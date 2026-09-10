"Non merito di stare alla Juve", ve lo ricordate? L’ex che rifiutò l’Inter due volte si ritira

A 38 anni Mauricio Isla ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il terzino destro, che era svincolato da fine 2025 dopo la fine della sua esperienza al Colo Colo, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Nel corso della sua lunga e vincente carriera, è stato protagonista anche con la maglia della Juventus, con cui ha giocato per due stagioni. Con i bianconeri ha conquistato due Scudetti (2012/13 e 2013/14) e tre Supercoppe italiane (2012, 2013, 2015). Il classe 1988 in Serie A ha vestito anche le maglie di Udinese e Cagliari, mentre all'estero ha vinto il campionato brasiliano con il Flamengo e quello cileno con il Colo Colo. I successi più importanti, però, sono arrivati con la maglia della Nazionale cilena, con cui ha vinto per ben due volte la Coppa America, nel 2015 e nel 2016.
Isla si ritira: la lunga lettera di addio al calcio giocato dell'ex Juventus
"So che scrivere questo non è facile". Inizia così la lunga lettera di addio al calcio che Isla ha pubblicato alcuni giorni fa sui social. "Tornano in mente molti ricordi, da quel bambino che doveva salire su un autobus e viaggiare per cercare di realizzare il sogno di diventare calciatore. I miei inizi non sono stati facili, ma ho capito che, se volevo arrivare lontano, dovevo dare tutto me stesso. Grazie a don Alfonso, che ha visto talento in me a 10 anni, e all'Universidad Católica, dove ho ricevuto i miei primi strumenti. Il calcio mi ha regalato amici, educazione, abitudini e stabilità per la mia famiglia".
"Mi ha anche insegnato che, venendo da un quartiere popolare, si può sognare e trasformare quei sogni in realtà. Ricorderò sempre il professore José Sulantay, che mi ha portato nella Nazionale giovanile con cui abbiamo ottenuto il terzo posto al Mondiale Under-20 in Canada nel 2007. Quella prestazione mi ha permesso di entrare nei piani di Marcelo Bielsa, che ha puntato su di me quando ero giovane. Grazie a quel “pazzo bello” che ci ha ridato speranza e ci ha aiutati a raggiungere il nostro massimo potenziale".
"Grazie a ogni club che mi ha aperto le porte"
"Il 7 settembre 2007, a 19 anni, Bielsa mi ha dato la fiducia per debuttare con il Cile. Così è iniziata una storia meravigliosa: 144 partite con La Roja, sei Coppe America, due Mondiali, una Coppa delle Confederazioni e due titoli continentali insieme a una generazione che ha segnato il nostro paese. Grazie a Dio per avermi permesso di viverlo. Ringrazio ogni club che mi ha aperto le porte: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsiglia, Cagliari, Fenerbahçe e Flamengo, la cui tifoseria mi ha fatto sentire come un brasiliano in più. Poi sono tornato a indossare le maglie di Universidad Católica, Independiente e infine Colo-Colo, un club con radici speciali nella mia storia familiare. Grazie a chi mi ha aiutato a crescere, mi ha accompagnato lontano dal Cile, mi ha sollevato nei momenti difficili e ha creduto in me. Grazie a tutti i cileni che hanno festeggiato le mie gioie, soprattutto quel gol contro l’Uruguay. Il 7 settembre è iniziata questa avventura e oggi, sempre un giorno 7, annuncio che è giunta al termine. Per rispetto e amore della mia famiglia, comunico il mio ritiro dal calcio professionistico. Spero che mi ricordiate come il ragazzo che ha osato sognare e che è riuscito a diventare un calciatore professionista. Con affetto, Mauricio Isla “El Huaso Isla”, ha concluso l'ex bianconero.
Isla, la Juventus e quel clamoroso doppio no all'Inter
Zero gol, cinque assist, due Scudetti, tre supercoppe italiane, ma anche diversi infortuni: la storia di Mauricio Isla alla Juventus è stata fatta di alti e bassi, ma è comunque stato un giocatore molto importante all'interno delle rotazioni di Antonio Conte. La sua esperienza in bianconero, però, è anche strettamente legata anche all'Inter. Nell'estate del 2012, infatti, nonosante la rottura del legamento crociato, Isla era finito nel mirino di Juve e Inter ma non ha avuto dubbi e ha deciso di firmare subito con i bianconeri. A rivelarlo è stato proprio il cileno, in un'intervista dell'epoca: "Parlavo con il mio procuratore, lui mi diceva che c'erano due squadre su di me: la Juve e l'Inter. Ho scelto la Juve per quello che mi diceva Vidal a proposito della società e dei compagni. Poi per Conte. Il mister mi voleva tanto e sono felice di aver accettato i bianconeri".
Nonostante le vittorie, però, la prima stagione di Isla alla Juventus non è stata molto positiva e per questo nell'estate del 2013 l'Inter si è fatta di nuovo sotto per il giocatore. Questa volta a fermare tutto è stato però Antonio Conte che, insieme alla dirigenza, ha deciso di non vendere un giocatore così importante a una diretta concorrente: "L'anno scorso ha avuto problemi fisici ma sono felice di averlo a disposizione. Quest'anno disputerà una grande stagione - aveva detto l'allenatore bianconero -. Si giocherà il posto da titolare, non vedo problemi in questo momento".
L'umiltà di Isla: "Non merito di essere un giocatore della Juventus"
Anche la seconda stagione alla Juventus del classe 1988 non ha rispettato le aspettative e per questo è arrivato prima il prestito ai QPR e poi al Marsiglia. Dopo aver firmato con la squadra francese, Isla ha rilasciato un'intervista al quotidiano cileno LUN, in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare Torino: "Ho sempre detto che la Juventus mi ha comprato quando ero infortunato al ginocchio. Sono felice di essere stato con Buffon, Pirlo, Vidal, Tevez. Ma se non sei a livello di un club del genere devi andare via. Onestamente, non ero in grado di giocare alla Juventus, parliamo una delle prime dieci squadre del mondo. E se non sei a quel livello è meglio trovare nuove soluzioni. Sono venuto a Marsiglia e mi sento totalmente felice con la vita che ho. Io non sono un giocatore della Juventus perché non lo merito".
Parole forti, che sottolineano la personalità e l'umiltà di un giocatore che nonostante tutto è stato importante all'interno del ciclo vincente della Juventus di Antonio Conte. Ora a 38 anni è arrivata la parola fine sulla sua lunga e vincente carriera e i tifosi della Juventus non potranno che ricordarlo con affetto.
A 38 anni Mauricio Isla ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il terzino destro, che era svincolato da fine 2025 dopo la fine della sua esperienza al Colo Colo, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Nel corso della sua lunga e vincente carriera, è stato protagonista anche con la maglia della Juventus, con cui ha giocato per due stagioni. Con i bianconeri ha conquistato due Scudetti (2012/13 e 2013/14) e tre Supercoppe italiane (2012, 2013, 2015). Il classe 1988 in Serie A ha vestito anche le maglie di Udinese e Cagliari, mentre all'estero ha vinto il campionato brasiliano con il Flamengo e quello cileno con il Colo Colo. I successi più importanti, però, sono arrivati con la maglia della Nazionale cilena, con cui ha vinto per ben due volte la Coppa America, nel 2015 e nel 2016.
Isla si ritira: la lunga lettera di addio al calcio giocato dell'ex Juventus
"So che scrivere questo non è facile". Inizia così la lunga lettera di addio al calcio che Isla ha pubblicato alcuni giorni fa sui social. "Tornano in mente molti ricordi, da quel bambino che doveva salire su un autobus e viaggiare per cercare di realizzare il sogno di diventare calciatore. I miei inizi non sono stati facili, ma ho capito che, se volevo arrivare lontano, dovevo dare tutto me stesso. Grazie a don Alfonso, che ha visto talento in me a 10 anni, e all'Universidad Católica, dove ho ricevuto i miei primi strumenti. Il calcio mi ha regalato amici, educazione, abitudini e stabilità per la mia famiglia".
"Mi ha anche insegnato che, venendo da un quartiere popolare, si può sognare e trasformare quei sogni in realtà. Ricorderò sempre il professore José Sulantay, che mi ha portato nella Nazionale giovanile con cui abbiamo ottenuto il terzo posto al Mondiale Under-20 in Canada nel 2007. Quella prestazione mi ha permesso di entrare nei piani di Marcelo Bielsa, che ha puntato su di me quando ero giovane. Grazie a quel “pazzo bello” che ci ha ridato speranza e ci ha aiutati a raggiungere il nostro massimo potenziale".