Come stanno McKennie, Cambiaso e Sarr: le ultime dall'allenamento Juve in vista del Sassuolo

La Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida contro il Sassuolo di domenica sera. Spalletti dovrà fare a meno di diversi giocatori, tutti infortunati e con tempistiche di recupero abbastanza lunghe e importanti: da Yildiz a Thuram e Locatelli, operato nella giornata di martedì 8 settembre, al menisco e 2026 finito anzitempo. Non faranno parte della gara nemmeno l'ex Boga, Ekhator e Cabal, mentre restano in dubbio altri tre giocatori.
Allenamento Juve, le indicazioni
In mattinata la Juve si è allenata per preparare al meglio la gara contro il Sassuolo. Per Spalletti i dubbi riguardano soprattutto quei giocatori in ripresa dai rispettivi problemi ma ancora non del tutto recuperati. Infatti, McKennie assieme a Pape Sarr e Cambiaso hanno svolto una seduta personalizzata.
Dunque sempre più incerto il loro recupero per la sfida di domenica, ma la speranza in casa Juve è quella di averli quantomeno in panchina. Tra i convocati ci sarà certamente Owusu, il centrocampista della Next Gen chiamato da Spalletti viste le assenze in mediana.
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