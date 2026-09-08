"Sono distrutto": Locatelli, il toccante messaggio ai tifosi Juve dopo l’intervento

Il messaggio di Locatelli

Locatelli ha aggiunto: "Ho finito la partita l’altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo. L’operazione è andata bene, e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po’, e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia. Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio, come ho sempre fatto". Infine ha concluso: "La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli: io lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il prima possibile. Grazie per il sostegno. Fino alla fine. Manuel". Tante le reazioni di tifosi "Forza Capitano", "Siamo tutti con te", "Torna presto", "Fino alla fine". Ma anche quella del club e quella della bandiera bianconera, Claudio Marchisio. "Forza" con un cuore al seguito per ritirare su il centrocampista della Juventus.