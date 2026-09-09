Chi è l'arbitro di Sassuolo-Juve: la maledetta prima volta con lo stesso Var e gli altri precedenti

La Juve, dopo due vittorie e il pari contro il Milan, è chiamata a dare continuità pur con assenze importanti nell'organico e la trasferta col Sassuolo si preannuncia ricca di insidie proprio a partire dagli infortunati e la loro leadership all'interno del gruppo. I bianconeri dovranno dimostrare la loro crescita sotto questo punto di vista e lo faranno in un campo solitamente molto ostico. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato.
La designazione di Sassuolo-Juve
La Juve sta preparando la sfida al Sassuolo pur senza tanti giocatori infortunati. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di giocatori importanti - Yildiz, Thuram, Locatelli su tutti - ma con la consapevolezza di voler dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime giornate e anche alle prestazioni. La gara del Mapei, in programma domenica 13 settembre alle ore 20:45, sarà diretta da Juan Luca Sacchi. Il fischietto di Macerata sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var Ghersini, mentre l'Avar Piccinini. I precedenti sorridono ai bianconeri, anche se c'è una particolare sfida proprio contro i neroverdi non proprio positiva.
Sacchi e i precedenti con la Juve
I precedenti tra Sacchi e la Juve sono tutti positivi, almeno gli ultimi con cinque vittorie e un pareggio (quello col Bologna). L'altra particolarità è che il fischietto della sezione di Macerata non ha mai arbitrato i bianconeri lontano dallo Stadium, e quindi si tratta comunque di una prima volta al Mapei in Sassuolo-Juve. Ed è proprio una sfida con i neroverdi a rievocare brutti ricordi alla Vecchia Signora perché la prima gara diretta a Torino da Sacchi è proprio un Juve-Sassuolo con il ko per 2-1 dei bianconeri in quel 27 ottobre 2021: in quella gara a segno Frattesi, McKennie e Maxime Lopez in pieno recupero. Un altro episodio da segnalare è quello di Juve-Lazio, vinta dai bianconeri per 1-0, del 19 ottobre 2024, dove soltanto il Var ha aiutato Sacchi a incappare in un errore: Kalulu lanciato a rete, viene steso da dietro da Romagnoli, l'arbitro lascia correre ma viene poi richiamato dalla sala Var per rivedere la dinamica, la decisione presa è il conseguente rosso al difensore biancoceleste.
Il bilancio Juve con Ghersini al Var
Di tutt'altro sapore è il bilancio tra la Juve e il Var designato, Ghersini. Infatti, i bianconeri con il fischietto a seguire le dinamiche della gara dal monitor è riuscita a vincere soltanto una gara (Juve-Roma, 2-1) su ben sei. L'ultima è un Cagliari-Juve, di gennaio 2026 vinto dai sardi per 1-0: partita in cui viene tolto un rigore dato da Massa per fallo di Mazzitelli su Miretti e poi tolto appunto dopo il richiamo da parte del Var poiché il centrocampista rossoblù mette il piede davanti al pallone. C'è anche un precedente particolare con Ghersini in veste di arbitro: è un Juve-Empoli finito 1-0 per i toscani e risale alla Serie A 2021/22, caratterizzato da diversi errori. Il più evidente: Dybala cade in area dopo un netto contatto con Luperto, che colpisce la gamba dell’attaccante bianconero e lo sbilancia. Il Var Guida considera il contatto interpretabile e non un chiaro errore, evitando così di richiamare l’arbitro al monitor. La decisione, però, appare discutibile.
Quarta giornata Serie A: gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrali del 4° turno di campionato 2026/27:
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00
RAPUANO
CAVALLINA – EL FILALI
IV: PERENZONI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00
MARCENARO
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45
ARENA
BINDONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: GIUA
LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00
CREZZINI
FONTEMURATO - GARZELLI
IV: LA PENNA
VAR: COSSO
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00
BONACINA
MOKHTAR - RICCI
IV: MARIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45
SACCHI J. L.
IMPERIALE - MINIUTTI
IV: ZUFFERLI
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MARESCA
TEGONI - FONTANI
IV: SOZZA
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30
MUCERA
BIFFI - SANTAROSSA
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45
PAIRETTO
MORO - YOSHIKAWA
IV: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
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La Juve, dopo due vittorie e il pari contro il Milan, è chiamata a dare continuità pur con assenze importanti nell'organico e la trasferta col Sassuolo si preannuncia ricca di insidie proprio a partire dagli infortunati e la loro leadership all'interno del gruppo. I bianconeri dovranno dimostrare la loro crescita sotto questo punto di vista e lo faranno in un campo solitamente molto ostico. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato.
La designazione di Sassuolo-Juve
La Juve sta preparando la sfida al Sassuolo pur senza tanti giocatori infortunati. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di giocatori importanti - Yildiz, Thuram, Locatelli su tutti - ma con la consapevolezza di voler dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime giornate e anche alle prestazioni. La gara del Mapei, in programma domenica 13 settembre alle ore 20:45, sarà diretta da Juan Luca Sacchi. Il fischietto di Macerata sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var Ghersini, mentre l'Avar Piccinini. I precedenti sorridono ai bianconeri, anche se c'è una particolare sfida proprio contro i neroverdi non proprio positiva.