Spalletti, tre rientri d'oro in una Juve già più sfortunata del Napoli di Conte: chi si rivede

La verità è che non c’è una sola verità. Non c’è un filo conduttore, non c’è una logica lineare a collegare gli infortuni, non esiste una spiegazione razionale. Di conseguenza, al momento, non ci sono colpevoli. La situazione di piena emergenza che riguarda la Juve in infermeria fa giustamente riflettere: 9 giocatori sono ai box. Ma già in giornata ci si aspetta una svolta. Alla spicciolata, infatti, Luciano Spalletti da qui a domenica si accinge a riabbracciare Weston McKennie, Andrea Cambiaso e Pape Matar Sarr, non necessariamente in ordine di rientro. Dipenderà dalle sensazioni dei giocatori, pronti a tornare gradualmente in gruppo. In ogni caso, il contesto non è roseo e non è detto che migliori a stretto giro. Basta leggere i numeri: tutti gli elementi schierabili in rosa, anche prima che finisse il mercato, hanno già saltato 13 partite sulle 81 complessivamente disponibili. Il 16,05%: una percentuale non certo lusinghiera. Significa, in soldoni, che ogni giocatore salta circa una partita ogni sei in calendario. Un turnover forzato, non riconducibile ad una problematica ricorrente: dei 9 giocatori ai box in 4 sono reduci da infortuni di natura traumatica.