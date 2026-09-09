Non solo Pagnucco, dalla Next Gen al baby diamante: chi può pescare Spalletti per la Juve dei grandi

I rigidissimi limiti imposti dalle liste diventano decisamente più malleabili se si guarda al settore giovanile. Ed è quindi da lì che bisogna attingere per ovviare all’emergenza infortuni che ha colpito la Juventus , per allargare la rosa e aumentare le opzioni all’interno della partita. Proprio come fatto contro il Milan : si è già parlato di Owusu , ma nella lista dei convocati era presente anche il classe 2006 Filippo Pagnucco che, idealmente, è andato ad occupare lo slot lasciato libero da Cambiaso , fuori per infortunio.

Parliamo infatti di un esterno sinistro, tra i ragazzi più apprezzati delle giovanili bianconere per applicazione e margini di crescita. È un terzino da binario, non offre la possibilità di entrare dentro al campo, ma ha polmoni per fare avanti e indietro e la qualità necessaria per mettere palloni nel mezzo e assistere gli attaccanti. Oltre a questo, è puntuale nel chiudere l’azione che si sviluppa dall’altra parte e il gol segnato contro il Carpi il 30 agosto lo dimostra. Nella stessa zona di campo, in Under 20, gioca Antoine Beydts, arrivato in estate dal MVV Maastricht. Nella partitella in famiglia che si è svolta durante l’allenamento aperto del 30 agosto è il giovane che più si è messo in mostra. Ha giocato a sinistra e poi a destra, ci ha messo qualità e continuità. Chissà che, oltre i presenti sugli spalti, non abbia impressionato anche lo staff tecnico.