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Chi è l'arbitro di Sassuolo-Juve: la maledetta prima volta con lo stesso Var e gli altri precedenti

L'AIA ha ufficializzato le designazioni per la quarta giornata di campionato, ecco la scelta nel match dei bianconeri al Mapei
Chi è l'arbitro di Sassuolo-Juve: la maledetta prima volta con lo stesso Var e gli altri precedenti© Getty Images
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La Juve, dopo due vittorie e il pari contro il Milan, è chiamata a dare continuità pur con assenze importanti nell'organico e la trasferta col Sassuolo si preannuncia ricca di insidie proprio a partire dagli infortunati e la loro leadership all'interno del gruppo. I bianconeri dovranno dimostrare la loro crescita sotto questo punto di vista e lo faranno in un campo solitamente molto ostico. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato

La designazione di Sassuolo-Juve

La Juve sta preparando la sfida al Sassuolo pur senza tanti giocatori infortunati. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di giocatori importanti -  Yildiz, Thuram, Locatelli su tutti - ma con la consapevolezza di voler dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime giornate e anche alle prestazioni. La gara del Mapei, in programma domenica 13 settembre alle ore 20:45, sarà diretta da Juan Luca Sacchi. Il fischietto di Macerata sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var Ghersini, mentre l'Avar Piccinini. I precedenti sorridono ai bianconeri, anche se c'è una particolare sfida proprio contro i neroverdi non proprio positiva.

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Sacchi e i precedenti con la Juve

I precedenti tra Sacchi e la Juve sono tutti positivi, almeno gli ultimi con cinque vittorie e un pareggio (quello col Bologna). L'altra particolarità è che il fischietto della sezione di Macerata non ha mai arbitrato i bianconeri lontano dallo Stadium, e quindi si tratta comunque di una prima volta al Mapei in Sassuolo-Juve. Ed è proprio una sfida con i neroverdi a rievocare brutti ricordi alla Vecchia Signora perché la prima gara diretta a Torino da Sacchi è proprio un Juve-Sassuolo con il ko per 2-1 dei bianconeri in quel 27 ottobre 2021: in quella gara a segno Frattesi, McKennie e Maxime Lopez in pieno recupero. Un altro episodio da segnalare è quello di Juve-Lazio, vinta dai bianconeri per 1-0, del 19 ottobre 2024, dove soltanto il Var ha aiutato Sacchi a incappare in un errore: Kalulu lanciato a rete, viene steso da dietro da Romagnoli, l'arbitro lascia correre ma viene poi richiamato dalla sala Var per rivedere la dinamica, la decisione presa è il conseguente rosso al difensore biancoceleste. 

Il bilancio Juve con Ghersini al Var

Di tutt'altro sapore è il bilancio tra la Juve e il Var designato, Ghersini. Infatti, i bianconeri con il fischietto a seguire le dinamiche della gara dal monitor è riuscita a vincere soltanto una gara (Juve-Roma, 2-1) su ben sei. L'ultima è un Cagliari-Juve, di gennaio 2026 vinto dai sardi per 1-0: partita in cui viene tolto un rigore dato da Massa per fallo di Mazzitelli su Miretti e poi tolto appunto dopo il richiamo da parte del Var poiché il centrocampista rossoblù mette il piede davanti al pallone. C'è anche un precedente particolare con Ghersini in veste di arbitro: è un Juve-Empoli finito 1-0 per i toscani e risale alla Serie A 2021/22, caratterizzato da diversi errori. Il più evidente: Dybala cade in area dopo un netto contatto con Luperto, che colpisce la gamba dell’attaccante bianconero e lo sbilancia. Il Var Guida considera il contatto interpretabile e non un chiaro errore, evitando così di richiamare l’arbitro al monitor. La decisione, però, appare discutibile. 

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Quarta giornata Serie A: gli arbitri

Queste tutte le designazioni arbitrali del 4° turno di campionato 2026/27:

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI

 

GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV:      PERENZONI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       COSSO

 

LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

 

ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     GIUA

LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00

CREZZINI

FONTEMURATO - GARZELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     COSSO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR - RICCI

IV:     MARIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      RUTELLA

 

SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE - MINIUTTI

IV:       ZUFFERLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     PICCININI

 

TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MARESCA

TEGONI - FONTANI

IV:     SOZZA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

 

COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MUCERA

BIFFI - SANTAROSSA

IV:       MASSA

VAR:      GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

 

INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

PAIRETTO

MORO - YOSHIKAWA

IV:     COLOMBO

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

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La Juve, dopo due vittorie e il pari contro il Milan, è chiamata a dare continuità pur con assenze importanti nell'organico e la trasferta col Sassuolo si preannuncia ricca di insidie proprio a partire dagli infortunati e la loro leadership all'interno del gruppo. I bianconeri dovranno dimostrare la loro crescita sotto questo punto di vista e lo faranno in un campo solitamente molto ostico. Intanto l'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno e ci sono alcuni precedenti da segnalare con protagonisti gli arbitri scelti da Orsato

La designazione di Sassuolo-Juve

La Juve sta preparando la sfida al Sassuolo pur senza tanti giocatori infortunati. Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di giocatori importanti -  Yildiz, Thuram, Locatelli su tutti - ma con la consapevolezza di voler dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime giornate e anche alle prestazioni. La gara del Mapei, in programma domenica 13 settembre alle ore 20:45, sarà diretta da Juan Luca Sacchi. Il fischietto di Macerata sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var Ghersini, mentre l'Avar Piccinini. I precedenti sorridono ai bianconeri, anche se c'è una particolare sfida proprio contro i neroverdi non proprio positiva.

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