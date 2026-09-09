Conceicao, nuova idea: così può cambiare la Juve! E quel gesto inosservato dice tutto

Conceicao capopolo: "Cos'ha fatto il Milan più di noi? Niente"

Anche l’impatto ai microfoni ha subito un cambiamento. Una svolta verso un Conceiçao certamente più assertivo: «Penso che avremmo meritato di vincere, questa è la verità. Ma chiedo: cosa ha fatto il Milan più di noi? Niente. Abbiamo colpito un palo con l’occasione che ho avuto io. Avremmo meritato la vittoria, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare il nostro cammino, la strada è lunga». Ragiona da capopopolo, sapendo di dover fare di più. E cercando di essere un esempio di mentalità per i compagni: buon sangue familiare non mente, certo, ma ha già l’impronta carismatica del giocatore di spessore. Di chi sa di dover essere decisivo, soprattutto d’ora in avanti: senza Yildiz il primo a cui Spalletti busserà alla porta sarà sempre Chico.