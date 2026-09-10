McKennie al traguardo, Cambiaso quasi, Sarr aspetta: la Juve verso il Sassuolo

Il destino, a volte, sa anche essere tenero. Ma solo con chi non smette mai di crederci. È esattamente ciò che è accaduto a Douglas Luiz in questo avvio di stagione: il brasiliano, che dopo il flop al suo primo anno in Italia e le non esaltanti parentesi in prestito al Nottingham Forest e all’Aston Villa sembrava ai margini del progetto, si è ripreso le chiavi del centrocampo della Juventus. Livello di rendimento alto nelle prime tre giornate, dopo un pre-campionato di spessore soprattutto da fine luglio in poi, che gli è valso la convocazione di Carlo Ancelotti per i prossimi impegni della Nazionale brasiliana.