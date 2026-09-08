Locatelli operato, c’è lesione per Boga: il comunicato ufficiale sui nuovi infortuni Juve

Non c'è pace alla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop. Anche per lui non sarà una roba da poco, anzi si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ha fatto crack durante la partita contro il Milan, i consulti dal "mago" di Lione, il professor Bertrand Sonnery Cottet, hanno portato il capitano bianconero sotto i ferri a causa di una rottura del menisco esterno. L'intervento era inevitabile, per la Juve è già il terzo in appena 16 giorni di partite ufficiali: prima è toccato a Yildiz e Thuram, ora la stessa sorte è capitata a Locatelli. Spalletti ha perso tre punti fermi della sua Juve e per un lungo periodo, al momento l'infermeria bianconera conta nove giocatori. Già, perché ai sette che hanno saltato il Milan e a Locatelli appunto, bisogna aggiungere pure Boga che starà fuori a causa della lesione di medio grado del bicipite femorale risultata dagli esami svolti.
Juve, la coperta è corta: le possibili opzioni di Spalletti
L'emergenza è totale, anche se per il Sassuolo c'è speranza di recuperare qualche elemento: i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Sarr, McKennie e Cambiaso potranno almeno essere convocati. In ogni caso la coperta sarà corta soprattutto a centrocampo, dove Spalletti dovrà inventarsi una nuova coppia rispetto agli intoccabili Locatelli e Thuram della passata stagione.
Douglas Luiz diventerà un pilastro della mediana, Koopmeiners avrà l'occasione per confermare da titolare i segnali incoraggianti di queste prime giornate: al Mapei Stadium, il brasiliano e l'olandese potrebbero formare il tandem inedito davanti alla difesa. Poi, aspettando il miglior Sarr e il rientro a pieno regime di McKennie, scalpita Owusu, classe 2005 della Next Gen ma già nel giro della prima squadra. All'orizzonte, intanto, c'è la settimana dei tre impegni, con la trasferta in Emilia contro i neroverdi, il debutto in Europa League contro il Nec giovedì 17 allo Stadium e tre giorni dopo, ancora in casa, l'incrocio contro l'Atalanta dell'ex Sarri
Locatelli, il bollettino medico del capitano
Il capitano della Juventus si è operato: Manuel Locatelli si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per un po'. Di seguito il bollettino medico del club bianconero che rende nota l'operazione di Locatelli: "A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto."
Juve, si ferma anche Boga
La Juventus di Luciano Spalletti resterà priva per un po' anche di Jeremie Boga. Ecco il bollettino medico con cui il club ha reso noto lo stop dell'esterno d'attacco ivoriano: "Questa mattina Jérémie Boga è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical a seguito di un problema muscolare accusato alla coscia sinistra nella giornata di ieri. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero." Le opzioni sulla fascia per i bianconeri portano ormai ad una sola opzione, riconducibile al talento del bosniaco Alajbegovic, reduce dal match da titolare contro il Milan di Amorim.
Owusu, l'occasione nella Juve dei grandi
Il giovane centrocampista della Juventus Next Gen potrebbe farsi spazio in prima squadra in uno scenario davvero sfortunato per i bianconeri. L’estate avrebbe dovuto avere un copione diverso per il classe 2005: la Vecchia Signora aveva inizialmente immaginato per Owusu un trasferimento in prestito in Serie B, con diverse società interessate concretamente al centrocampista. Il piano, però, cambia durante la tournée estiva, quando le sue prestazioni convincono Spalletti a rivedere le prospettive sul ragazzo. Le giocate mostrate durante il lavoro con la prima squadra diventano un argomento sufficiente per trattenere Owusu alla Continassa e inserirlo stabilmente nel gruppo. A rendere ancora più significativa la sua estate arriva poi Basilea, teatro del primo ingresso con la Juventus dei grandi. L'unica nota positiva tra la miriade di infortuni per il club bianconero, porta il nome di Owusu.
Non c'è pace alla Juve, ora pure Locatelli è costretto allo stop. Anche per lui non sarà una roba da poco, anzi si parla di un rientro non prima del 2027. Il ginocchio ha fatto crack durante la partita contro il Milan, i consulti dal "mago" di Lione, il professor Bertrand Sonnery Cottet, hanno portato il capitano bianconero sotto i ferri a causa di una rottura del menisco esterno. L'intervento era inevitabile, per la Juve è già il terzo in appena 16 giorni di partite ufficiali: prima è toccato a Yildiz e Thuram, ora la stessa sorte è capitata a Locatelli. Spalletti ha perso tre punti fermi della sua Juve e per un lungo periodo, al momento l'infermeria bianconera conta nove giocatori. Già, perché ai sette che hanno saltato il Milan e a Locatelli appunto, bisogna aggiungere pure Boga che starà fuori a causa della lesione di medio grado del bicipite femorale risultata dagli esami svolti.
Juve, la coperta è corta: le possibili opzioni di Spalletti
L'emergenza è totale, anche se per il Sassuolo c'è speranza di recuperare qualche elemento: i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Sarr, McKennie e Cambiaso potranno almeno essere convocati. In ogni caso la coperta sarà corta soprattutto a centrocampo, dove Spalletti dovrà inventarsi una nuova coppia rispetto agli intoccabili Locatelli e Thuram della passata stagione.
Douglas Luiz diventerà un pilastro della mediana, Koopmeiners avrà l'occasione per confermare da titolare i segnali incoraggianti di queste prime giornate: al Mapei Stadium, il brasiliano e l'olandese potrebbero formare il tandem inedito davanti alla difesa. Poi, aspettando il miglior Sarr e il rientro a pieno regime di McKennie, scalpita Owusu, classe 2005 della Next Gen ma già nel giro della prima squadra. All'orizzonte, intanto, c'è la settimana dei tre impegni, con la trasferta in Emilia contro i neroverdi, il debutto in Europa League contro il Nec giovedì 17 allo Stadium e tre giorni dopo, ancora in casa, l'incrocio contro l'Atalanta dell'ex Sarri
Locatelli, il bollettino medico del capitano
Il capitano della Juventus si è operato: Manuel Locatelli si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio che lo terrà lontano dal campo per un po'. Di seguito il bollettino medico del club bianconero che rende nota l'operazione di Locatelli: "A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto."