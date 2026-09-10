Novità Juve, ecco il rientro chiave! Ora tocca agli altri due: le ultime dall’allenamento

Dopo il pareggio all'ultimo minuto contro il Milan, la Juventus si prepara a tornare in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Sassuolo, match in programma domenica 13 settembre alle 20:45. I bianconeri vorranno tornare subito a vincere e per farlo Luciano Spalletti avrà bisogno di tutte le forze a disposizione. Sono molti, infatti, i giocatori al momento infortunati, a partire da Kenan Yildiz, stella della squadra. In vista della sfida contro i neroverdi, però, l'allenatore bianconero spera di riuscire a recuperare qualcuno e dall'allenamento arrivano finalmente buone notizie.
Allenamento Juventus, ecco Pape Sarr: le ultime novità
Oggi alla Continassa il nuovo acquisto Pape Sarr si è allenato per la prima volta con il resto della squadra. Il centrocampista, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Tottenham, ha svolto parte dell'allenamento con il resto del gruppo e potrebbe quindi essere convocato. Difficilmente il senegalese potrà partire titolare dal primo minuto, ma il suo recupero procede per il meglio e si tratta di un recupero chiave, anche se dovesse utilizzato come arma a partita in corso.
La Juventus a centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Locatelli, ha gli uomini contati. Al momento, infatti, gli unici centrocampisti a disposizione sono Douglas Luiz, Koopmeiners e il giovanissimo Owusu. Ma nessuno però vuole correre rischi inutili: sarà fondamentale ascoltare il parere dello staff medico e monitorare le condizioni di Sarr nel corso dei prossimi allenamenti.
Emergenza totale a centrocampo: Spalletti e i tifosi attendo con ansia Sarr
Sulla carta il centrocampo della Juventus sarebbe lungo e ricco di alternative di livello, ma purtroppo gli infortuni hanno decimato la squadra di Spalletti. Locatelli e Thuram sono stati operati e saranno fuori ancora per molto tempo, mentre McKennie è alle prese con un problema fisico e la sua presenza è a rischio anche contro il Sassuolo. Ecco quindi che Spalletti si ritrova a poter contare soltanto su tre giocatori. Il problema è che in pratica nessuno di loro ha le doti giuste per fare da diga davanti alla difesa come invece possono fare Locatelli e Thuram. Douglas e Koopmeiners sono ottimi palleggiatori ma mancano delle doti fisiche necessarie, mentre Owusu potrebbe farlo ma ha pochissima esperienza. Ecco quindi che il ritorno di Pape Sarr diventa fondamentale, atteso con ansia tanto da Spalletti quanto dai tifosi.
Sarr e Douglas Luiz: perché la coppia puà funzionare
C'è curiosità, infatti, attorno al debuto del centrocampista senegalese, che alcuni anni fa aveva fatto vedere grandissime cose con il Metz (ecco la sua storia), per poi perdersi un po' nel disastroso Tottenham delle ultime stagioni. Nonostante questo, il classe 2002 ha dimostrato di avere le qualità giuste per spaccare le partite: alto 1,85m, Pape Sarr ha gamba, muscoli, polmoni e fiuto per il gol. Nonostante non abbia giocato moltissimo, infatti, lo scorso anno ha comunque segnato 2 gol e fornito 4 assist in Premier League. Tutte caratteristiche che al momento mancano al centrocampo bianconero e che potrebbero renderlo il partner perfetto di Douglas Luiz. Il brasiliano chiamato a impostare e aggiungere qualità, il senegalese a correrere, inserirsi e recuperare palloni. Un duo dinamico, che potrebbe essere perfetto per il gioco di Spalletti.
Gli aggiornamenti sulle condizioni di McKennie e Cambiaso
Niente da fare, invece, per Weston McKennie e Andrea Cambiaso. I due continuano a svolgere lavoro personalizzato ma domani, venerdì 11 settembre, l'americano tornerà in gruppo. A pochi giorni dalla sfida contro il Sassuolo, quindi, la loro presenza tra i convocati è ancora in forte dubbio. Possibile quindi che Spalletti debba fare ancora a meno di loro. La speranza è che possano tornare a disposizione il più velocemente possibile, anche perché i bianconeri si preparano a un lungo tour de force tra Serie A ed Europa League.
Il calendario bianconero da qui alla pausa per le nazionali di novembre
Sassuolo, Nec e Atalanta: la Juventus si prepara a giocare tre partite importantissime nel giro di sette giorni. Per questo recuperare al più presto quanti più giocatori possibile è una priorità per la squadra di Spalletti. E la situazione dopo la pausa non migliorerà, con ben altre 10 partite in 28 giorni.
- Sassuolo-Juventus, domenica 13 settembre, ore 20:45,
- Juventus-Nec, giovedì 17 settembre, ore 21:00,
- Juventus-Atalanta, domenica 20 settembre, ore 18:00,
- Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre, ore 18:30,
- Celta Vigo-Juventus, giovedì 15 ottobre, ore 21:00,
- Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre, ore 20:45,
- Juventus-Rennes, giovedì 22 ottobre, ore 18:45,
- Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre, ore 18:00,
- Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre, ore 20:45,
- Juventus-Napoli, domenica 1 novembre, ore 20:45,
- AZ Alkmaar-Juventus, giovedì 5 novembre, ore 21:00,
- Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre, ore 20:45
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Dopo il pareggio all'ultimo minuto contro il Milan, la Juventus si prepara a tornare in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Sassuolo, match in programma domenica 13 settembre alle 20:45. I bianconeri vorranno tornare subito a vincere e per farlo Luciano Spalletti avrà bisogno di tutte le forze a disposizione. Sono molti, infatti, i giocatori al momento infortunati, a partire da Kenan Yildiz, stella della squadra. In vista della sfida contro i neroverdi, però, l'allenatore bianconero spera di riuscire a recuperare qualcuno e dall'allenamento arrivano finalmente buone notizie.
Allenamento Juventus, ecco Pape Sarr: le ultime novità
Oggi alla Continassa il nuovo acquisto Pape Sarr si è allenato per la prima volta con il resto della squadra. Il centrocampista, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Tottenham, ha svolto parte dell'allenamento con il resto del gruppo e potrebbe quindi essere convocato. Difficilmente il senegalese potrà partire titolare dal primo minuto, ma il suo recupero procede per il meglio e si tratta di un recupero chiave, anche se dovesse utilizzato come arma a partita in corso.
La Juventus a centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Locatelli, ha gli uomini contati. Al momento, infatti, gli unici centrocampisti a disposizione sono Douglas Luiz, Koopmeiners e il giovanissimo Owusu. Ma nessuno però vuole correre rischi inutili: sarà fondamentale ascoltare il parere dello staff medico e monitorare le condizioni di Sarr nel corso dei prossimi allenamenti.