"Lo Stadium freddino? Il vero tifo della Juve sta tornando"

«È vero, non c’è più la bolgia, come hai scritto. Ma attenzione perché io colgo dei segnali di rinascita della curva juventina e lo Stadium è sempre meno silenzioso». A parlare è Pietro Lombardo, che frequenta la Sud da quando è nato lo Stadium. Ha letto il pezzo di Tuttosport di ieri in cui si celebravano i quindici anni dell’impianto bianconero, sottolineando come è passato dall’essere un catino infuocato e terribile per gli avversari a un’atmosfera più tiepidina. E vuole esprimere il suo punto di vista, quello del secondo anello Sud.
"Lo Stadium era un inferno per gli avversari"
«All’inizio lo Stadium era effettivamente un inferno per gli avversari, me li ricordo gli sguardi impauriti degli avversari, le facce dei nostri che guardavano le nostre coreografie, la spinta che il pubblico riusciva a dare in certe partite, quasi potesse segnare un gol. Poi, secondo me, la cosa è andata un po’ scemando. Le inchieste giudiziarie hanno decapitato i gruppi, si è faticato a riorganizzare il tifo, poi è arrivato il Covid e, a quel punto, è morto tutto. Lo Stadium è diventato davvero un teatro silenzioso».
«Ma, attenzione, da un paio d’anni percepisco una specie di rinascita del tifo. Domenica contro il Milan, la curva ha cantato sempre, anche dopo il gol di Cissé che aveva un po’ ammosciato il resto dello Stadium. Già nella passata stagione c’era stato il ritorno di cori ben organizzati, delle bandiere storiche, di un clima che riporta agli anni gloriosi, quelli della bolgia. E quest’anno si è ripartiti allo stesso modo: un bel segnale, se ci pensate, perché se dovesse essere legato solo ai risultati, con il disastro del sesto posto, in teoria, quest’anno sarebbe dovuto tornare il silenzio. E invece…».
Lombardo: "Difficile coinvolgere tutto lo Stadium nel tifo"
Resta il fatto che il resto dello Stadium è silenzioso e mugugnante quando la Juve non azzecca la partita perfetta. Lombardo ammette: «La Nord tace, le due tribune pure. Purtroppo è vero, ma rispetto a quindici anni fa è cambiata e sta cambiando la popolazione dello Stadium. I prezzi sono molto alti e non tutti possono permetterseli. E vengono, in qualche modo, avvantaggiati i tifosi occasionali, magari stranieri, che non tifano, stanno lì a fare foto e piacciono molto alla società perché comprano magliette e gadget allo store. È difficile coinvolgere tutto lo Stadium nel tifo, perché la composizione del pubblico non lo consente più. Ma la Sud sta di nuovo svolgendo il suo compito. Certo, anche lì c’è un ricambio generazionale e non sempre questo favorisce il tifo. I più giovani stanno troppo tempo con il telefono in mano per pubblicare qualcosa in tempo reale sui social. Questo, una decina di anni fa, era inconcepibile. Quasi non potevi tirarlo fuori, il telefono, quando eri in curva. Dovevi cantare, non fare video o contenuti».
"In campo mancano dei lottatori"
Quello che vede Lombardo, d’altronde, è quello che si vede - e già da un po’ di anni - nei principali stadi europei. Gli spalti di Real, Psg, Bayern, Barcellona sono tutt’altro che gironi infernali di tifo. La tendenza delle grandi d’Europa è quella di offrire una fruizione diversa del calcio. «Vero, basti pensare che si arriva a esagerazioni della Premier come la jacuzzi da cui vedere la partita sorseggiando una birra. L’idea è offrire un’esperienza, non quella di radunare dei tifosi. Però ci sono anche delle interessanti controtendenze: i tifosi della Samp fanno ventimila abbonamenti nel momento più buio della loro società; a Palermo riempiono lo stadio in ogni partita in Serie B e in entrambi i casi il clima è davvero caldo. Quindi bisogna fare attenzione a dare per morto il tifo di una volta."
"Sì, sarà sempre più difficile coinvolgere tutto il pubblico, come lo è adesso allo Stadium, ma c’è ancora una grande passione. Anche e soprattutto intorno alla Juventus. L’amore e l’attaccamento alla maglia sono viscerali e non si spengono. Certo, in campo ci mancano dei lottatori, dei leader che combattano con ferocia, che mettano tutto l’agonismo che hanno dentro, che trascinino il pubblico con la loro carica. Oggi, spiace dirlo, ma non ce ne sono. E questo rende tutto un po’ più difficile».
«È vero, non c’è più la bolgia, come hai scritto. Ma attenzione perché io colgo dei segnali di rinascita della curva juventina e lo Stadium è sempre meno silenzioso». A parlare è Pietro Lombardo, che frequenta la Sud da quando è nato lo Stadium. Ha letto il pezzo di Tuttosport di ieri in cui si celebravano i quindici anni dell’impianto bianconero, sottolineando come è passato dall’essere un catino infuocato e terribile per gli avversari a un’atmosfera più tiepidina. E vuole esprimere il suo punto di vista, quello del secondo anello Sud.
"Lo Stadium era un inferno per gli avversari"
«All’inizio lo Stadium era effettivamente un inferno per gli avversari, me li ricordo gli sguardi impauriti degli avversari, le facce dei nostri che guardavano le nostre coreografie, la spinta che il pubblico riusciva a dare in certe partite, quasi potesse segnare un gol. Poi, secondo me, la cosa è andata un po’ scemando. Le inchieste giudiziarie hanno decapitato i gruppi, si è faticato a riorganizzare il tifo, poi è arrivato il Covid e, a quel punto, è morto tutto. Lo Stadium è diventato davvero un teatro silenzioso».
«Ma, attenzione, da un paio d’anni percepisco una specie di rinascita del tifo. Domenica contro il Milan, la curva ha cantato sempre, anche dopo il gol di Cissé che aveva un po’ ammosciato il resto dello Stadium. Già nella passata stagione c’era stato il ritorno di cori ben organizzati, delle bandiere storiche, di un clima che riporta agli anni gloriosi, quelli della bolgia. E quest’anno si è ripartiti allo stesso modo: un bel segnale, se ci pensate, perché se dovesse essere legato solo ai risultati, con il disastro del sesto posto, in teoria, quest’anno sarebbe dovuto tornare il silenzio. E invece…».