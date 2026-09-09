Spalletti, tre rientri d'oro in una Juve già più sfortunata del Napoli di Conte: chi si rivede

La verità è che non c’è una sola verità. Non c’è un filo conduttore, non c’è una logica lineare a collegare gli infortuni, non esiste una spiegazione razionale. Di conseguenza, al momento, non ci sono colpevoli. La situazione di piena emergenza che riguarda la Juve in infermeria fa giustamente riflettere: 9 giocatori sono ai box. Ma già in giornata ci si aspetta una svolta. Alla spicciolata, infatti, Luciano Spalletti da qui a domenica si accinge a riabbracciare Weston McKennie, Andrea Cambiaso e Pape Matar Sarr, non necessariamente in ordine di rientro. Dipenderà dalle sensazioni dei giocatori, pronti a tornare gradualmente in gruppo. In ogni caso, il contesto non è roseo e non è detto che migliori a stretto giro. Basta leggere i numeri: tutti gli elementi schierabili in rosa, anche prima che finisse il mercato, hanno già saltato 13 partite sulle 81 complessivamente disponibili. Il 16,05%: una percentuale non certo lusinghiera. Significa, in soldoni, che ogni giocatore salta circa una partita ogni sei in calendario. Un turnover forzato, non riconducibile ad una problematica ricorrente: dei 9 giocatori ai box in 4 sono reduci da infortuni di natura traumatica.
Infortuni Juve, sulla scia del Napoli di Conte
Fatalità. Una di queste poteva essere gestita certamente meglio, visto che per esempio con Thuram c’è stato sicuramente un cortocircuito che l’ha portato ad operarsi con quasi tre mesi di ritardo: la terapia conservativa al ginocchio, del resto, non ha sortito effetti. È la Juve, ma sembra il Napoli di Antonio Conte della passata stagione, falcidiato da problemi fisici. Nelle prime tre giornate di campionato l’incidenza degli infortuni sta pesando di più sui bianconeri: per guai fisici gli azzurri, allo stesso punto della scorsa annata, hanno saltato 9 partite su 84 partite disponibili. Il 10,71%, ma con un solo lungodegente: Romelu Lukaku. La Juve ne ha già tre: Yildiz, Thuram e Locatelli. I guai a Castelvolturno, poi, si sono concentrati tra l’autunno e l’inverno e hanno investito una quantità impressionante di pedine. Cosa che certamente Spalletti si augura di non vivere sulla propria pelle.
Locatelli: ecco i tempi di recupero
Restando alla Continassa e confrontando il dato parziale di questa annata col numero complessivo di partite saltate per infortunio della scorsa stagione, l’attuale percentuale è in aumento: quasi due punti in più rispetto al 2025-2026. I giocatori bianconeri in totale non hanno preso parte a 179 delle 1248 sfide disponibili: il 14,34%. Pesano i lunghissimi stop di Vlahovic, Milik, Bremer, Rugani e Pinsoglio, col centrocampo quasi totalmente salvaguardato dalla sfortuna. Non stavolta, però. Perché Locatelli combatterà contro il tempo: è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet a Lione.
Da oggi il capitano inizierà il programma riabilitativo previsto: tempi di recupero stimati tra i 4 e i 6 mesi. Il capitano, su Instagram, non ha nascosto il dispiacere: «Non mentirò, non userò frasi fatte. Sono distrutto. Ora dovrò fermarmi per un po’ e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia. Ci vorrà pazienza».
Boga, infortunio più serio del previsto: i tempi di recupero
Per Jeremie Boga, invece, l’intoppo è più serio del previsto: gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero: per rivederlo in campo bisognerà attendere fine ottobre-inizio novembre. Un problema in più per Spalletti, obbligato a trovare delle soluzioni rapide per tamponare una vera e propria crisi. Già a partire dalla sfida col Sassuolo, nella quale attende risposte veementi dalla sua Juve.
La verità è che non c’è una sola verità. Non c’è un filo conduttore, non c’è una logica lineare a collegare gli infortuni, non esiste una spiegazione razionale. Di conseguenza, al momento, non ci sono colpevoli. La situazione di piena emergenza che riguarda la Juve in infermeria fa giustamente riflettere: 9 giocatori sono ai box. Ma già in giornata ci si aspetta una svolta. Alla spicciolata, infatti, Luciano Spalletti da qui a domenica si accinge a riabbracciare Weston McKennie, Andrea Cambiaso e Pape Matar Sarr, non necessariamente in ordine di rientro. Dipenderà dalle sensazioni dei giocatori, pronti a tornare gradualmente in gruppo. In ogni caso, il contesto non è roseo e non è detto che migliori a stretto giro. Basta leggere i numeri: tutti gli elementi schierabili in rosa, anche prima che finisse il mercato, hanno già saltato 13 partite sulle 81 complessivamente disponibili. Il 16,05%: una percentuale non certo lusinghiera. Significa, in soldoni, che ogni giocatore salta circa una partita ogni sei in calendario. Un turnover forzato, non riconducibile ad una problematica ricorrente: dei 9 giocatori ai box in 4 sono reduci da infortuni di natura traumatica.
Infortuni Juve, sulla scia del Napoli di Conte
Fatalità. Una di queste poteva essere gestita certamente meglio, visto che per esempio con Thuram c’è stato sicuramente un cortocircuito che l’ha portato ad operarsi con quasi tre mesi di ritardo: la terapia conservativa al ginocchio, del resto, non ha sortito effetti. È la Juve, ma sembra il Napoli di Antonio Conte della passata stagione, falcidiato da problemi fisici. Nelle prime tre giornate di campionato l’incidenza degli infortuni sta pesando di più sui bianconeri: per guai fisici gli azzurri, allo stesso punto della scorsa annata, hanno saltato 9 partite su 84 partite disponibili. Il 10,71%, ma con un solo lungodegente: Romelu Lukaku. La Juve ne ha già tre: Yildiz, Thuram e Locatelli. I guai a Castelvolturno, poi, si sono concentrati tra l’autunno e l’inverno e hanno investito una quantità impressionante di pedine. Cosa che certamente Spalletti si augura di non vivere sulla propria pelle.