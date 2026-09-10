Ezio Greggio esclusivo: "I bidoni di Comolli, Woltemade caterpillar, Gatti e Locatelli un esempio" 

TORINO - Ezio Greggio, ha visto una Juve diversa dallo scorso anno? «Ci pensavo durante il viaggio di ritorno dallo Stadium, dove sono tornato dopo un po’ di tempo. Io, con il Milan, ho visto una Juventus assolutamente positiva». Dunque? «Partiamo da un presupposto: era una Juve sempre all’indietro, mai rivolta in avanti. Mai un tiro, poi. Con Spalletti è una squadra cambiata. Per carità: ogni squadra è bella “a mamma sua”, però io la vedo differente». Come mai è andata male, allora? «L’anno scorso per mille e uno motivi: non siamo in Champions, ma la squadra è stata propositiva, ha comunque giocato a calcio. Con il Milan, se Nico la mette dentro, o se Locatelli fa tap-in, i bianconeri sono sul 2-0 e nessuno dice nulla. Certo, se non fai gol, la musica è diversa». Comunque, per ora 7 punti in 3 partite. «E il mio giudizio da tifoso bendato della Juve, malato di bianconero, è positivo. Questa è un’altra Juve. Partenza buona».
La stoccata a Comolli e il plauso a Elkann
Ne ha parlato anche con Sinner, allo Stadium? «No, con Jannik al limite ci vediamo a Montecarlo, ma domenica eravamo in due fazioni opposte. Però ho visto Roberto Bolle, il grande Eros Ramazzotti. Allo Stadium non andavo dai tempi del Covid. Sa perché?». Perché? «Perché non vado a vedere le squadre francesi. Viva l’Italia. Con tutto il rispetto per i francesi e i “bidoni” che ci hanno rifilato...». Sarà contento di Carnevali. «Un plauso a lui e al suo gruppo di lavoro: sfido chiunque a entrare in questo modo in ruoli così importanti, riuscendo a trovare una sistemazione a giocatori che non sono da Juve e non lo saranno. Saluto John Elkann attraverso le vostre colonne: per fortuna ha capito, questa “francesità” non era positiva».
"Kolo Muani non è Platini, ma che differenza con David"
A proposito di francesi: Kolo Muani? «Mi è piaciuto quanto detto da Spalletti: è sul suo carro, ed è un giocatore che si è visto poco negli ultimi anni. Alla Juve arrivi e devi essere subito Platini o Zidane, ma è difficile. Ha sbagliato dei gol in queste prime partite, col Milan l’ho visto un po’ spaesato. Magari era pure il caterpillar che abbiamo preso (Woltemade, ndr). Per me sarà un’ottima risorsa: tocca aspettare che si sblocchi. E comunque, tra lui e David, c’è già una bella differenza. Il canadese andava al trotto con un po’ di pancetta, Kolo va al galoppo».
"Gatti e Locatelli, grinta e rabbia. E la Juve ha sempre avuto questo"
Quanto ha esultato al gol di Gatti? «Federico è davvero un grande. Se l’avessero ceduto, mi sarebbe dispiaciuto. Ha una grinta con cui mi auguro possa contagiare pure gli altri: ai calciatori bianconeri un po’ manca. Anzi, se posso dare un consiglio: si segua Locatelli, si segua Gatti. Hanno cattiveria, forza, rabbia. La Juventus ha sempre avuto gente arrabbiata. Se sei lì hai evidentemente delle qualità, però bisogna abbinarle alla voglia di spaccare tutto». E senza Locatelli? «Non sarà un architetto o un geometra, ma ad averne di giocatori così. Ha corso e lottato fino all’ultimo». Douglas Luiz le sta piacendo? «Deve trovare più ritmo, fare un po’ meno il “Venezia”. Ma gioca davanti, cerca la palla, il filtrante giusto per gli attaccanti. Non dimentichiamoci che mancavano 7 giocatori, anche 9: c’è pure chi deve dimostrare delle cose. Sarr è uno forte e può fare la differenza. Nell’analisi facciamo anche questa considerazione...».
Ezio Greggio, la fiducia in Spalletti e l'abbraccio dei tifosi Juve
Come ha visto Spalletti? «Guardi, da quando Luciano è arrivato alla Juventus, io sono felice». Vi siete parlati? «Sì, e gli ho detto: “Grazie di essere venuto qui”. L’ho salutato e mi ha detto che sono in forma!». E cos’ha risposto? «Beh, che pure lui sta molto bene. Bisogna avere solamente fiducia in Spalletti: capisce di calcio e di calciatori. Lui è certamente l’allenatore che potrà riportarci in alto, insieme alla guida di Carnevali». Sa che lei, allo Stadium, è stato il più applaudito? «L’affetto del pubblico è stato commovente e stupefacente. Per me è incredibile firmare autografi ai bambini: ma come fanno a conoscermi? Qualcosa di buono, nella mia carriera, allora l’ho fatto...».
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TORINO - Ezio Greggio, ha visto una Juve diversa dallo scorso anno? «Ci pensavo durante il viaggio di ritorno dallo Stadium, dove sono tornato dopo un po’ di tempo. Io, con il Milan, ho visto una Juventus assolutamente positiva». Dunque? «Partiamo da un presupposto: era una Juve sempre all’indietro, mai rivolta in avanti. Mai un tiro, poi. Con Spalletti è una squadra cambiata. Per carità: ogni squadra è bella “a mamma sua”, però io la vedo differente». Come mai è andata male, allora? «L’anno scorso per mille e uno motivi: non siamo in Champions, ma la squadra è stata propositiva, ha comunque giocato a calcio. Con il Milan, se Nico la mette dentro, o se Locatelli fa tap-in, i bianconeri sono sul 2-0 e nessuno dice nulla. Certo, se non fai gol, la musica è diversa». Comunque, per ora 7 punti in 3 partite. «E il mio giudizio da tifoso bendato della Juve, malato di bianconero, è positivo. Questa è un’altra Juve. Partenza buona».
La stoccata a Comolli e il plauso a Elkann
Ne ha parlato anche con Sinner, allo Stadium? «No, con Jannik al limite ci vediamo a Montecarlo, ma domenica eravamo in due fazioni opposte. Però ho visto Roberto Bolle, il grande Eros Ramazzotti. Allo Stadium non andavo dai tempi del Covid. Sa perché?». Perché? «Perché non vado a vedere le squadre francesi. Viva l’Italia. Con tutto il rispetto per i francesi e i “bidoni” che ci hanno rifilato...». Sarà contento di Carnevali. «Un plauso a lui e al suo gruppo di lavoro: sfido chiunque a entrare in questo modo in ruoli così importanti, riuscendo a trovare una sistemazione a giocatori che non sono da Juve e non lo saranno. Saluto John Elkann attraverso le vostre colonne: per fortuna ha capito, questa “francesità” non era positiva».
"Kolo Muani non è Platini, ma che differenza con David"
A proposito di francesi: Kolo Muani? «Mi è piaciuto quanto detto da Spalletti: è sul suo carro, ed è un giocatore che si è visto poco negli ultimi anni. Alla Juve arrivi e devi essere subito Platini o Zidane, ma è difficile. Ha sbagliato dei gol in queste prime partite, col Milan l’ho visto un po’ spaesato. Magari era pure il caterpillar che abbiamo preso (Woltemade, ndr). Per me sarà un’ottima risorsa: tocca aspettare che si sblocchi. E comunque, tra lui e David, c’è già una bella differenza. Il canadese andava al trotto con un po’ di pancetta, Kolo va al galoppo».