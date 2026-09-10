Vlahovic squalificato! La lite con Skriniar costa caro, il Besiktas non ci sta

Sono passati ormai diversi giorni dalla vittoria del Besiktas contro il Fenerbahce, ma il derby turco continua a far discutere. È arrivata infatti la decisione del PFDK, il consiglio disciplinare del calcio professionistico turco, che ha squalificato Dusan Vlahovic per una giornata. L'ex Juve nel corso della sfida contro i gialloblu è finito al centro di una rissa con l'ex Inter Skriniar ed entrambi sono stati ammoniti. Ma se l'attaccante serbo non ha ricevuto un cartellino rosso, perché è stato squalificato? L’Ufficio Legale della Federcalcio turca ha deciso di deferire il classe 2000 per un presunto comportamento ingiurioso, facendo riferimento all’articolo 41 del regolamento disciplinare. Da qui è arrivata la squalifica, che ha fatto infuriare i tifosi del Besiktas. E Skriniar? Nulla. Uno Juve-Inter anche in Turchia ed è sempre la stessa storia per ricordare l'episodio tra Bastoni e Kalulu di qualche mese fa. Il club turco, però, si è già detto pronto a fare ricorso.

Lite Skriniar-Vlahovic: cosa è successo La lite tra i due ex Serie A è avvenuta attorno al minuto 50 della partita, ma le tensioni sono iniziate molto prima. Skriniar ha segnato il gol del momentaneo 1-0 al 26' e nel corso di tutta la sfida è stato visto punzecchiare l'attaccante serbo. Alcuni video, infatti, lo mostrano mentre mostra con insistenza il dito medio all'attaccante. È soltanto all'inizio del secondo tempo, però, che i due sono quasi arrivati alle mani. A seguito di un controllo palla, Vlahovic si è lamentato apertamente di un presunto tocco con il braccio di Skriniar.

Calcio Estero Mani al collo, spintoni e testa a testa: Vlahovic-Skriniar, che rissa! Gli animi si sono subito scaldati e i due sono andati testa contro testa, fino a che il difensore non ha preso l'attaccante per il collo e l'ha poi buttato a terra. L'arbitro, che ha visto tutta la scena, ha ammonito entrambi, senza estrarre cartellini rossi. La partita è quindi continuata e al 73' è arrivata la rete del definitivo 2-1 del Besiktas, segnata proprio da Vlahovic, che ha esultato davanti a Skriniar.