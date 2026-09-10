McKennie al traguardo, Cambiaso quasi, Sarr aspetta: la Juve verso il Sassuolo

Il destino, a volte, sa anche essere tenero. Ma solo con chi non smette mai di crederci. È esattamente ciò che è accaduto a Douglas Luiz in questo avvio di stagione: il brasiliano, che dopo il flop al suo primo anno in Italia e le non esaltanti parentesi in prestito al Nottingham Forest e all’Aston Villa sembrava ai margini del progetto, si è ripreso le chiavi del centrocampo della Juventus. Livello di rendimento alto nelle prime tre giornate, dopo un pre-campionato di spessore soprattutto da fine luglio in poi, che gli è valso la convocazione di Carlo Ancelotti per i prossimi impegni della Nazionale brasiliana.
Un attestato di stima, un segnale di fiducia, un premio al grande lavoro svolto da Douglas Luiz con Luciano Spalletti, che oggi lo considera un perno del proprio centrocampo. Non solo per indubbi meriti conquistati sul campo, ma anche per una situazione contingente non particolarmente rosea in mezzo. Ai box ci sono i lungodegenti Thuram e Locatelli, aspetto che rende indispensabile la presenza di Douglas Luiz. In lista d’attesa per un rapido rientro in campo, poi, c’è Pape Matar Sarr, che ancora non ha svolto un solo allenamento col gruppo. Ieri, infatti, hanno proseguito il lavoro differenziato i giocatori che contano di svuotare l’infermeria già per la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo.
McKennie torna in gruppo
Il primo della lista è Weston McKennie: solo lavoro a parte ieri per il texano, che confida ancora di strappare un biglietto per il Mapei Stadium. Da domani, infatti, si allenerà col gruppo, facendo il massimo per esserci ma senza colpi di testa: la Juve e lo stesso Spalletti, anche in una situazione di emergenza totale, non intendono correre rischi maggiori del necessario per recuperare gli attuali infortunati meno gravi.
Stesso discorso che vale per Andrea Cambiaso, la cui distorsione alla caviglia rimediata contro il Parma continua a non lasciarlo in pace. Sta sempre meglio, ma manca ancora un ultimo passo prima di allenarsi nuovamente coi compagni. Il traguardo si avvicina: tra oggi e domani potrebbe farcela, sebbene tutto dipenda dai riscontri che otterrà una volta messo piede sul terreno di gioco della Continassa. Nessuna forzatura neppure per l’esterno sinistro: non sarà a disposizione col Sassuolo se continuerà a sentire dolore, seppur lieve. La stagione è troppo lunga e l’infermeria rischia l’overbooking. Meglio, dunque, la cautela.
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Il destino, a volte, sa anche essere tenero. Ma solo con chi non smette mai di crederci. È esattamente ciò che è accaduto a Douglas Luiz in questo avvio di stagione: il brasiliano, che dopo il flop al suo primo anno in Italia e le non esaltanti parentesi in prestito al Nottingham Forest e all’Aston Villa sembrava ai margini del progetto, si è ripreso le chiavi del centrocampo della Juventus. Livello di rendimento alto nelle prime tre giornate, dopo un pre-campionato di spessore soprattutto da fine luglio in poi, che gli è valso la convocazione di Carlo Ancelotti per i prossimi impegni della Nazionale brasiliana.
Un attestato di stima, un segnale di fiducia, un premio al grande lavoro svolto da Douglas Luiz con Luciano Spalletti, che oggi lo considera un perno del proprio centrocampo. Non solo per indubbi meriti conquistati sul campo, ma anche per una situazione contingente non particolarmente rosea in mezzo. Ai box ci sono i lungodegenti Thuram e Locatelli, aspetto che rende indispensabile la presenza di Douglas Luiz. In lista d’attesa per un rapido rientro in campo, poi, c’è Pape Matar Sarr, che ancora non ha svolto un solo allenamento col gruppo. Ieri, infatti, hanno proseguito il lavoro differenziato i giocatori che contano di svuotare l’infermeria già per la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo.