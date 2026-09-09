"Testa vuota Kolo", Woltemade alla Chiellini, caos cambio e Spalletti con Gatti: dietro Juve-Milan

Quella tra Juve e Milan è stata una partita ricca di emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Il risultato finale è stato di 1-1, ma i bianconeri hanno avuto tantissime occasioni che però non sono riusciti a sfruttare al meglio. Dazn con Bordocam ha deciso di svelare i retroscena di questa speciale partita, a partire dal discorso di Locatelli e Nico Gonzalez alla squadra nel tunnel prima del fischio d'inizio: "Andiamo ragazzi, energia! È casa nostra, andiamo!".
Tra calma e disperazione: il dietro le quinte del primo tempo
Il primo tiro della partita è della Juventus, con il nuovo acquisto Alajbegovic. Il serbo, alla prima da titolare, ha giocato un'ottima partita, fatta di qualità e personalità. Spalletti invece nel corso della sfida, non convinto della manovra, ha detto più volte: "Bisogna giocare. Calma, giocate". Poi una critica a Celik, reo di non aver marcato bene Moreira: "Se lui si gira, devi essere già lì". Per il resto, la prima frazione di gioco è stata caratterizzata da diverse imprecisioni della Juve in fase di finalizzazione, commentate in panchina e sugli spalti. Quando De Winter ha tolto per la prima volta palla a Kolo Muani, le telecamere hanno inquadrato uno Spalletti disperato, così come lo era Woltemade, con le mani tra i capelli, quando il Milan ha salvato un gol praticamente fatto di Locatelli.
Errori e messaggi di supporto dai compagni: la serata no di Kolo Muani
Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo, con la Juventus pericolosa ma incapace di trovare il gol. Sul palo colpito da Conceicao, Spalletti è senza parole. Ancora protagonista in negativo, invece, Kolo Muani, che prima si fa rubare palla di nuovo da De Winter (tra i fischi dello Stadium) e poi perde uno spalla a spalla con Gila. E al 68', proprio da una palla persa dal francese (che però ha subito un pestone) è arrivato il gol dell'1-0 rossonero. In tribuna Sinner, tifoso rossonero e ospite speciale del match, commenta: "Almeno si apre la partita". I bianconeri sfruttano quindi il cooling break per analizzare la rete subita e cercare di dare una svolta alla partita. Locatelli a Pinsoglio: "È passata sotto le gambe a Pierre". Vicario, invece, ha provato a tirare su il morale a Kolo Muani: "Testa vuota, può succedere". Spalletti fa lo stesso, ma senza dire parole: prima un dolce schiaffetto in faccia al francese, poi un breve abbraccio.
Confusione al momento dell'ingresso di Woltemade: errore nel cambio. Cosa è successo
Un fatto veramente particolare è successo al 76'. Spalletti decide di inserire in campo Woltemade, con una richiesta specifica: "Serve che teniamo la palla". L'allenatore italiano chiama quindi un cambio: fuori Locatelli, dentro l'attaccante tedesco. A questo punto, Douglas Luiz chiede al tecnico se avrebbero dovuto schierarsi ancora con un centrocampo a due, con Koopmeiners più arretrato. Spalletti gli risponde di sì, ma lo staff capisce invece che debba essere il brasiliano a uscire e non Locatelli.
Il quarto uomo mostra quindi i cambi e ad uscire per fare spazio a Woltemade è proprio Douglas Luiz e non Locatelli. Manuel e Luciano sono palesemente perplessi. In ogni caso, il tedesco entra in campo e nel farlo si batte con forza il petto, in un gesto molto simile alla storica esultanza di una leggenda bianconera come Giorgio Chiellini.
Il gol di Gatti e l'esultanza... troppo lunga secondo Spalletti
Woltemade si dimostra subito pericoloso, abile nel difendere palla spalle alla porta. Il tedesco, però, tira alto da pochi passi, facendo disperare Spalletti in panchina: "Ma no, tira meglio". A questo punto l'allenatore della Juventus capisce di aver bisogno di maggior peso davanti e fa entrare Gatti con delle indicazioni chiare: "Dietro Lucumì, Bremer e Kalu, tu stai davanti a prendere la palla lunga". Il difensore italiano ha così voglia di entrare in campo che entra con le scarpe ancora slacciate. Al 92', 4 minuti dopo il suo ingresso, arriva quindi il gol del pareggio dei bianconeri. Woltemade prende un fallo sulla trequarti, Locatelli batte veloce la punizione e trova a sinistra Koopmeiners, che con un cross morbidissimo serve Gatti: 1-1. L'esultanza del difensore è iconica: sale sul cartellone pubblicitario ed esulta davanti alla sud, si toglie la polvere da sopra la spalla e urla "Ioooo, sempre io!". Tutti esultano ma l'unico in campo che sembra voler tornare a giocare subito per provare a vincerla è Conceicao, così come Spalletti in panchina, che si arrabbia per l'esultanza troppo lunga.
Testa a testa Cisse-Vicario e poi la rabbia tra Woltemade e Pavlovic: tensione nel finale
Nel finale gli animi si scaldano. Cisse scappa, ma è in fuorigioco. Cadendo abbraccia la palla per perdere tempo e Gatti lo sposta. Si avvicina anche Vicario e il rossonero lo prende per una gamba e lo fa cadere. I due arrivano anche a un testa a testa. Giallo a Gatti e Cisse. Dopo il triplice fischio, Pavlovic non si ferma e strattona Woltemade: per fermarli e tenerli distanti devono intervenire i compagni di squadra. Un finale di partita particolarmente agitato, quindi, con entrambe le squadre costrette ad accontentarsi di un pareggio.
Quella tra Juve e Milan è stata una partita ricca di emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Il risultato finale è stato di 1-1, ma i bianconeri hanno avuto tantissime occasioni che però non sono riusciti a sfruttare al meglio. Dazn con Bordocam ha deciso di svelare i retroscena di questa speciale partita, a partire dal discorso di Locatelli e Nico Gonzalez alla squadra nel tunnel prima del fischio d'inizio: "Andiamo ragazzi, energia! È casa nostra, andiamo!".
Tra calma e disperazione: il dietro le quinte del primo tempo
Il primo tiro della partita è della Juventus, con il nuovo acquisto Alajbegovic. Il serbo, alla prima da titolare, ha giocato un'ottima partita, fatta di qualità e personalità. Spalletti invece nel corso della sfida, non convinto della manovra, ha detto più volte: "Bisogna giocare. Calma, giocate". Poi una critica a Celik, reo di non aver marcato bene Moreira: "Se lui si gira, devi essere già lì". Per il resto, la prima frazione di gioco è stata caratterizzata da diverse imprecisioni della Juve in fase di finalizzazione, commentate in panchina e sugli spalti. Quando De Winter ha tolto per la prima volta palla a Kolo Muani, le telecamere hanno inquadrato uno Spalletti disperato, così come lo era Woltemade, con le mani tra i capelli, quando il Milan ha salvato un gol praticamente fatto di Locatelli.
Errori e messaggi di supporto dai compagni: la serata no di Kolo Muani
Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo, con la Juventus pericolosa ma incapace di trovare il gol. Sul palo colpito da Conceicao, Spalletti è senza parole. Ancora protagonista in negativo, invece, Kolo Muani, che prima si fa rubare palla di nuovo da De Winter (tra i fischi dello Stadium) e poi perde uno spalla a spalla con Gila. E al 68', proprio da una palla persa dal francese (che però ha subito un pestone) è arrivato il gol dell'1-0 rossonero. In tribuna Sinner, tifoso rossonero e ospite speciale del match, commenta: "Almeno si apre la partita". I bianconeri sfruttano quindi il cooling break per analizzare la rete subita e cercare di dare una svolta alla partita. Locatelli a Pinsoglio: "È passata sotto le gambe a Pierre". Vicario, invece, ha provato a tirare su il morale a Kolo Muani: "Testa vuota, può succedere". Spalletti fa lo stesso, ma senza dire parole: prima un dolce schiaffetto in faccia al francese, poi un breve abbraccio.