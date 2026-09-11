Nuova Juve, Owusu ma non solo: chi sono gli altri due Next Gen a cui pensa Spalletti

TORINO Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Quante occasioni possono nascere da sette-otto defezioni? Mentre la Juventus continua ad aggiornare il contatore degli indisponibili - salito più che sceso negli ultimi giorni - qualcuno dei ragazzi della Next Gen pregusta la possibile svolta. La Juve proverà a superare la crisi infortuni guardando dentro di sé e non cercando rimedi esterni: alla fine è quanto consigliano molti psicologi. La forza interiore di cui necessita Spalletti in vista delle gare con Sassuolo e NEC va trovata nello specifico a centrocampo - laddove si concentra l’emergenza - e può essere trasmessa da un ragazzo di nome Augusto Owusu. È finito sulla bocca di tutti perché è lì che lo hanno trascinato gli eventi circostanti. Il classe 2005 è stato aggregato al gruppo in pre-season, inserito stabilmente nelle dinamiche della prima squadra, convocato con il Milan. Lucio lo vede, lo considera, il prossimo passo è fidarsi di un calciatore cresciuto nella Juve da quando era bambino.