vacillare il centrale: Farioli si è fatto vivo il 2 settembre, annusando un’opportunità di mercato in prestito e con pochi vincoli per il riscatto. Ma la Juve, una volta chiusa la sessione italiana di mercato, ha respinto l’assalto lusitano. Al Do Dragao sarebbe andato, sì. Ma non in contesti minori, neppure in Serie A: Gatti è convinto di aver acquisito uno status che gli consenta di essere protagonista in una grande squadra.
Gatti e la Juve: da esubero alla corsa per un posto da titolare
Per lui non è stato facile accettare il declassamento dell’ultimo anno: prima era uno dei primi 12/13 giocatori più utilizzati, ora è soltanto uno dei 25. Parte sempre, però, dalle retrovie. Costretto a risalire la corrente, ancor di più dopo l’arrivo di Jhon Lucumi dal Bologna. Nello strano agosto di Gatti, poi, è subentrato pure l’infortunio più strano della storia recente bianconera: l’intervento in scivolata da parte del tifoso del 17 agosto, durante Juve A-Juve B all’Allianz Stadium. Una fatalità che l’ha tenuto ai box per due settimane e poteva persino finire peggio, considerando la torsione innaturale della caviglia. Come l’ha presa Gatti? Con serenità. Vive del calore del popolo bianconero e non ha fatto nulla per dirigersi subito verso gli spogliatoi durante l’invasione di campo proprio perché voleva godersi il momento. Non immaginando, ovviamente, che potesse rischiare la propria incolumità.
Gatti, la forza mentale e la fame dopo il gol al Milan
Le parole al fischio finale contro il Milan riassumono la sua fame: «Non muoio mai, ho una forza dentro che mi fa andare oltre ogni difficoltà o situazione, sono fatto così». Una forza che dà, ma toglie anche qualcosa: se potesse tornare indieto di qualche ora, subito dopo il pareggio, riprenderebbe in mano il pallone per dirigersi verso il centrocampo e tentare di completare la rimonta.
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TORINO - Il gol è stata una liberazione dopo un’estate complicatissima. Per mille ragioni: l’infortunio del 17 agosto, il poco spazio dopo le prime amichevoli in cui si è destreggiato piuttosto bene e le pretendenti che per lui non hanno mai affondato il colpo. Ma Federico Gatti non è rimasto per fare il figurante in questa Juve. E se non ha accettato una soluzione di ripiego è soltanto per un motivo: è convinto, giornata dopo giornata, di avere i mezzi per conquistarsi una maglia da titolare. È sicuro che nel tempo avrà spazio, a prescindere dall’utilizzo che Spalletti ne fa da centravanti aggiunto nei minuti finali. Era già successo a marzo a Roma: dentro Federico, autore di un 3-3 che ha permesso alla Juve di ravvivare la corsa Champions League.
È ricapitato anche contro il Milan: Fede entra e lascia una traccia indelebile sulla partita. Per come stacca di testa, per come riempie l’area, per il panico che diffonde quando le avversarie si schiacciano a protezione del vantaggio. Anche Amorim, dunque, è caduto nella trappola. E dire che in estate Gatti sembrava sul punto di lasciare la Juve. Il Napoli, però, al netto di un corteggiamento fatto più di parole che di gesti tangibili ha preferito virare su Badiashile. Soltanto il Porto, dunque, ha fatto vacillare il centrale: Farioli si è fatto vivo il 2 settembre, annusando un’opportunità di mercato in prestito e con pochi vincoli per il riscatto. Ma la Juve, una volta chiusa la sessione italiana di mercato, ha respinto l’assalto lusitano. Al Do Dragao sarebbe andato, sì. Ma non in contesti minori, neppure in Serie A: Gatti è convinto di aver acquisito uno status che gli consenta di essere protagonista in una grande squadra.