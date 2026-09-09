"Lo Stadium freddino? Il vero tifo della Juve sta tornando"

Lombardo: "Difficile coinvolgere tutto lo Stadium nel tifo"

Resta il fatto che il resto dello Stadium è silenzioso e mugugnante quando la Juve non azzecca la partita perfetta. Lombardo ammette: «La Nord tace, le due tribune pure. Purtroppo è vero, ma rispetto a quindici anni fa è cambiata e sta cambiando la popolazione dello Stadium. I prezzi sono molto alti e non tutti possono permetterseli. E vengono, in qualche modo, avvantaggiati i tifosi occasionali, magari stranieri, che non tifano, stanno lì a fare foto e piacciono molto alla società perché comprano magliette e gadget allo store. È difficile coinvolgere tutto lo Stadium nel tifo, perché la composizione del pubblico non lo consente più. Ma la Sud sta di nuovo svolgendo il suo compito. Certo, anche lì c’è un ricambio generazionale e non sempre questo favorisce il tifo. I più giovani stanno troppo tempo con il telefono in mano per pubblicare qualcosa in tempo reale sui social. Questo, una decina di anni fa, era inconcepibile. Quasi non potevi tirarlo fuori, il telefono, quando eri in curva. Dovevi cantare, non fare video o contenuti».