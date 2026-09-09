Il destino nel calcio sa cambiare direzione in un attimo e la parabola recente di Douglas Luiz ne è la dimostrazione perfetta. Considerato ai margini del progetto tecnico bianconero dopo un primo anno opaco in Italia e le parentesi poco brillanti in prestito al Nottingham Forest e all'Aston Villa, il centrocampista classe 1998 si è preso con la forza le chiavi della mediana di Luciano Spalletti. In un momento di profonda emergenza — complici il lungo stop di Manuel Locatelli per l'intervento al menisco e la condropatia rotulea di Khéphren Thuram — il brasiliano si è caricato il reparto sulle spalle. Le ottime prestazioni sciorinate contro Parma e Milan ne hanno evidenziato la crescita sia in fase d'impostazione che nel recupero palla, trasformandolo in un faro imprescindibile per la Juventus.

La rivincita in Seleção con Carlo Ancelotti Proprio le convincenti prove con la maglia della Juve hanno spianato la strada al ritorno in grande stile di Douglas Luiz in nazionale. Carlo Ancelotti, impegnato nella ricostruzione del Brasile dopo le amarezze dei Mondiali 2026, lo ha inserito nell'elenco dei 26 convocati per i test amichevoli contro Australia (25 e 29 settembre) e India (3 ottobre). Per il ventottenne si tratta di una chiamata speciale, che arriva a due anni esatti dalla sua ultima apparizione verdeoro ai quarti di finale della Copa América 2024. Resta invece escluso dall'elenco l'altro bianconero Gleison Bremer, in un gruppo che vede comunque la presenza di diversi volti noti del panorama internazionale.

La reazione di Douglas Luiz La notizia della convocazione di Carlo Ancelotti è arrivata come una liberazione per Douglas Luiz, che non ha trattenuto la commozione in videochiamata con la compagna Duda Rodrigues. Tra sorrisi complici, occhi lucidi e la consapevolezza di aver superato i momenti più bui, il mediano bianconero ha festeggiato a distanza il ritorno in maglia verdeoro: il tutto, immancabilmente, documentato nelle storie Instagram della ragazza... Gossip Duda, la compagna di Douglas Luiz sugli spalti dell'Allianz per la Juve I convocati di Ancelotti Portieri: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).

Difensori: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Attaccanti: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid).