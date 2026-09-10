Juve e Inter rifanno il blocco Italia: Ndour e gli altri tre talenti che possono scatenare l’asta

TORINO - Juve e Inter hanno un dovere che le accomuna: cercare i migliori giocatori disponibili. In particolare i giovani. E, laddove possibile, di nazionalità italiana: soprattutto ad Appiano Gentile, negli ultimi anni, hanno capito quanto un blocco azzurro possa essere determinante per costruire i successi. Le due rose non abbondano di calciatori nostrani: i bianconeri accolgono in organico i soli Vicario, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cambiaso, Locatelli ed Ekhator (oltre a Owusu, fresco di promozione in pianta stabile coi grandi), i nerazzurri si consolano con una batteria debole e composta da Provedel, Di Gennaro, Bastoni, Dimarco, Barella ed Esposito. Normale che un Derby d’Italia per i migliori italiani in giro per l'Europa si possa scatenare già da subito.
Ndour nel mirino delle grandi
Oltre a Samuele Inácio, classe 2008 di proprietà del Borussia Dortmund destinato a rappresentare i gialloneri nel lungo cammino in Champions League, Carnevali e Marotta terranno gli occhi aperti anche su altri elementi. Partendo da Cher Ndour. Classe 2004, di proprietà della Fiorentina, anche lui nelle prime giornate offuscato da un mercato che anziché valorizzarlo l’ha messo nelle condizioni di dover risalire le gerarchie. Tutto questo, però, prima del ritorno di Paolo Vanoli, l’allenatore che nella passata stagione gli ha permesso di sbocciare. Ndour anche a livello fisico ha una marcia in più e ha già messo insieme un mini bagaglio internazionale: la gavetta al Benfica, il Psg, il Braga, il Besiktas, prima dell’approdo alla Fiorentina, che in estate ha respinto ogni assalto per la propria mezzala. Base d’asta: addirittura 30 milioni, cifra che oggi nessuno è disposto ancora a versare nelle casse viola. Ma gli orizzonti cambiano in fretta.
Fari puntati su Lipani
Occhi aperti, soprattutto per la regia del futuro, anche a Luca Lipani. Leva 2005, è un pallino di Giovanni Carnevali che l’ha conosciuto da vicino al Sassuolo. Con Fabio Grosso è cresciuto tantissimo e ora sulla propria strada trova un tecnico come Alberto Aquilani, diventato grande lavorando coi ragazzi sin dai tempi delle giovanili della Fiorentina. Non è ancora un punto fermo dei neroverdi, ma il club vuole metterlo nelle condizioni di esaltare le proprie qualità. La Juve, più dell’Inter, seguirà passo dopo passo il cammino di Lipani, che ha testa sulle spalle e indubbia proprietà di palleggio.
Palmisani, la rivelazione tra i pali del Frosinone
Tra i giocatori rivelazione delle prime tre giornate di campionato è impossibile non citare Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone neopromosso. Superlativo nella cavalcata che ha portato i ciociari in Serie A, qualche informazione la Juve per lui l’ha già chiesta, passando anche dall’agente Federico Pastorello. Ottimo l’impatto col salto di categoria: non ha tremato all’esordio contro la Juve, superando anche gli esami contro Fiorentina e Venezia. Non è una sorpresa, essendo il numero uno della Nazionale Under 21, ma l’estremo difensore di Alatri ha mezzi sufficienti per confermarsi pure in Serie A al suo primo anno.
Mane, il difensore che ha conquistato la Bundesliga
Chi è già svezzato, invece, è un altro azzurro della Bundesliga: Filippo Mane del Borussia Dortmund, attualmente ai box per un problema muscolare. Difensore centrale, ha già due gettoni in Nazionale maggiore durante la gestione Baldini. Anche Mancini ha cerchiato di rosso il ragazzo cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, che nemmeno ha fatto in tempo ad esordire in B coi blucerchiati. A Dortmund, infatti, ci hanno messo le mani prima.
TORINO - Juve e Inter hanno un dovere che le accomuna: cercare i migliori giocatori disponibili. In particolare i giovani. E, laddove possibile, di nazionalità italiana: soprattutto ad Appiano Gentile, negli ultimi anni, hanno capito quanto un blocco azzurro possa essere determinante per costruire i successi. Le due rose non abbondano di calciatori nostrani: i bianconeri accolgono in organico i soli Vicario, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cambiaso, Locatelli ed Ekhator (oltre a Owusu, fresco di promozione in pianta stabile coi grandi), i nerazzurri si consolano con una batteria debole e composta da Provedel, Di Gennaro, Bastoni, Dimarco, Barella ed Esposito. Normale che un Derby d’Italia per i migliori italiani in giro per l'Europa si possa scatenare già da subito.
Ndour nel mirino delle grandi
Oltre a Samuele Inácio, classe 2008 di proprietà del Borussia Dortmund destinato a rappresentare i gialloneri nel lungo cammino in Champions League, Carnevali e Marotta terranno gli occhi aperti anche su altri elementi. Partendo da Cher Ndour. Classe 2004, di proprietà della Fiorentina, anche lui nelle prime giornate offuscato da un mercato che anziché valorizzarlo l’ha messo nelle condizioni di dover risalire le gerarchie. Tutto questo, però, prima del ritorno di Paolo Vanoli, l’allenatore che nella passata stagione gli ha permesso di sbocciare. Ndour anche a livello fisico ha una marcia in più e ha già messo insieme un mini bagaglio internazionale: la gavetta al Benfica, il Psg, il Braga, il Besiktas, prima dell’approdo alla Fiorentina, che in estate ha respinto ogni assalto per la propria mezzala. Base d’asta: addirittura 30 milioni, cifra che oggi nessuno è disposto ancora a versare nelle casse viola. Ma gli orizzonti cambiano in fretta.