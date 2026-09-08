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Alajbegovic nella top 10 per il premio di Miglior Giovane dell'Anno 2026: chi sono gli altri

Il talento bosniaco è tra i candidati per vincere il riconoscimento: arrivano anche i complimenti da parte della Juventus
2 min
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Una bella notizia per Kerim Alajbegovic e per la Juventus. Il giovane bianconero è stato inserito all'interno della short list dei 10 giocatori candidati a vincere il premio di "2026 Men's Young Talent of the Year". "Un importante riconoscimento per il calciatore bosniaco, classe 2007, arrivato questa estate alla Juventus, a conferma dell'ottimo lavoro fatto negli scorsi mesi e delle prospettive messe in mostra in campo, oltre ai margini di crescita di un ragazzo che si appresta a festeggiare nei prossimi giorni il suo diciannovesimo compleanno", ha scritto la società di Torino.

Gli altri candidati

La Juventus ha annunciato la sua candidatura anche su un post di X: "Tra i migliori giovani talenti al mondo. Alajbegovic tra i 10 candidati selezionati per la conquista del premio Men's Young Talent of the Year 2026. Congratulazioni Kerim!". Fortissima, però, la concorrenza per il premio per Alajbegovic.

Oltre allo juventino figurano fra i dieci candidati: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsì, Yan Diomandè, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza e Warren Zaire-Emery. Per quanto riguarda il calcio femminile, in lista ci sono Buurman, Lòpez, Schroder, Serrajordi e Yohannes.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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