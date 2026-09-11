Emergenza Juve, Spalletti ha un piano: modulo da rispolverare e il gioco delle coppie

Sì, il numero di defezioni fa spavento. Eppure, Spalletti non si scompone. È convinto che dietro la trappola dell’emergenza si celi l’opportunità di scoprire una Juve diversa, attingendo a quella fame di chi, per motivi diversi, ha visto il campo con il contagocce. Anche perché da qui a fine stagione serviranno tutti. Nessuno escluso. A imporlo è la logica stessa dell’Europa League. O meglio, la logistica della seconda competizione europea: nella migliore delle ipotesi, giocando il giovedì sera, la Juve di settimana in settimana avrà al massimo un paio di sedute di allenamento per preparare il successivo impegno di campionato. A volte una soltanto.
Spalletti, il meccanismo
Per uscirne illesi, Lucio appalterà un meccanismo di rotazioni ragionato, con coppie possibilmente simili - per compiti e caratteristiche - che si alterneranno nell’11 titolare. Infortuni permettendo, s’intende. Lo spettro degli straordinari resta. Soprattutto per quegli interpreti che - sulla carta - non avranno un ricambio designato per l’Europa. Basti pensare a Conceiçao e al suo alter ego, Edon Zhegrova, tagliato fuori dalla lista Uefa...
Scelta sfortunata, se si considera che è arrivata nella settimana del ko di un altro trequartista, Jeremie Boga, finito ai box a margine del pari con il Milan (ne avrà almeno per un paio di mesi). E con i rientri di Cabal ed Ekhator calendarizzati per la metà di ottobre, l’imperativo non può che essere uno soltanto per questo primo mini tour de force bianconero: stringere i denti fino alla sosta.
Juve, aspettando Sarr e McKennie...
Probabile, infatti, che Spalletti a Reggio Emilia vada per la conferma dell’11 visto contro i rossoneri, ad eccezione del solo Koopmeiners, chiamato a sostituire capitan Locatelli e a spartirsi la mediana con Douglas Luiz. Il tutto in attesa che Pape Matar Sarr - ieri la prima seduta parziale con il gruppo - e McKennie smaltiscano le rispettive noie muscolari. Spalletti confida di averli a disposizione entrambi con il Sassuolo, ma è difficile credere che possa rischiarli dal primo minuto. Quando li riavrà al meglio, potrà dare sfogo al gioco delle coppie di cui sopra.
Owusu, il jolly Juve
In che modo? Sulla carta Koopmeiners e Douglas si alterneranno in mediana con compiti di costruzione. A McKennie e Sarr - l’altro duo - spetterà un lavoro perlopiù di interdizione e attacco verticale della profondità.
Senza dimenticare poi il jolly Owusu che, alla luce dei lunghi stop di Loca e Thuram, raccoglierà via via sempre più minutaggio da qui alla fine dell’anno. Non solo McKennie e Sarr: la seduta di oggi sarà indicativa anche per ciò che concerne le condizioni di Andrea Cambiaso, sulla buona strada per smaltire in via definitiva il guaio alla caviglia destra.
Chance Woltemade dal 1'
Tutto dipenderà dalle sensazioni del laterale azzurro nel corso del test odierno. In caso di esito positivo, partirà con la squadra per Reggio Emilia. Viceversa dovrebbe comunque tornare arruolabile per la gara di Europa League di giovedì prossimo contro il Nec. Un rientro non di poco conto se si considera che Spalletti, in sua assenza, non ha potuto tener fede a una delle sue logiche tattiche: quella di mettersi a specchio a seconda dell’avversario di giornata. Non è affatto da escludere infatti che contro gli olandesi - che impostano a tre - Lucio possa rispolverare il 3-4-2-1.
Magari cambiando anche un paio di interpreti in difesa. Su tutti: Bremer e Lucumi, che potrebbero fare spazio a Gatti e Kelly. Nella linea a 4 di centrocampo i due esterni a tutta fascia potrebbero essere Celik e McKennie, con quest’ultimo schierato a sinistra sulla falsa riga di quanto già fatto un anno fa all’Allianz contro il Galatasaray. Sulla trequarti possibile chance dal primo per Woltemade con uno tra Nico Gonzalez ed Alajbegovic a completare la trequarti alle spalle di Kolo Muani.
Sì, il numero di defezioni fa spavento. Eppure, Spalletti non si scompone. È convinto che dietro la trappola dell’emergenza si celi l’opportunità di scoprire una Juve diversa, attingendo a quella fame di chi, per motivi diversi, ha visto il campo con il contagocce. Anche perché da qui a fine stagione serviranno tutti. Nessuno escluso. A imporlo è la logica stessa dell’Europa League. O meglio, la logistica della seconda competizione europea: nella migliore delle ipotesi, giocando il giovedì sera, la Juve di settimana in settimana avrà al massimo un paio di sedute di allenamento per preparare il successivo impegno di campionato. A volte una soltanto.
Spalletti, il meccanismo
Per uscirne illesi, Lucio appalterà un meccanismo di rotazioni ragionato, con coppie possibilmente simili - per compiti e caratteristiche - che si alterneranno nell’11 titolare. Infortuni permettendo, s’intende. Lo spettro degli straordinari resta. Soprattutto per quegli interpreti che - sulla carta - non avranno un ricambio designato per l’Europa. Basti pensare a Conceiçao e al suo alter ego, Edon Zhegrova, tagliato fuori dalla lista Uefa...
Scelta sfortunata, se si considera che è arrivata nella settimana del ko di un altro trequartista, Jeremie Boga, finito ai box a margine del pari con il Milan (ne avrà almeno per un paio di mesi). E con i rientri di Cabal ed Ekhator calendarizzati per la metà di ottobre, l’imperativo non può che essere uno soltanto per questo primo mini tour de force bianconero: stringere i denti fino alla sosta.