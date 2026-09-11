Tutti in lacrime per lui, poi la Juve: l'ex mondo di Carnevali... con un solo tarlo

TORINO - Decideva tutto senza essere autoritario. Anche la scelta apparentemente più marginale passava dalla sua scrivania. Basta questo per capire quanto Giovanni Carnevali abbia inciso all’interno del mondo Sassuolo. Non è stato un monarca, ma un presidente del consiglio. Ed è stato supportato da una presidenza della repubblica neroverde di larghissime vedute: la famiglia Squinzi gli ha dato in mano il club nel 2014, senza mai pentirsene. Il dialogo con la proprietà è sempre stato costante, ma non così frequente.
Sassuolo, quella certezza su Carnevali
Carnevali, pur arrivando dal mondo del marketing e della comunicazione, ha sempre saputo muoversi con disinvoltura nell’universo del pallone. Ha capito il contesto, cercando una sola componente: la fiducia delle persone che lo circondavano, ad ogni livello. Dirigenti, giocatori, allenatori e dipendenti.
Tutti sullo stesso piano, ma tutti trattati in maniera diversa. Conosceva storie personali. Le anime dentro il Sassuolo sapevano che la porta del suo ufficio sarebbe stata sempre aperta. Ma non avevano quasi mai bisogno di entrare: Carnevali intercettava ogni questione prima che diventasse un problema.
Dalla Serie B alle lacrime del Sassuolo
All’indomani della retrocessione in Serie B del 2024, il clima all’interno del club era funereo. Ci ha pensato l’amministratore delegato a sdrammatizzare subito: «Ripartiamo tutti insieme, la retrocessione non è una tragedia. Facciamola diventare un’opportunità». Non era facile riuscirci, in una realtà abituata a vincere ormai da un decennio. Eppure ce l’ha fatta: Sassuolo di nuovo in A al primo tentativo.
Carnevali si emozionerà domenica. Ma non lo darà a vedere: quando ha chiamato a raccolta i dipendenti del club per comunicare che sarebbe andato alla Juve in tanti si sono messi a piangere. Perché ormai non era più soltanto un capo, ma una colonna. Una certezza, come il giorno e la notte. Ha avuto dei pupilli, tra giocatori e allenatori a cui si è affezionato parecchio. I più importanti: Berardi, Frattesi, Raspadori, Magnanelli e Muharemovic.
Carnevali, De Zerbi e un solo tarlo
Con De Zerbi, invece, è nata una vera e propria amicizia: non sono mancati gli scontri, ma hanno sempre trovato il modo di ripartire da un abbraccio. Bellissimo il rapporto che ha creato con Remo Morini (una vita a bordocampo, sempre al servizio della squadra), un totem del Sassuolo da tempo immemore, persino da prima che in Emilia arrivasse Carnevali. Per tutti è sempre stato Giovanni: impeccabile nel look, ogni giorno in giacca e cravatta anche in piena estate. Poi si concedeva la libertà di rilassarsi a pranzo. È stato decisivo sul piano organizzativo per l’allestimento del Mapei Football Center, un centro sportivo gioiello invidiato da tantissimi club in Italia. Gli resta un solo tarlo: lo scippo da parte del Borussia Dortmund di Luca Reggiani, il centrale classe 2008. Il Sassuolo lo prese dai dilettanti del Castelvetro e se l’è visto scappare dalle mani a 16 anni. Per Carnevali, che ragionava da pater familias, fu uno smacco incredibile. Nel tempo, però, se n’è fatto una ragione.
TORINO - Decideva tutto senza essere autoritario. Anche la scelta apparentemente più marginale passava dalla sua scrivania. Basta questo per capire quanto Giovanni Carnevali abbia inciso all’interno del mondo Sassuolo. Non è stato un monarca, ma un presidente del consiglio. Ed è stato supportato da una presidenza della repubblica neroverde di larghissime vedute: la famiglia Squinzi gli ha dato in mano il club nel 2014, senza mai pentirsene. Il dialogo con la proprietà è sempre stato costante, ma non così frequente.
Sassuolo, quella certezza su Carnevali
Carnevali, pur arrivando dal mondo del marketing e della comunicazione, ha sempre saputo muoversi con disinvoltura nell’universo del pallone. Ha capito il contesto, cercando una sola componente: la fiducia delle persone che lo circondavano, ad ogni livello. Dirigenti, giocatori, allenatori e dipendenti.
Tutti sullo stesso piano, ma tutti trattati in maniera diversa. Conosceva storie personali. Le anime dentro il Sassuolo sapevano che la porta del suo ufficio sarebbe stata sempre aperta. Ma non avevano quasi mai bisogno di entrare: Carnevali intercettava ogni questione prima che diventasse un problema.