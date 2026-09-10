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“Non posso aspettare”: ora quella frase di Bremer pesa ancora di più. E Spalletti lo sa

Il brasiliano designato come leader dello spogliatoio Juve dopo il ko di Locatelli: Lucio concentrato sulle soluzioni, guai a pensare ai vari infortuni
Cristiano Corbo
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Non c’è tanto da girarci attorno, c’è solo da guardare avanti e pedalare. Lo sguardo serio di Luciano Spalletti, in alcune immagini pubblicate proprio dai canali social della Juventus, è l’indicazione più pura che arriva dalla Continassa: testa bassa, pedalare, pensare solo alle soluzioni e neanche un po’ ai problemi. Che sono diversi, sicuramente tanti, e che sanno pure andare dal campo - a centrocampo, soprattutto, bisognerà trovare una soluzione oltre il rattoppo con Douglas Luiz e Koopmeiners - a questioni più attitudinali. Ossia di leader.

 

 

La Juve ha perso uno dei principali: il capitano, Locatelli, sarà via per un bel po’ di tempo. E in questi mesi c’è bisogno di qualcuno che prenda le redini del gruppo, non solo una fascia da arrotolare attorno al braccio. Toccherà a Gleison Bremer, allora. Toccherà a lui guidare la squadra, dalla difesa ai momenti topici, persino in qualche protesta che male certamente non farebbe. La Juventus, l’ultima Juventus, è sembrata ancora poco smaliziata. Si lavora anche su questo: a fare la punta ai caratteri, così da renderli più spigolosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Bremer, avvio super

Bremer, che sin da subito ha dimostrato quanto bene possa stare in un gruppo dalle alte ambizioni, è il giocatore più funzionale. In attesa che al suo fianco cresca uno come Lucumi, altro calciatore in grado di dare peso mentale e caratteriale, oltre che fisico. Del resto, il brasiliano è quello che più di tutti ha inchiodato la sua stessa squadra davanti alle responsabilità dei fallimenti della scorsa stagione: «Io voglio vincere - aveva detto poco prima di Juve-Milan -, perché ho 29 anni e non posso aspettare». Il succo del discorso è condiviso con ogni singolo elemento bianconero, dagli uffici al rettangolo verde. Il tema però è il percorso: spesso è stato impervio, spesso ci si è messa la sfortuna. E Gleison, più di tanti altri, ne ha saputo qualcosa. A ogni modo, il crack di Lipsia e il ginocchio da ricostruire sono solamente un ricordo: al centrale adesso è chiesto un nuovo salto di qualità, proprio perché è uno dei pochi da cui ce lo si può attendere, in particolare dopo le ultime garanzie fisiche ampiamente dimostrate. Almeno fino alla sosta: Ancelotti non l’ha convocato, potrà recuperare. Dopo essere rientrato dal Mondiale, comunque, Bremer ha gradualmente aumentato minutaggio in estate e si è presentato in condizioni smaglianti all’inizio della stagione: a Frosinone ha inaugurato con un gol, fondamentale per strappare i primi tre punti. Poi con il Parma è stato tra i migliori in campo, più o meno lo stesso contro il Milan, match in cui il duello con Gonçalo Ramos è diventato una masterclass difensiva.

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Bremer, questione di carisma

Era la sua partita, in fondo: alto coefficiente di rischio, riduzione al massimo di errori. Poi scontro fisico, e non poteva esserci sfida. Sono partite, numeri, in grado di dare una fiducia enorme. Come il 77,8% di duelli vinti e quasi la metà di quelli aerei portati a casa. Con una chicca speciale: fino a questo momento, il difensore non ha subito sostanzialmente dribbling dagli avversari. Questione di caratteristiche, certo. Però pure di carisma. Quello che dovrà mettere in campo da qui in avanti anche e soprattutto per supportare i compagni, orfani di una guida come Locatelli, e allora alla ricerca di un esempio da considerare, magari emulare. Più degli altri, Bremer ha capito come rialzarsi, e poi come farlo in fretta. La ricetta non è poi così differente. E forse si lega allo sguardo di Spalletti nell’allenamento di ieri: faccia seria, attenzione massima, affrontare ogni momento con la voglia di ricavarne il massimo. Anche quando può sembrare estremamente complicato.

 

 

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Non c’è tanto da girarci attorno, c’è solo da guardare avanti e pedalare. Lo sguardo serio di Luciano Spalletti, in alcune immagini pubblicate proprio dai canali social della Juventus, è l’indicazione più pura che arriva dalla Continassa: testa bassa, pedalare, pensare solo alle soluzioni e neanche un po’ ai problemi. Che sono diversi, sicuramente tanti, e che sanno pure andare dal campo - a centrocampo, soprattutto, bisognerà trovare una soluzione oltre il rattoppo con Douglas Luiz e Koopmeiners - a questioni più attitudinali. Ossia di leader.

 

 

La Juve ha perso uno dei principali: il capitano, Locatelli, sarà via per un bel po’ di tempo. E in questi mesi c’è bisogno di qualcuno che prenda le redini del gruppo, non solo una fascia da arrotolare attorno al braccio. Toccherà a Gleison Bremer, allora. Toccherà a lui guidare la squadra, dalla difesa ai momenti topici, persino in qualche protesta che male certamente non farebbe. La Juventus, l’ultima Juventus, è sembrata ancora poco smaliziata. Si lavora anche su questo: a fare la punta ai caratteri, così da renderli più spigolosi.

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