Chi è l'arbitro di Sassuolo-Juve: la maledetta prima volta con lo stesso Var e gli altri precedenti

Sacchi e i precedenti con la Juve

I precedenti tra Sacchi e la Juve sono tutti positivi, almeno gli ultimi con cinque vittorie e un pareggio (quello col Bologna). L'altra particolarità è che il fischietto della sezione di Macerata non ha mai arbitrato i bianconeri lontano dallo Stadium, e quindi si tratta comunque di una prima volta al Mapei in Sassuolo-Juve. Ed è proprio una sfida con i neroverdi a rievocare brutti ricordi alla Vecchia Signora perché la prima gara diretta a Torino da Sacchi è proprio un Juve-Sassuolo con il ko per 2-1 dei bianconeri in quel 27 ottobre 2021: in quella gara a segno Frattesi, McKennie e Maxime Lopez in pieno recupero. Un altro episodio da segnalare è quello di Juve-Lazio, vinta dai bianconeri per 1-0, del 19 ottobre 2024, dove soltanto il Var ha aiutato Sacchi a incappare in un errore: Kalulu lanciato a rete, viene steso da dietro da Romagnoli, l'arbitro lascia correre ma viene poi richiamato dalla sala Var per rivedere la dinamica, la decisione presa è il conseguente rosso al difensore biancoceleste.