Carnevali sistema la Juve senza svenderla, rispettata la Uefa: “Ma serve una cessione entro giugno”

"L'acquisto Kolo Muani è unica nota dolente"

Da qui la domanda: come è possibile conciliare un simile aumento con il piano di rigore pattuito con l’Uefa? Per fare chiarezza, ne abbiamo parlato con Fabrizio Bava, professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino: «Bisogna partire dal presupposto che la Juve è un top club e non vuole smettere di esserlo. Se sbagli la squadra per due anni di fila con acquisti decisamente costosi (come Koopmeiners o Douglas Luiz) ti trascini ammortamenti e ingaggi elevati per anni. Carnevali è riuscito a rinnovare pesantemente la squadra e a contenere le spese, scommettendo su profili di prospettiva come Alajbegovic e giocando sui prestiti. Alla fine, l’incremento complessivo dei costi fissi si aggira intorno ai 15 milioni tra ammortamenti e ingaggi. Un prezzo da pagare tutto sommato accettabile per non depauperare la competitività del club. L’unica nota dolente - continua Bava - coincide con l’acquisto di Kolo Muani. Non per il rendimento attuale - s’intende -, ma perché tra ingaggio e ammortamento ha bruciato gran parte del risparmio ottenuto con l’addio di Vlahovic. Come se ne esce? Cedendo a gennaio o entro il prossimo 30 giugno un profilo particolarmente gravoso a bilancio». L’obiettivo all’orizzonte resta sempre lo stesso: il raggiungimento del Break Even entro e non oltre il 2028, per scongiurare ulteriori sanzioni da parte dell’Uefa.