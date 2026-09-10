Vlahovic squalificato! La lite con Skriniar costa caro, il Besiktas non ci sta

Sono passati ormai diversi giorni dalla vittoria del Besiktas contro il Fenerbahce, ma il derby turco continua a far discutere. È arrivata infatti la decisione del PFDK, il consiglio disciplinare del calcio professionistico turco, che ha squalificato Dusan Vlahovic per una giornata. L'ex Juve nel corso della sfida contro i gialloblu è finito al centro di una rissa con l'ex Inter Skriniar ed entrambi sono stati ammoniti. Ma se l'attaccante serbo non ha ricevuto un cartellino rosso, perché è stato squalificato? L’Ufficio Legale della Federcalcio turca ha deciso di deferire il classe 2000 per un presunto comportamento ingiurioso, facendo riferimento all’articolo 41 del regolamento disciplinare. Da qui è arrivata la squalifica, che ha fatto infuriare i tifosi del Besiktas. E Skriniar? Nulla. Uno Juve-Inter anche in Turchia ed è sempre la stessa storia per ricordare l'episodio tra Bastoni e Kalulu di qualche mese fa. Il club turco, però, si è già detto pronto a fare ricorso.
Lite Skriniar-Vlahovic: cosa è successo
La lite tra i due ex Serie A è avvenuta attorno al minuto 50 della partita, ma le tensioni sono iniziate molto prima. Skriniar ha segnato il gol del momentaneo 1-0 al 26' e nel corso di tutta la sfida è stato visto punzecchiare l'attaccante serbo. Alcuni video, infatti, lo mostrano mentre mostra con insistenza il dito medio all'attaccante. È soltanto all'inizio del secondo tempo, però, che i due sono quasi arrivati alle mani. A seguito di un controllo palla, Vlahovic si è lamentato apertamente di un presunto tocco con il braccio di Skriniar.
Gli animi si sono subito scaldati e i due sono andati testa contro testa, fino a che il difensore non ha preso l'attaccante per il collo e l'ha poi buttato a terra. L'arbitro, che ha visto tutta la scena, ha ammonito entrambi, senza estrarre cartellini rossi. La partita è quindi continuata e al 73' è arrivata la rete del definitivo 2-1 del Besiktas, segnata proprio da Vlahovic, che ha esultato davanti a Skriniar.
Le parole di Vlahovic, la prova video e il deferimento
Intervistato al termine della partita, l'ex bianconero ha cercato di minizzare: "Non e successo niente di speciale. Queste cose possono capitare a chiunque in campo". Nonostante le polemiche, normali dopo un derby così sentito e acceso, sarebbe tutto potuto finire qui. E invece no, perché i tifosi del Fenerbahce hanno subito puntato il dito su un gesto fatto da Vlahovic che è stato catturato dall'occhio delle telecamere.
Nel corso di quei momenti di grandi agitazione, infatti, il classe 2000 ha unito indice e pollice a formare un cerchio, tenendo le altre tre dita sollevate. In Italia non ha significato, ma in Turchia si tratta di un'offesa grave. La TFF, la Federcalcio turca, ha deciso quindi di utilizzare la prova tv e deferire Vlahovic appellandosi all'articolo 41 del regolamento disciplinare, che ha portato alla squalifica per una giornata di gioco dell'attaccante serbo.
Cosa dice l'articolo 41? La spiegazione
Ma cosa dice questo articolo? L'articolo 41 della Direttiva Disciplinare del Calcio della Federazione Calcistica Turca regolamenta le infrazioni legate ad attacchi ai diritti personali, insulti, minacce e sputi. Questo articolo stabilisce le sanzioni da infliggere a chi insulta, maledice, minaccia o attacca i diritti personali di funzionari della TFF, titolari di incarichi, calciatori, club o altre persone.
A portare alla squalifica di Vlahovic, quindi, non sarebbe stato il comportamento violento in campo, lo stesso avuto da Skriniar, quanto più quel gesto che è stato ripreso dalle telecamere. Nonostante questo, soltanto Vlahovic è finito nel mirino del Consiglio Disciplinare. Perché non sono state mostrate anche le immagini di Skriniar? Una scelta folle secondo il Besiktas e i suoi tifosi, visto che non è stato il classe 2000 a iniziare la rissa e che il difensore non ha subito lo stesso trattamento.
Il durissimo comunicato del Besiktas
Il Besiktas, che ha annunciato di voler fare ricorso, subito dopo l'annuncio del deferimento ha pubblicato un duro comunicato: "È inaccettabile che il nostro calciatore Dusan Vlahovic sia stato deferito alla commissione disciplinare mentre il giocatore della squadra avversaria, che ha provocato il nostro giocatore per tutta la partita con le sue azioni e le sue parole, non lo sia stato. La Federazione calcistica turca e i suoi organi direttivi hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento ostile nei confronti del nostro club, come si evince anche da questo episodio".
"Se questa decisione di deferimento è stata presa sulla base delle immagini fornite dall’emittente televisiva, sono state fornite solo le immagini del nostro giocatore? - ha continuato il club turco - Se il VAR è in grado di seguire entrambi i giocatori da tutte le angolazioni nell’incidente verificatosi in campo, perché non ha ritenuto necessario avvisare l’arbitro della partita?".
Al Fenerbahce il premio per il "Fair Play" di settembre: la rabbia dei tifosi del Besiktas
Come se tutto questo non bastasse, la Federcalcio turca ha comunicato i vincitori del premio per il Fair Play di settembre e il club ad averlo vinto è stato proprio il Fenerbahce: "Per aver ospitato e supportato il giovane bambino che è stato costretto a togliersi la maglietta durante la partita del Gençlerbirliği, accogliendolo nel proprio stadio di casa".
La motivazione non ha niente a che vedere con la rissa tra Skriniar e Vlahovic, ma questo non ha fermato la rabbia dei tifosi del Besiktas. Il club bianconero, infatti, ha visto in questo annuncio, arrivato poche ore prima della squalifica di Vlahovic, come l'ennesima conferma dell'ostilità della lega verso la propria squadra. Non a caso sui social c'è chi scrive: "Diamo direttamente il premio a Skriniar, se lo merita".
Sono passati ormai diversi giorni dalla vittoria del Besiktas contro il Fenerbahce, ma il derby turco continua a far discutere. È arrivata infatti la decisione del PFDK, il consiglio disciplinare del calcio professionistico turco, che ha squalificato Dusan Vlahovic per una giornata. L'ex Juve nel corso della sfida contro i gialloblu è finito al centro di una rissa con l'ex Inter Skriniar ed entrambi sono stati ammoniti. Ma se l'attaccante serbo non ha ricevuto un cartellino rosso, perché è stato squalificato? L’Ufficio Legale della Federcalcio turca ha deciso di deferire il classe 2000 per un presunto comportamento ingiurioso, facendo riferimento all’articolo 41 del regolamento disciplinare. Da qui è arrivata la squalifica, che ha fatto infuriare i tifosi del Besiktas. E Skriniar? Nulla. Uno Juve-Inter anche in Turchia ed è sempre la stessa storia per ricordare l'episodio tra Bastoni e Kalulu di qualche mese fa. Il club turco, però, si è già detto pronto a fare ricorso.
Lite Skriniar-Vlahovic: cosa è successo
La lite tra i due ex Serie A è avvenuta attorno al minuto 50 della partita, ma le tensioni sono iniziate molto prima. Skriniar ha segnato il gol del momentaneo 1-0 al 26' e nel corso di tutta la sfida è stato visto punzecchiare l'attaccante serbo. Alcuni video, infatti, lo mostrano mentre mostra con insistenza il dito medio all'attaccante. È soltanto all'inizio del secondo tempo, però, che i due sono quasi arrivati alle mani. A seguito di un controllo palla, Vlahovic si è lamentato apertamente di un presunto tocco con il braccio di Skriniar.
Gli animi si sono subito scaldati e i due sono andati testa contro testa, fino a che il difensore non ha preso l'attaccante per il collo e l'ha poi buttato a terra. L'arbitro, che ha visto tutta la scena, ha ammonito entrambi, senza estrarre cartellini rossi. La partita è quindi continuata e al 73' è arrivata la rete del definitivo 2-1 del Besiktas, segnata proprio da Vlahovic, che ha esultato davanti a Skriniar.