Come stanno McKennie, Cambiaso e Sarr: le ultime dall'allenamento Juve in vista del Sassuolo

La Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida contro il Sassuolo di domenica sera. Spalletti dovrà fare a meno di diversi giocatori, tutti infortunati e con tempistiche di recupero abbastanza lunghe e importanti: da Yildiz a Thuram e Locatelli, operato nella giornata di martedì 8 settembre, al menisco e 2026 finito anzitempo. Non faranno parte della gara nemmeno l'ex Boga, Ekhator e Cabal, mentre restano in dubbio altri tre giocatori.