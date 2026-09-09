Infortuni Juve, ma quale tournée: la verità e un paragone che fa riflettere

La speranza dei tifosi bianconeri è la stessa di Spalletti: recuperare, già a partire da oggi con la ripresa degli allenamenti alla Continassa, almeno qualcuno dei nove calciatori infortunati. Un dato enorme che è frutto certamente di una sfortunata carambola di eventi: un concentrato di iella da far pensare che le cose non possano che andare meglio, per la legge dei grandi numeri. Eppure c’è chi, giusto o sbagliato che sia, si interroga sui perché di tanti infortuni: possibile che si tratti solo e soltanto di una dose extralarge di malasorte?
Le vicende Ekhator e Thuram
In questi casi, nel sottobosco calcistico bianconero si tende a partire con la caccia alle streghe o più banalmente con una retrospettiva sulle cause che a volte scivola nella dietrologia: sarà mica colpa della tournée estiva? Del resto non è un mistero che i ritmi serrati di una spedizione di questo tipo, tra viaggi, allenamenti, eventi, tutto concentrato e frullato dall’altra parte del mondo, possa mettere a dura prova il fisico prima ancora che la mente.
Della necessità di gestire forze e risorse ne aveva parlato proprio Spalletti stesso, sia a Hong Kong sia a Perth, le tappe della missione juventina nel profondo oriente. Ma le ragioni di tale, inestricabile concentrazione di infortuni non sono da attribuire alla tournée, per quanto probante e intensa.
Ekhator e Thuram, la verità
Troppo presto per avere delle ripercussioni, così nell’immediato, nello sviluppo della preparazione. Peraltro alcune situazioni la Juventus le aveva ereditate già da prima: Thuram ed Ekhator, per esempio, non erano nemmeno saliti sull’aereo per Hong Kong perché già infortunati da prima. E se l’azzurro si era poi gradualmente ripreso, salvo poi doversi fermare di nuovo, il percorso del francese figlio d’arte non è invece mai ripreso: prima la terapia conservativa al ginocchio malandato, poi la necessità di arrendersi all’intervento chirurgico, a quel punto non più rinviabile.
Infortuni Juve, la tournée...
La natura traumatica di quasi metà degli infortuni capitati ai calciatori bianconeri in questo avvio sfortunato di stagione sta ancor più a dimostrare quanto sia davvero un acrobatico esercizio retorico doversi aggrappare alla difficoltà logistica di una tournée tra Cina e Australia: certo, gli allenatori di solito non fanno i salti di gioia, ma più che altro per una questione di praticità.
Del resto i club sanno quanto invece siano importanti certe dinamiche estive, non solo per necessità di marketing, sponsor e rapporti vari, ma anche per raggiungere quei tifosi così vicini con il cuore eppur lontani solitamente dagli occhi.
Juve, il paragone con gli altri
Se poi si deve dare un’occhiata in casa degli altri, rimanendo all’interno dello stretto lotto di squadre partecipanti a simili tour internazionali in questa torrida estate, la situazione generale non è minimamente paragonabile a quella della Juve attuale: sommando gli infortunati di Inter, Milan, Chelsea e Manchester City, tanto per citare quattro club che hanno percorso distanze chilometriche piuttosto simili, non si arriva nemmeno vicini ai numeri tristemente da record dell’infermeria bianconera.
Le radici di tali problematiche sono da ricerca altrove, evidentemente: le tournée saranno anche scomode e portano giocoforza una programmazione da tour de force, ma il collegamento con il periodo nero della Juve a livello di infortuni non pare proprio una teoria convincente, pure da parere degli esperti.
La speranza dei tifosi bianconeri è la stessa di Spalletti: recuperare, già a partire da oggi con la ripresa degli allenamenti alla Continassa, almeno qualcuno dei nove calciatori infortunati. Un dato enorme che è frutto certamente di una sfortunata carambola di eventi: un concentrato di iella da far pensare che le cose non possano che andare meglio, per la legge dei grandi numeri. Eppure c’è chi, giusto o sbagliato che sia, si interroga sui perché di tanti infortuni: possibile che si tratti solo e soltanto di una dose extralarge di malasorte?
Le vicende Ekhator e Thuram
In questi casi, nel sottobosco calcistico bianconero si tende a partire con la caccia alle streghe o più banalmente con una retrospettiva sulle cause che a volte scivola nella dietrologia: sarà mica colpa della tournée estiva? Del resto non è un mistero che i ritmi serrati di una spedizione di questo tipo, tra viaggi, allenamenti, eventi, tutto concentrato e frullato dall’altra parte del mondo, possa mettere a dura prova il fisico prima ancora che la mente.
Della necessità di gestire forze e risorse ne aveva parlato proprio Spalletti stesso, sia a Hong Kong sia a Perth, le tappe della missione juventina nel profondo oriente. Ma le ragioni di tale, inestricabile concentrazione di infortuni non sono da attribuire alla tournée, per quanto probante e intensa.