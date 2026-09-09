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Il capitano Juve senza Locatelli: scelta fatta, come cambia adesso la gerarchia

Spalletti dovrà sostituire il centrocampista italiano dentro e fuori dal campo: ecco a chi passerà la fascia nei prossimi mesi
3 min
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Manuel Locatelli è uno dei titolarissimi nella Juve di Luciano Spalletti, pedina fondamentale in campo ma anche all'interno dello spogliatoio. Nelle ultime stagioni, infatti, il centrocampista italiano ha dimostrato di avere una personalità fuori dal comune e per questo è diventato il capitano della Vecchia Signora, primo a metterci la faccia dopo ogni prestazione deludente. Il classe 1998 si è rotto il menisco esterno ed è stato operato e il suo rientro non è previsto prima del 2027. Ora la Juve dovrà fare a meno di lui per diversi mesi e andrà quindi sostituito da un punto di vista tecnico e non solo. Chi sarà il capitano al posto di Manu?

Juve senza Locatelli: la scelta sul nuovo capitano

Per i prossimi mesi la Juve dovrà trovare un nuovo capitano e la scelta non può che ricadere su Gleison Bremer. Il brasiliano è uno dei leader della squadra, punto fermo della difesa bianconera e alla Juve da ormai cinque stagioni. Il classe 1997 è nel pieno della sua maturità calcistica e personale ed è l'uomo giusto per farlo, riconosciuto all'interno del gruppo bianconero come una guida, soprattutto per i nuovi acquisti e i più giovani. Toccherà quindi a lui tenere unito lo spogliatoio in un momento di crisi, con ben 9 giocatori infortunati, e ricco di partite importantissime, tra Serie A ed Europa League.

Chi sarà il vice capitano? I possibili nomi

Più complesso, invece, provare a capire chi sarà il vice capitano. Quando Bremer uscirà dal campo, o nel caso in cui non dovesse proprio giocare, la fascia da capitano potrebbe andare a Weston McKennie. Il centrocampista americano nelle ultime stagioni ha mostrato una grande crescita, diventando un punto di riferimento per i compagni. Weston, però, non è al meglio e la sua presenza quindi è in forte dubbio per la sfida contro il Sassuolo. La speranza è che possa tornare a disposizione, così da poter aiutare Spalletti nella gestione del gruppo. Tutto questo in attesa di Yildiz, che in passato è stato spesso vice capitano ma è al momento infortunato.

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