Alla Juve da quando ha 8 anni, in prima squadra col monopattino: chi è Owusu e cosa pensa Spalletti

Ci sono storie che cominciano lontano dai riflettori, dove il calcio è ancora soltanto un pallone rincorso per strada e un sogno difficile persino da pronunciare. Quella di Augusto Sedorf Owusu nasce alla periferia di Torino, nella Barriera di Milano, e attraversa anni di sacrifici prima di affacciarsi alla porta della prima squadra. Il nome porta con sé l'ammirazione del padre per Clarence, leggenda del Milan, quasi una coincidenza capace di rendere ancora più particolare un percorso cresciuto interamente in bianconero.
Oggi quel bambino arrivato alla Juventus a otto anni si trova a un passo dal palcoscenico più importante, spinto da un'emergenza che potrebbe trasformarsi nella sua grande occasione. Perché, come ha spesso ricordato Spalletti, anche dai problemi possono nascere opportunità: per Owusu, quella opportunità può diventare concreta.
L’emergenza apre una porta
L’infortunio di Locatelli ha complicato ulteriormente i piani di Spalletti, costringendo il tecnico a fare i conti con un centrocampo ridotto all’essenziale. Le alternative sono poche e le necessità della squadra rendono le scelte quasi obbligate, soprattutto in una fase della stagione nella quale ogni assenza pesa ancora di più. È proprio in questo scenario che il nome di Augusto Sedorf Owusu ha cominciato a guadagnare spazio nelle valutazioni dell’allenatore. Il classe 2005 è stato aggregato al gruppo, convocato e inserito sempre più stabilmente nelle dinamiche della prima squadra.
Owusu, Serie A prossimo passo?
Ora il passo successivo potrebbe essere quello più atteso: raccogliere i primi minuti ufficiali in Serie A. Per un ragazzo cresciuto fin da bambino nel vivaio juventino, sarebbe molto più di una semplice presenza sul terreno di gioco. Sarebbe il risultato di un percorso lungo quasi quattordici anni, costruito attraverso ogni categoria del settore giovanile. Un debutto che permetterebbe anche alla Juventus di valorizzare uno dei propri prodotti interni, proprio nel momento in cui la necessità ha trasformato una prospettiva in possibilità.
Owusu aspetta, osserva e si prepara: la porta della prima squadra è ormai socchiusa. Owusu è un centrocampista centrale moderno, abituato a muoversi lungo tutto il campo e a interpretare la partita con un raggio d’azione particolarmente ampio.
Il suo habitat naturale è quello della mezzala, più che del mediano chiamato a proteggere stabilmente la linea difensiva. Ha caratteristiche da box to box: accompagna l’azione, si propone in avanti e cerca con continuità di diventare una soluzione per i compagni.
Le caratteristiche fisiche
Fisicamente possiede struttura e forza, qualità che gli permettono di sostenere i duelli e coprire metri importanti durante la partita. Quando riceve palla, non tende soltanto alla giocata semplice, ma prova a rompere gli equilibri attraverso conduzioni, dribbling e cambi di gioco. La sua capacità di inserirsi nella manovra offensiva rappresenta una delle componenti più interessanti del suo profilo.
È un giocatore che può portare energia e imprevedibilità, più orientato alla ricerca della giocata che alla gestione conservativa del possesso. Proprio per questo, in una squadra alle prese con un centrocampo in emergenza, può rappresentare un elemento capace di modificare il ritmo della partita. Restano margini di crescita soprattutto nella continuità delle scelte e nella gestione della palla, aspetti sui quali ha lavorato durante il percorso alla Next Gen.
Dalla Primavera alla Next Gen
La crescita di Owusu è stata quasi interamente scandita dai colori della Juventus, dopo l’ingresso nel settore giovanile a soli otto anni. L’unica parentesi lontana da Torino è arrivata nella stagione 2022/23, quando viene mandato in prestito alla Primavera della Reggiana per confrontarsi con una realtà diversa. Il ritorno in bianconero coincide con una nuova fase del suo percorso: nel 2023/24 colleziona 19 presenze con la Primavera juventina, impreziosite da una rete. Il passaggio successivo è quello tra i professionisti, con l’approdo alla Juventus Next Gen in Serie C.
Nelle due stagioni successive diventa progressivamente una presenza importante della seconda squadra, superando quota cinquanta apparizioni tra campionato, coppe e playoff. È proprio sui campi della Serie C che costruisce la propria maturità, misurandosi con il calcio dei grandi e con un'intensità diversa rispetto al settore giovanile.
Le sue prestazioni attirano progressivamente l'attenzione dello staff della prima squadra e arrivano le prime convocazioni ufficiali. Il percorso prosegue poi con la partecipazione al Mondiale per Club e con il ritiro estivo del 2026, dove Spalletti ha avuto modo di osservarlo quotidianamente. Una crescita graduale e costante.
Barriera di Milano, l’inizio di tutto
Prima di Vinovo e della Continassa c’è la Barriera di Milano, quartiere della periferia torinese nel quale Owusu ha cominciato a immaginare il proprio futuro con un pallone tra i piedi. I primi passi arrivano nella scuola calcio del Centrocampo, dove le sue qualità non passano inosservate. A notarlo è Gigi Milani, responsabile dell’attività di base della Juventus, che individua nel giovane Augusto un profilo da seguire con attenzione. La chiamata bianconera arriva quando ha appena otto anni e da quel momento la sua crescita si intreccia con quella del club. Nel corso degli anni cambia anche il suo modo di stare in campo: inizialmente viene utilizzato in posizione difensiva, prima di avanzare progressivamente verso il centrocampo.
È lì che trova il contesto ideale per esprimere la combinazione di forza, dinamismo e propensione offensiva che oggi caratterizza il suo gioco. La Juventus diventa così molto più di una squadra: è il luogo nel quale trascorre l’infanzia, l’adolescenza e gran parte della propria formazione calcistica. Dalla periferia torinese alla Continassa, il viaggio di Owusu racconta la pazienza necessaria per trasformare un talento di otto anni in un professionista.
La chiamata di Motta e l'arrivo in monopattino
Il primo contatto concreto con il mondo della prima squadra arriva già nel 2024, quando Thiago Motta decide di inserirlo tra i convocati per le sfide contro Lecce e Bologna. Per Owusu è un momento speciale, perché significa entrare finalmente nello stesso ambiente dei calciatori che fino a poco tempo prima rappresentavano soltanto dei modelli da osservare. La sua prima convocazione è accompagnata da un'immagine curiosa e spontanea: quella del ragazzo che si presenta addirittura in monopattino. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma perfetto per raccontare il contrasto tra la normalità del ragazzo e la straordinarietà del momento che sta vivendo.
Da una parte c’è il bambino cresciuto nei campi del vivaio, dall’altra il giovane professionista chiamato a sedersi sulla panchina della Juventus in Serie A. Quelle convocazioni rappresentano il primo vero assaggio di un mondo inseguito per anni attraverso le categorie giovanili. Nel frattempo Owusu continua a lavorare con la Next Gen, accumulando esperienza e responsabilità senza perdere il contatto con la prima squadra. Gli allenamenti con i grandi diventano sempre più frequenti e gli permettono di confrontarsi con ritmi, richieste e giocatori di livello superiore. Un passaggio fondamentale per prepararsi al momento nel quale una semplice convocazione potrebbe finalmente trasformarsi in un ingresso sul terreno di gioco.
Il mercato respinto e l'esordio in amichevole
L’estate avrebbe dovuto avere un copione diverso: la Juventus aveva inizialmente immaginato per Owusu un trasferimento in prestito in Serie B, con diverse società interessate concretamente al centrocampista. Il piano, però, cambia durante la tournée estiva, quando le sue prestazioni convincono Spalletti a rivedere le prospettive sul ragazzo. Le giocate mostrate durante il lavoro con la prima squadra diventano un argomento sufficiente per trattenere Owusu alla Continassa e inserirlo stabilmente nel gruppo. A rendere ancora più significativa la sua estate arriva poi Basilea, teatro del primo ingresso con la Juventus dei grandi.
Spalletti lo manda in campo al 76’, al posto di Milik, consegnandogli il primo minuto da protagonista con la prima squadra. È un’amichevole, ma per Owusu rappresenta il superamento di una frontiera costruita lentamente, stagione dopo stagione. Nel frattempo la Juventus ha scelto di blindarlo, prolungando il contratto fino al 30 giugno 2028 dopo aver resistito alle attenzioni provenienti dall’estero. Il club ha inoltre inserito il suo nome nella Lista UEFA, anche grazie allo status di calciatore cresciuto nel proprio vivaio. Adesso, con Locatelli ai box e le alternative ridotte, il ragazzo della Barriera di Milano può trasformare quel primo minuto estivo nella vera svolta della sua carriera.
Ci sono storie che cominciano lontano dai riflettori, dove il calcio è ancora soltanto un pallone rincorso per strada e un sogno difficile persino da pronunciare. Quella di Augusto Sedorf Owusu nasce alla periferia di Torino, nella Barriera di Milano, e attraversa anni di sacrifici prima di affacciarsi alla porta della prima squadra. Il nome porta con sé l'ammirazione del padre per Clarence, leggenda del Milan, quasi una coincidenza capace di rendere ancora più particolare un percorso cresciuto interamente in bianconero.
Oggi quel bambino arrivato alla Juventus a otto anni si trova a un passo dal palcoscenico più importante, spinto da un'emergenza che potrebbe trasformarsi nella sua grande occasione. Perché, come ha spesso ricordato Spalletti, anche dai problemi possono nascere opportunità: per Owusu, quella opportunità può diventare concreta.
L’emergenza apre una porta
L’infortunio di Locatelli ha complicato ulteriormente i piani di Spalletti, costringendo il tecnico a fare i conti con un centrocampo ridotto all’essenziale. Le alternative sono poche e le necessità della squadra rendono le scelte quasi obbligate, soprattutto in una fase della stagione nella quale ogni assenza pesa ancora di più. È proprio in questo scenario che il nome di Augusto Sedorf Owusu ha cominciato a guadagnare spazio nelle valutazioni dell’allenatore. Il classe 2005 è stato aggregato al gruppo, convocato e inserito sempre più stabilmente nelle dinamiche della prima squadra.