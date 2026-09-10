Juve e Inter rifanno il blocco Italia: Ndour e gli altri tre talenti che possono scatenare l’asta

Occhi aperti, soprattutto per la regia del futuro, anche a Luca Lipani . Leva 2005, è un pallino di Giovanni Carnevali che l’ha conosciuto da vicino al Sassuolo. Con Fabio Grosso è cresciuto tantissimo e ora sulla propria strada trova un tecnico come Alberto Aquilani , diventato grande lavorando coi ragazzi sin dai tempi delle giovanili della Fiorentina. Non è ancora un punto fermo dei neroverdi, ma il club vuole metterlo nelle condizioni di esaltare le proprie qualità. La Juve, più dell’Inter, seguirà passo dopo passo il cammino di Lipani, che ha testa sulle spalle e indubbia proprietà di palleggio.

Palmisani, la rivelazione tra i pali del Frosinone

Tra i giocatori rivelazione delle prime tre giornate di campionato è impossibile non citare Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone neopromosso. Superlativo nella cavalcata che ha portato i ciociari in Serie A, qualche informazione la Juve per lui l’ha già chiesta, passando anche dall’agente Federico Pastorello. Ottimo l’impatto col salto di categoria: non ha tremato all’esordio contro la Juve, superando anche gli esami contro Fiorentina e Venezia. Non è una sorpresa, essendo il numero uno della Nazionale Under 21, ma l’estremo difensore di Alatri ha mezzi sufficienti per confermarsi pure in Serie A al suo primo anno.

Mane, il difensore che ha conquistato la Bundesliga

Chi è già svezzato, invece, è un altro azzurro della Bundesliga: Filippo Mane del Borussia Dortmund, attualmente ai box per un problema muscolare. Difensore centrale, ha già due gettoni in Nazionale maggiore durante la gestione Baldini. Anche Mancini ha cerchiato di rosso il ragazzo cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, che nemmeno ha fatto in tempo ad esordire in B coi blucerchiati. A Dortmund, infatti, ci hanno messo le mani prima.