Non solo Pagnucco, dalla Next Gen al baby diamante: chi può pescare Spalletti per la Juve dei grandi

I rigidissimi limiti imposti dalle liste diventano decisamente più malleabili se si guarda al settore giovanile. Ed è quindi da lì che bisogna attingere per ovviare all’emergenza infortuni che ha colpito la Juventus, per allargare la rosa e aumentare le opzioni all’interno della partita. Proprio come fatto contro il Milan: si è già parlato di Owusu, ma nella lista dei convocati era presente anche il classe 2006 Filippo Pagnucco che, idealmente, è andato ad occupare lo slot lasciato libero da Cambiaso, fuori per infortunio.
Parliamo infatti di un esterno sinistro, tra i ragazzi più apprezzati delle giovanili bianconere per applicazione e margini di crescita. È un terzino da binario, non offre la possibilità di entrare dentro al campo, ma ha polmoni per fare avanti e indietro e la qualità necessaria per mettere palloni nel mezzo e assistere gli attaccanti. Oltre a questo, è puntuale nel chiudere l’azione che si sviluppa dall’altra parte e il gol segnato contro il Carpi il 30 agosto lo dimostra. Nella stessa zona di campo, in Under 20, gioca Antoine Beydts, arrivato in estate dal MVV Maastricht. Nella partitella in famiglia che si è svolta durante l’allenamento aperto del 30 agosto è il giovane che più si è messo in mostra. Ha giocato a sinistra e poi a destra, ci ha messo qualità e continuità. Chissà che, oltre i presenti sugli spalti, non abbia impressionato anche lo staff tecnico.
Per Melegoni c’è da fare i conti con un limite di regolamenti
Per tornare al centrocampo, il reparto sotto i riflettori in questi giorni, c’è invece un limite regolamentare che riguarda Filippo Melegoni: il nuovo arrivato, essendo un classe 1999, non può essere utilizzato in Serie A senza essere prima inserito nella lista dei 25. Una strada quindi decisamente meno immediata rispetto alla promozione di uno dei giovani della Next Gen. In quel reparto, in Next Gen, c’è Patryk Mazur: equilibratore, gioca davanti la difesa e mette ordine. Se vogliamo, un calciatore più simile a Locatelli rispetto a Owusu, pur con tutte le differenze del caso. È l’ultimo acquisto dell’esperienza juventina di Tognozzi e, dalla passata stagione, ha fatto il salto nella seconda squadra, assorbendolo anche piuttosto bene grazie alla sua fisicità. Risalendo il campo, la Juventus qualche problema lo registra anche nel parco ali offensive. In questo caso, può tornare utile Oboavwoduo, protagonista positivo del pre campionato – quando ha giocato -, e tra i convocati della tournée. Infine, impossibile non citare Destiny Elimoghale: le aspettative su di lui restano alte e le prime presenze in Next Gen dimostrano che il percorso di crescita prosegue sul binario giusto.
I rigidissimi limiti imposti dalle liste diventano decisamente più malleabili se si guarda al settore giovanile. Ed è quindi da lì che bisogna attingere per ovviare all’emergenza infortuni che ha colpito la Juventus, per allargare la rosa e aumentare le opzioni all’interno della partita. Proprio come fatto contro il Milan: si è già parlato di Owusu, ma nella lista dei convocati era presente anche il classe 2006 Filippo Pagnucco che, idealmente, è andato ad occupare lo slot lasciato libero da Cambiaso, fuori per infortunio.
Parliamo infatti di un esterno sinistro, tra i ragazzi più apprezzati delle giovanili bianconere per applicazione e margini di crescita. È un terzino da binario, non offre la possibilità di entrare dentro al campo, ma ha polmoni per fare avanti e indietro e la qualità necessaria per mettere palloni nel mezzo e assistere gli attaccanti. Oltre a questo, è puntuale nel chiudere l’azione che si sviluppa dall’altra parte e il gol segnato contro il Carpi il 30 agosto lo dimostra. Nella stessa zona di campo, in Under 20, gioca Antoine Beydts, arrivato in estate dal MVV Maastricht. Nella partitella in famiglia che si è svolta durante l’allenamento aperto del 30 agosto è il giovane che più si è messo in mostra. Ha giocato a sinistra e poi a destra, ci ha messo qualità e continuità. Chissà che, oltre i presenti sugli spalti, non abbia impressionato anche lo staff tecnico.