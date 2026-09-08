Locatelli operato, c’è lesione per Boga: il comunicato ufficiale sui nuovi infortuni Juve

Non c'è pace alla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop. Anche per lui non sarà una roba da poco, anzi si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ha fatto crack durante la partita contro il Milan, i consulti dal "mago" di Lione, il professor Bertrand Sonnery Cottet, hanno portato il capitano bianconero sotto i ferri a causa di una rottura del menisco esterno. L'intervento era inevitabile, per la Juve è già il terzo in appena 16 giorni di partite ufficiali: prima è toccato a Yildiz e Thuram, ora la stessa sorte è capitata a Locatelli. Spalletti ha perso tre punti fermi della sua Juve e per un lungo periodo, al momento l'infermeria bianconera conta nove giocatori. Già, perché ai sette che hanno saltato il Milan e a Locatelli appunto, bisogna aggiungere pure Boga che starà fuori a causa della lesione di medio grado del bicipite femorale risultata dagli esami svolti.