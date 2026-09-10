Samuele Inacio dopo… Kolo Muani e Di Gregorio: Juve, il filo nascosto che può beffare l’Inter

Potrebbe profilarsi all’orizzonte l’ennesimo Derby d’Italia di mercato. Con l’avvento di Giovanni Carnevali in dirigenza la Juventus, infatti, è tornata a strizzare l’occhio ai giovani talenti Made in Italy. Quella che nelle ultime stagioni è stata la specialità della casa dalle parti di viale della Liberazione, dove il presidente Beppe Marotta ha cooptato la stessa filosofia vincente imposta in passato proprio alla Juve. Ovvero le squadre che arrivano lontano e vincono trofei sono quelle con uno zoccolo duro italiano. A maggior ragione in questa fase storica in cui la congiuntura economica è sfavorevole alle nostre società, che non hanno la medesima capacità di spesa delle rivali straniere.
I campioni di domani vanno costruiti in casa, accaparrandoseli prima degli altri e soprattutto in anticipo sulle big internazionali che vantano appunto denari a profusione in grado di soffiare i migliori gioiellini italiani ai nostri club. Un film già visto negli ultimi anni con i vari Calafiori, Palestra e Ahanor. Ecco perché ora Juve e Inter hanno messo gli occhi addosso a un diciottenne, che sembra avere appiccate addosso le stimmate del predestinato. Quel Samuele Inacio che a Dortmund è già stato capace di mettersi in luce nel finale della scorsa stagione, collezionando alcune presenze da titolare sia in Bundesliga sia in Coppa di Germania. Gare in cui l’italo-brasiliano ha subito lasciato il segno con prestazioni da urlo. E soprattutto gol e assist a referto. Mica male come inizio.
Samuele Inacio, il talento del Dortmund nel mirino di Juve e Inter
Una partenza davvero promettente che ha indotto i tedeschi a blindarlo col rinnovo fino al 2029 a inizio estate. Mossa questa indotta dalle prime sirene di mercato che iniziavano a riecheggiare dalla Serie A. In particolare tra i club che hanno seguito e chiesto informazioni per il talento classe 2008 c’erano Juventus e Inter. Ai nerazzurri, infatti, manca in rosa una seconda punta dotata di estro e fantasia. Motivo per cui l’allora ds nerazzurro Piero Ausilio aveva sondato il terreno, provando a esplorare le possibili condizioni dell’affare. Peccato che il Dortmund abbia subito messo il veto alla possibile partenza del fantasista, che finora ha collezionato appena 13 minuti in campo tra Bundesliga e Champions League. Una miseria. Inacio, infatti, si è dovuto accontentare delle briciole in Coppa di Germania, dove però è salito subito in cattedra con una doppietta contro l’HEBC Hamburg. Occhio ora alla Juve che, dopo averlo studiato nei mesi scorsi, potrebbe farsi avanti nelle prossime sessioni di mercato.
Juve, Samuele Inacio può essere il gioiello del futuro
Le linee guida di John Elkann sono state chiare: va ricostruita una Juve che possa diventare di nuovo vincente nei prossimi anni e soprattutto aprire un ciclo di successi. Motivo per cui servono forze fresche e ragazzi di talento intorno ai quali costruire l’ossatura di una Signora che possa ricucirsi sul petto il tricolore. Quello Scudetto che manca nella Torino bianconera da ormai 6 anni. Tanti, troppi per una società fondata sul motto bonipertiano del “vincere è l’unica cosa che conta”. Occhio quindi a gioielli del calibro di Inacio che possono rappresentare i top player di domani. Tra l’altro nei mesi scorsi il figlio d’arte (papà Inacio Pià ha giocato in Serie A con Atalanta e Napoli) ha deciso di affidare i propri interessi professionali all’agente Edoardo Crnjar, procuratore che sta diventando di casa dalle parti della Continassa. Ha condotto lui la lunga trattativa per il ritorno in maglia juventina di Kolo Muani questa estate.
Così come c’è il suo zampino da intermediario nella cessione di Michele Di Gregorio al Bournemouth. Insomma, il Ceo Carnevali vanta un canale privilegiato con l’entourage di Inacio. Il che potrebbe risultare un fattore determinante nelle eventuali negoziazioni per l’enfant prodige classe 2008. Un nome da tenere d’occhio a tutto tondo visto che su di lui ha messo gli occhi pure Roberto Mancini. Il ct della Nazionale appare intenzionato a convocarlo presto in azzurro. Magari già a fine settembre in occasione delle gare di Nations League. La chiamata di Inacio e il possibile esordio taglierebbero poi, definitivamente, fuori dalla bagarre Carlo Ancelotti, che a sua volta sta corteggiando Samuele per la Seleção brasiliana. E chissà che nel suo futuro non possa esserci anche la Juve…
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Potrebbe profilarsi all’orizzonte l’ennesimo Derby d’Italia di mercato. Con l’avvento di Giovanni Carnevali in dirigenza la Juventus, infatti, è tornata a strizzare l’occhio ai giovani talenti Made in Italy. Quella che nelle ultime stagioni è stata la specialità della casa dalle parti di viale della Liberazione, dove il presidente Beppe Marotta ha cooptato la stessa filosofia vincente imposta in passato proprio alla Juve. Ovvero le squadre che arrivano lontano e vincono trofei sono quelle con uno zoccolo duro italiano. A maggior ragione in questa fase storica in cui la congiuntura economica è sfavorevole alle nostre società, che non hanno la medesima capacità di spesa delle rivali straniere.
I campioni di domani vanno costruiti in casa, accaparrandoseli prima degli altri e soprattutto in anticipo sulle big internazionali che vantano appunto denari a profusione in grado di soffiare i migliori gioiellini italiani ai nostri club. Un film già visto negli ultimi anni con i vari Calafiori, Palestra e Ahanor. Ecco perché ora Juve e Inter hanno messo gli occhi addosso a un diciottenne, che sembra avere appiccate addosso le stimmate del predestinato. Quel Samuele Inacio che a Dortmund è già stato capace di mettersi in luce nel finale della scorsa stagione, collezionando alcune presenze da titolare sia in Bundesliga sia in Coppa di Germania. Gare in cui l’italo-brasiliano ha subito lasciato il segno con prestazioni da urlo. E soprattutto gol e assist a referto. Mica male come inizio.