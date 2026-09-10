Carnevali sistema la Juve senza svenderla, rispettata la Uefa: “Ma serve una cessione entro giugno”

Cronometro, calcolatrice e pure un manuale tascabile di “bon ton”. Giovanni Carnevali ha riempito la valigia con lo stretto indispensabile quando - lo scorso 11 giugno - è partito alla volta di Torino per ereditare da Damien Comolli il ruolo di amministratore delegato della Juventus. Poco, anzi pochissimo il tempo a disposizione per mettere una pezza alle inadempienze della precedente gestione, ricucire i rapporti con alcuni dei principali club europei (su tutti il Psg) e iniziare a intavolare con l’Uefa i dettagli del Settlement Agreement.
Senza dimenticare l’urgenza più impellente: imbastire un mercato a impatto zero, scandito dalle cessioni dei tanti esuberi rimasti sul groppone e dall’acquisto di profili che potessero innalzare il tasso tecnico della rosa. Fuori Vlahovic, David, Openda, Miretti, Arthur, Perin, Di Gregorio e Joao Mario. Dentro Kolo Muani, Ekhator, Lucumi, Alajbegovic, Vicario, Celik, Grabara, Woltemade e Sarr. Il risultato? La Juve è riuscita a rispettare i parametri pattuiti con l’Uefa, presentando una lista per l’Europa League meno onerosa rispetto a quella dello scorso febbraio. Eppure, se si dà un’occhiata al monte ingaggi complessivo della rosa di Luciano Spalletti, viene fuori che l’incidenza a bilancio è cresciuta del 18,92%.
"L'acquisto Kolo Muani è unica nota dolente"
Da qui la domanda: come è possibile conciliare un simile aumento con il piano di rigore pattuito con l’Uefa? Per fare chiarezza, ne abbiamo parlato con Fabrizio Bava, professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino: «Bisogna partire dal presupposto che la Juve è un top club e non vuole smettere di esserlo. Se sbagli la squadra per due anni di fila con acquisti decisamente costosi (come Koopmeiners o Douglas Luiz) ti trascini ammortamenti e ingaggi elevati per anni. Carnevali è riuscito a rinnovare pesantemente la squadra e a contenere le spese, scommettendo su profili di prospettiva come Alajbegovic e giocando sui prestiti. Alla fine, l’incremento complessivo dei costi fissi si aggira intorno ai 15 milioni tra ammortamenti e ingaggi. Un prezzo da pagare tutto sommato accettabile per non depauperare la competitività del club. L’unica nota dolente - continua Bava - coincide con l’acquisto di Kolo Muani. Non per il rendimento attuale - s’intende -, ma perché tra ingaggio e ammortamento ha bruciato gran parte del risparmio ottenuto con l’addio di Vlahovic. Come se ne esce? Cedendo a gennaio o entro il prossimo 30 giugno un profilo particolarmente gravoso a bilancio». L’obiettivo all’orizzonte resta sempre lo stesso: il raggiungimento del Break Even entro e non oltre il 2028, per scongiurare ulteriori sanzioni da parte dell’Uefa.
"Juve, niente plusvalenze importanti"
Ma la missione, questo punto, potrebbe rivelarsi più complicata del previsto: «Carnevali è il terzo dirigente di fila chiamato a gestire una situazione di bilancio difficilissima - continua Bava -. Perché non esistono club disposti ad acquistare gli esuberi bianconeri alle cifre richieste dal club. La Juve non riesce più a fare plusvalenze importanti (dai 20 milioni in su) da almeno 5 anni. Al contempo, si rifiuta di cedere i suoi asset principali, per non correre il rischio di impoverire la rosa di Spalletti. Allo stato attuale, dunque, le probabilità di raggiungere il Break Even entro il 2028 diventano sempre più basse. Per riuscirci la Juve avrà due strade: ridurre i costi e contemporaneamente aumentare i ricavi, oppure registrare una serie di plusvalenze nel giro dei prossimi due anni. Vale per i giovani della Next Gen, come per i profili facilmente piazzabili sul mercato, come i vari Yildiz, Alajbegovic e Bremer…». Un quadro complesso che accende i riflettori sulla prossima riunione del Cda bianconero, fissata per il 24 settembre, dove si preannuncia centrale il tema di un possibile aumento di capitale per rimettere in sesto i conti del club.
"La Juve si trova davanti a un bivio"
«Nel bilancio 2026 figuravano oltre 50 milioni di plusvalenze - continua Bava -, mentre per il 2027 queste sono pressoché azzerate, eccezion fatta per il tesoretto garantito dalla cessione di Muharemovic. Sommando quindi i 30 milioni in meno di plusvalenze ai 30 milioni persi dai mancati ricavi Champions, parliamo di un peggioramento secco di 60 milioni. Se a questo quadro aggiungiamo la consistente perdita d’esercizio, il rosso complessivo supererà ampiamente i 100 milioni. A questo punto la Juventus si trova davanti a un bivio obbligato: dovrà aumentare i ricavi o liberarsi dei contratti più onerosi. In quest’ottica, pur non parlandosene ancora apertamente, dò per scontato un nuovo aumento di capitale. Un intervento che non serve per i parametri Uefa, ma che sarà imposto dalla legge e dal codice civile: la perdita potrebbe andare a erodere il patrimonio netto a tal punto da renderlo inevitabile».
Cronometro, calcolatrice e pure un manuale tascabile di “bon ton”. Giovanni Carnevali ha riempito la valigia con lo stretto indispensabile quando - lo scorso 11 giugno - è partito alla volta di Torino per ereditare da Damien Comolli il ruolo di amministratore delegato della Juventus. Poco, anzi pochissimo il tempo a disposizione per mettere una pezza alle inadempienze della precedente gestione, ricucire i rapporti con alcuni dei principali club europei (su tutti il Psg) e iniziare a intavolare con l’Uefa i dettagli del Settlement Agreement.
Senza dimenticare l’urgenza più impellente: imbastire un mercato a impatto zero, scandito dalle cessioni dei tanti esuberi rimasti sul groppone e dall’acquisto di profili che potessero innalzare il tasso tecnico della rosa. Fuori Vlahovic, David, Openda, Miretti, Arthur, Perin, Di Gregorio e Joao Mario. Dentro Kolo Muani, Ekhator, Lucumi, Alajbegovic, Vicario, Celik, Grabara, Woltemade e Sarr. Il risultato? La Juve è riuscita a rispettare i parametri pattuiti con l’Uefa, presentando una lista per l’Europa League meno onerosa rispetto a quella dello scorso febbraio. Eppure, se si dà un’occhiata al monte ingaggi complessivo della rosa di Luciano Spalletti, viene fuori che l’incidenza a bilancio è cresciuta del 18,92%.