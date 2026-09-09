"Buongiorno a tutti!", da bomber Gatti a Kolo Muani: McKennie scatenato alla Continassa

"Sono venuto per dire soltanto buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti!". Weston McKennie non ha ancora recuperato dai problemi fisici e anche oggi ha svolto allenamento personalizzato (così come Pape Sarr e Cambiaso), ma l'americano si è comunque presentato alla Continassa dove ha incontrato il resto della squadra. Sorriso stampato in faccia e tanto divertimento: come pubblicato sui social del club bianconero, il saluto speciale del centrocampista non è passato di certo inosservato e ha fatto ridere tutta la squadra.

Da "bomber" Gatti a Kolo Muani: lo show di McKennie alla Continassa Uno a uno, McKennie ha fermato tutti i membri della prima squadra per dargli il buongiorno. Bremer, Nico Gonzalez, Lucumì, Douglas Luiz, nessuno escluso. L'americano ha convinto anche Woltemade, che però non parla ancora bene l'italiano e insegnandogli quindi come dirlo. Ma non è finita qui. Il soprannome per Gatti dopo il gol al Milan? Bomber, ovviamente. Mentre con Zhegrova ha fatto un gesto da rapper. Ultimo, ma non per importanza, Kolo Muani. Il francese, autore di una partita da dimenticare contro i rossoneri, non era nel mood giusto: "No, niente buongiorno. Non è un buongiorno". McKennie si è fermato? Chiaramente no, ha abbracciato l'attaccante e lo ha convinto a salutare i tifosi: "Buongiornoooo". Una volta finito il giro di saluti, Weston è fuggito via correndo e ridendo. Un vero e proprio show.

Juventus "Gatti puntero!", "Kolo così no", "Il solito palo": la Juve pareggia e i tifosi impazziscono L'uomo squadra per eccellenza Ancora una volta McKennie si è confermato l'uomo squadra della Juventus, il giocatore in grado di unire il gruppo con un sorriso. L'americano, come si è visto in più di un'occasione, ha un'indole giocosa e per questo è diventato un beniamino dei tifosi. Ma non lasciatevi ingannare: il classe 1998 è un professionista serissimo, sempre al servizio dell'allenatore e della squadra. Mai una parola fuori posto, disponibile a giocare in qualunque ruolo sia necessario e sempre al 100% delle sue possibilità. Per questo la sua assenza in questa prime partite della stagione è pesante, membro fondamentale nelle rotazioni di Spalletti ma anche all'interno dello spogliatoio. La speranza è che nei prossimi giorni possa ricominciare ad allenarsi in gruppo, così da poter essere convocato per la sfida contro il Sassuolo. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE