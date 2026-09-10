“Non posso aspettare”: ora quella frase di Bremer pesa ancora di più. E Spalletti lo sa

Non c’è tanto da girarci attorno, c’è solo da guardare avanti e pedalare. Lo sguardo serio di Luciano Spalletti, in alcune immagini pubblicate proprio dai canali social della Juventus, è l’indicazione più pura che arriva dalla Continassa: testa bassa, pedalare, pensare solo alle soluzioni e neanche un po’ ai problemi. Che sono diversi, sicuramente tanti, e che sanno pure andare dal campo - a centrocampo, soprattutto, bisognerà trovare una soluzione oltre il rattoppo con Douglas Luiz e Koopmeiners - a questioni più attitudinali. Ossia di leader.
La Juve ha perso uno dei principali: il capitano, Locatelli, sarà via per un bel po’ di tempo. E in questi mesi c’è bisogno di qualcuno che prenda le redini del gruppo, non solo una fascia da arrotolare attorno al braccio. Toccherà a Gleison Bremer, allora. Toccherà a lui guidare la squadra, dalla difesa ai momenti topici, persino in qualche protesta che male certamente non farebbe. La Juventus, l’ultima Juventus, è sembrata ancora poco smaliziata. Si lavora anche su questo: a fare la punta ai caratteri, così da renderli più spigolosi.
Bremer, avvio super
Bremer, che sin da subito ha dimostrato quanto bene possa stare in un gruppo dalle alte ambizioni, è il giocatore più funzionale. In attesa che al suo fianco cresca uno come Lucumi, altro calciatore in grado di dare peso mentale e caratteriale, oltre che fisico. Del resto, il brasiliano è quello che più di tutti ha inchiodato la sua stessa squadra davanti alle responsabilità dei fallimenti della scorsa stagione: «Io voglio vincere - aveva detto poco prima di Juve-Milan -, perché ho 29 anni e non posso aspettare». Il succo del discorso è condiviso con ogni singolo elemento bianconero, dagli uffici al rettangolo verde. Il tema però è il percorso: spesso è stato impervio, spesso ci si è messa la sfortuna. E Gleison, più di tanti altri, ne ha saputo qualcosa. A ogni modo, il crack di Lipsia e il ginocchio da ricostruire sono solamente un ricordo: al centrale adesso è chiesto un nuovo salto di qualità, proprio perché è uno dei pochi da cui ce lo si può attendere, in particolare dopo le ultime garanzie fisiche ampiamente dimostrate. Almeno fino alla sosta: Ancelotti non l’ha convocato, potrà recuperare. Dopo essere rientrato dal Mondiale, comunque, Bremer ha gradualmente aumentato minutaggio in estate e si è presentato in condizioni smaglianti all’inizio della stagione: a Frosinone ha inaugurato con un gol, fondamentale per strappare i primi tre punti. Poi con il Parma è stato tra i migliori in campo, più o meno lo stesso contro il Milan, match in cui il duello con Gonçalo Ramos è diventato una masterclass difensiva.
Bremer, questione di carisma
Era la sua partita, in fondo: alto coefficiente di rischio, riduzione al massimo di errori. Poi scontro fisico, e non poteva esserci sfida. Sono partite, numeri, in grado di dare una fiducia enorme. Come il 77,8% di duelli vinti e quasi la metà di quelli aerei portati a casa. Con una chicca speciale: fino a questo momento, il difensore non ha subito sostanzialmente dribbling dagli avversari. Questione di caratteristiche, certo. Però pure di carisma. Quello che dovrà mettere in campo da qui in avanti anche e soprattutto per supportare i compagni, orfani di una guida come Locatelli, e allora alla ricerca di un esempio da considerare, magari emulare. Più degli altri, Bremer ha capito come rialzarsi, e poi come farlo in fretta. La ricetta non è poi così differente. E forse si lega allo sguardo di Spalletti nell’allenamento di ieri: faccia seria, attenzione massima, affrontare ogni momento con la voglia di ricavarne il massimo. Anche quando può sembrare estremamente complicato.
Non c’è tanto da girarci attorno, c’è solo da guardare avanti e pedalare. Lo sguardo serio di Luciano Spalletti, in alcune immagini pubblicate proprio dai canali social della Juventus, è l’indicazione più pura che arriva dalla Continassa: testa bassa, pedalare, pensare solo alle soluzioni e neanche un po’ ai problemi. Che sono diversi, sicuramente tanti, e che sanno pure andare dal campo - a centrocampo, soprattutto, bisognerà trovare una soluzione oltre il rattoppo con Douglas Luiz e Koopmeiners - a questioni più attitudinali. Ossia di leader.
La Juve ha perso uno dei principali: il capitano, Locatelli, sarà via per un bel po’ di tempo. E in questi mesi c’è bisogno di qualcuno che prenda le redini del gruppo, non solo una fascia da arrotolare attorno al braccio. Toccherà a Gleison Bremer, allora. Toccherà a lui guidare la squadra, dalla difesa ai momenti topici, persino in qualche protesta che male certamente non farebbe. La Juventus, l’ultima Juventus, è sembrata ancora poco smaliziata. Si lavora anche su questo: a fare la punta ai caratteri, così da renderli più spigolosi.