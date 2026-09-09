"Testa vuota Kolo", Woltemade alla Chiellini, caos cambio e Spalletti con Gatti: dietro Juve-Milan

Quella tra Juve e Milan è stata una partita ricca di emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Il risultato finale è stato di 1-1, ma i bianconeri hanno avuto tantissime occasioni che però non sono riusciti a sfruttare al meglio. Dazn con Bordocam ha deciso di svelare i retroscena di questa speciale partita, a partire dal discorso di Locatelli e Nico Gonzalez alla squadra nel tunnel prima del fischio d'inizio: "Andiamo ragazzi, energia! È casa nostra, andiamo!".

Tra calma e disperazione: il dietro le quinte del primo tempo Il primo tiro della partita è della Juventus, con il nuovo acquisto Alajbegovic. Il serbo, alla prima da titolare, ha giocato un'ottima partita, fatta di qualità e personalità. Spalletti invece nel corso della sfida, non convinto della manovra, ha detto più volte: "Bisogna giocare. Calma, giocate". Poi una critica a Celik, reo di non aver marcato bene Moreira: "Se lui si gira, devi essere già lì". Per il resto, la prima frazione di gioco è stata caratterizzata da diverse imprecisioni della Juve in fase di finalizzazione, commentate in panchina e sugli spalti. Quando De Winter ha tolto per la prima volta palla a Kolo Muani, le telecamere hanno inquadrato uno Spalletti disperato, così come lo era Woltemade, con le mani tra i capelli, quando il Milan ha salvato un gol praticamente fatto di Locatelli.

Juventus Pestone su Kolo Muani, Milan in vantaggio sulla Juve e Var muto: l’episodio fa discutere Errori e messaggi di supporto dai compagni: la serata no di Kolo Muani Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo, con la Juventus pericolosa ma incapace di trovare il gol. Sul palo colpito da Conceicao, Spalletti è senza parole. Ancora protagonista in negativo, invece, Kolo Muani, che prima si fa rubare palla di nuovo da De Winter (tra i fischi dello Stadium) e poi perde uno spalla a spalla con Gila. E al 68', proprio da una palla persa dal francese (che però ha subito un pestone) è arrivato il gol dell'1-0 rossonero. In tribuna Sinner, tifoso rossonero e ospite speciale del match, commenta: "Almeno si apre la partita". I bianconeri sfruttano quindi il cooling break per analizzare la rete subita e cercare di dare una svolta alla partita. Locatelli a Pinsoglio: "È passata sotto le gambe a Pierre". Vicario, invece, ha provato a tirare su il morale a Kolo Muani: "Testa vuota, può succedere". Spalletti fa lo stesso, ma senza dire parole: prima un dolce schiaffetto in faccia al francese, poi un breve abbraccio.