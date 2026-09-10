Novità Juve, ecco il rientro chiave! Ora tocca agli altri due: le ultime dall’allenamento

Emergenza totale a centrocampo: Spalletti e i tifosi attendo con ansia Sarr

Sulla carta il centrocampo della Juventus sarebbe lungo e ricco di alternative di livello, ma purtroppo gli infortuni hanno decimato la squadra di Spalletti. Locatelli e Thuram sono stati operati e saranno fuori ancora per molto tempo, mentre McKennie è alle prese con un problema fisico e la sua presenza è a rischio anche contro il Sassuolo. Ecco quindi che Spalletti si ritrova a poter contare soltanto su tre giocatori. Il problema è che in pratica nessuno di loro ha le doti giuste per fare da diga davanti alla difesa come invece possono fare Locatelli e Thuram. Douglas e Koopmeiners sono ottimi palleggiatori ma mancano delle doti fisiche necessarie, mentre Owusu potrebbe farlo ma ha pochissima esperienza. Ecco quindi che il ritorno di Pape Sarr diventa fondamentale, atteso con ansia tanto da Spalletti quanto dai tifosi.