Tutti in lacrime per lui, poi la Juve: l'ex mondo di Carnevali... con un solo tarlo

All’indomani della retrocessione in Serie B del 2024 , il clima all’interno del club era funereo. Ci ha pensato l’amministratore delegato a sdrammatizzare subito: «Ripartiamo tutti insieme, la retrocessione non è una tragedia. Facciamola diventare un’opportunità». Non era facile riuscirci, in una realtà abituata a vincere ormai da un decennio. Eppure ce l’ha fatta: Sassuolo di nuovo in A al primo tentativo .

Carnevali si emozionerà domenica. Ma non lo darà a vedere: quando ha chiamato a raccolta i dipendenti del club per comunicare che sarebbe andato alla Juve in tanti si sono messi a piangere. Perché ormai non era più soltanto un capo, ma una colonna. Una certezza, come il giorno e la notte. Ha avuto dei pupilli, tra giocatori e allenatori a cui si è affezionato parecchio. I più importanti: Berardi, Frattesi, Raspadori, Magnanelli e Muharemovic.