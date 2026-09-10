"Non merito di stare alla Juve", ve lo ricordate? L’ex che rifiutò l’Inter due volte si ritira

"Grazie a ogni club che mi ha aperto le porte"

"Il 7 settembre 2007, a 19 anni, Bielsa mi ha dato la fiducia per debuttare con il Cile. Così è iniziata una storia meravigliosa: 144 partite con La Roja, sei Coppe America, due Mondiali, una Coppa delle Confederazioni e due titoli continentali insieme a una generazione che ha segnato il nostro paese. Grazie a Dio per avermi permesso di viverlo. Ringrazio ogni club che mi ha aperto le porte: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsiglia, Cagliari, Fenerbahçe e Flamengo, la cui tifoseria mi ha fatto sentire come un brasiliano in più. Poi sono tornato a indossare le maglie di Universidad Católica, Independiente e infine Colo-Colo, un club con radici speciali nella mia storia familiare. Grazie a chi mi ha aiutato a crescere, mi ha accompagnato lontano dal Cile, mi ha sollevato nei momenti difficili e ha creduto in me. Grazie a tutti i cileni che hanno festeggiato le mie gioie, soprattutto quel gol contro l’Uruguay. Il 7 settembre è iniziata questa avventura e oggi, sempre un giorno 7, annuncio che è giunta al termine. Per rispetto e amore della mia famiglia, comunico il mio ritiro dal calcio professionistico. Spero che mi ricordiate come il ragazzo che ha osato sognare e che è riuscito a diventare un calciatore professionista. Con affetto, Mauricio Isla “El Huaso Isla”, ha concluso l'ex bianconero.