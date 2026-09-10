"Io come Thuram?", da McKennie ai voti Juve: "Il capocannoniere e chi dovete tenere d'occhio"

Allenamenti e concentrazione in vista della sfida contro il Sassuolo, ma anche un po' di svago. Sui social la Juventus ha pubblicato una simpatica challenge a cui sono stati sottoposti McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani e Thuram, chiamati a parlare di Ea Sport Fc27, ultimo capitolo della saga videoludica calcistica, in uscita a fine novembre. Come prima cosa i quattro hanno dovuto indovinare la loro valutazione generale. Alajbegovic, Kolo e Thuram hanno indovinato (71, 77 e 81), mentre McKennie ridendo si è sottostimato dandosi un 75 invece di un 80.

Juve tra voti e risate: McKennie show Il gruppo ha poi scoperto le loro due migliori caratteristiche, a partire da Thuram: "Fisico e difesa". Mentre per Alajbegovic sono tiro e dribbling. Il centrocampista francese, però, non è sembrato soddisfatto della statistica di dribbling: "81... La cambierei". Kolo Muani, invece, non ha dubbi: "Caratteristiche migliori? Veloce e più veloce". Come sempre, la scena alla fine se la prende McKennie: "Le mie sono le rimesse laterali e le good vibes". Poi torna serio: "Tiro e passaggio. Ma com'è possibile che il mio tiro sia lo stesso di Thuram?". Tutta la stanza si è quindi messa a ridere, ma, al netto della battuta, la domanda è legittima visto che nella passata stagione l'americano ha segnato 9 gol contro le 4 reti del francese.

Juventus "Buongiorno a tutti!", da bomber Gatti a Kolo Muani: McKennie scatenato alla Continassa Dal più veloce a quello da tenere d'occhio I quattro hanno poi iniziato a valutare la squadra. Il più veloce? Conceicao. Chi farà più assist? McKennie (che si è anche votato da solo). Secondo i giocatori bianconeri, invece, Kolo Muani vincerà almeno una volta il premio di "Migliore giocatore del mese" e sarà anche il giocatore a segnare più gol. Alajbegovic è invece il giocatore da tenere d'occhio, giovane e talentuoso, e che per questo meriterebbe una carta nel gioco in versione "Stella del futuro". Weston vorrebbe sempre Spalletti nella sua squadra, mentre Thuram non farebbe mai a meno di Kalulu. Su una cosa, però, sono tutti e quattro d'accordo: l'obiettivo della stagione è vincere, semplicemente vincere. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE