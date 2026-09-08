Alla Juve da quando ha 8 anni, in prima squadra col monopattino: chi è Owusu e cosa pensa Spalletti

Ci sono storie che cominciano lontano dai riflettori, dove il calcio è ancora soltanto un pallone rincorso per strada e un sogno difficile persino da pronunciare. Quella di Augusto Sedorf Owusu nasce alla periferia di Torino, nella Barriera di Milano, e attraversa anni di sacrifici prima di affacciarsi alla porta della prima squadra. Il nome porta con sé l'ammirazione del padre per Clarence, leggenda del Milan , quasi una coincidenza capace di rendere ancora più particolare un percorso cresciuto interamente in bianconero.

L’emergenza apre una porta

L’infortunio di Locatelli ha complicato ulteriormente i piani di Spalletti, costringendo il tecnico a fare i conti con un centrocampo ridotto all’essenziale. Le alternative sono poche e le necessità della squadra rendono le scelte quasi obbligate, soprattutto in una fase della stagione nella quale ogni assenza pesa ancora di più. È proprio in questo scenario che il nome di Augusto Sedorf Owusu ha cominciato a guadagnare spazio nelle valutazioni dell’allenatore. Il classe 2005 è stato aggregato al gruppo, convocato e inserito sempre più stabilmente nelle dinamiche della prima squadra.