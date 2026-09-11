Retroscena Douglas Luiz, "Così no. Se ti fidi di me...": la frase di Spalletti che ha cambiato tutto

Mancava giusto la nota redentoria tra le già dense pagine del romanzo bianconero firmato Luciano Spalletti. Tecnico, da sempre, abilissimo a trattare con i “brutti anatroccoli” della mediana per convincerli di poter diventare assoluti protagonisti. Basti pensare a Marcelo Brozovic e all’intuizione di Lucio di affidargli le chiavi della regia, dopo una sfilza di stagioni altalenanti scandite, perlopiù, dai fischi del popolo nerazzurro. Una “sliding door” mica da ridere. Ecco, per mesi ci siamo chiesti quale centrocampista bianconero tra i vari Locatelli, Thuram e Miretti potesse inscenare una simile ascesa. Spoiler: nessuno di loro.
Douglas Luiz ha sorpreso Spalletti
Questione di caratteristiche e di una risposta - allora - nascosta nelle lista dei tanti esuberi di rientro dai rispettivi prestiti. La verità è che nemmeno Spalletti - per quanto curioso di vederlo all’opera - si aspettava di poter ricevere risposte simili da Douglas Luiz. Per distacco, tra i profili più sorprendenti di questo inizio stagione bianconero.
Ma guai a illudersi che tra Lucio e il brasiliano sia stato amore a prima vista. Anzi: ci è voluta una scossa, a margine della seconda amichevole estiva disputata dai bianconeri a Liegi.
"Se ti fidi di me..."
Lì Lucio, alla luce della prova opaca di Douglas, non ha usato mezzi termini: “Devi alzare il livello perché così non ci basta. Se ti fidi di me, tornerai il giocatore che eri”. Un punto di non ritorno. Nel senso letterale del termine. Fa specie, infatti, che la parabola di Douglas abbia preso un’altra piega proprio a partire dall’impegno successivo: il match casalingo contro il Nizza, vinto dai bianconeri proprio grazie al brasiliano, autore di un gol splendido - il primo con la maglia della Juve - e in generale di una prova all’insegna dell’intensità. Quella che gli è sempre mancata nel corso della sua precedente avventura in bianconero, trascorsa - perlopiù - con indosso le infradito.
"Uno che fa lo screenshot"
“Dugghi è uno che sa fare continuamente lo screenshot delle situazioni in cui si trova dentro al campo - aveva commentato Spalletti dopo la vittoria col Nizza -. Sa quando toccare la palla quella volta in più o quella in meno. Ciò che gli hanno sempre contestato tutti è il livello di passo, la copertura del campo. Ecco, oggi ha fatto bene anche quello, inserendo il fisico in fase difensiva".
"E questo fatto di metterci dentro un po’ di scocca per lo sporco della partita è quello che lo completa. Nel pulito è un calciatore forte che può stare a questo livello qui. Se è lui quello che mi serve davanti alla difesa? Dobbiamo fare delle valutazioni . Però lui sa costruire il gioco e secondo me quello è il suo ruolo”.
Juve, Douglas si è ripreso il Brasile
La tournée tra Hong Kong e Perth ha eroso le restanti perplessità del tecnico, ben contento di poter aggiungere qualità, visione e pure un briciolo di follia a un centrocampo rivelatisi - per gran parte della stagione - monotematico. Guai, però a sedersi sugli allori. La strada per diventare il metronomo a cui auspica Spalletti è ancora lunga e tortuosa. Ma è un bene che Douglas possa raccogliere i primi frutti di quanto seminato nell’ultimo mese e mezzo. Del resto, la chiamata della Seleçao di Ancelotti a distanza di due anni dall’ultima volta - bellissime le lacrime di commozione del brasiliano in videochiamata con la compagna - non è che la conferma che la strada intrapresa sia quella giusta.
Mancava giusto la nota redentoria tra le già dense pagine del romanzo bianconero firmato Luciano Spalletti. Tecnico, da sempre, abilissimo a trattare con i “brutti anatroccoli” della mediana per convincerli di poter diventare assoluti protagonisti. Basti pensare a Marcelo Brozovic e all’intuizione di Lucio di affidargli le chiavi della regia, dopo una sfilza di stagioni altalenanti scandite, perlopiù, dai fischi del popolo nerazzurro. Una “sliding door” mica da ridere. Ecco, per mesi ci siamo chiesti quale centrocampista bianconero tra i vari Locatelli, Thuram e Miretti potesse inscenare una simile ascesa. Spoiler: nessuno di loro.
Douglas Luiz ha sorpreso Spalletti
Questione di caratteristiche e di una risposta - allora - nascosta nelle lista dei tanti esuberi di rientro dai rispettivi prestiti. La verità è che nemmeno Spalletti - per quanto curioso di vederlo all’opera - si aspettava di poter ricevere risposte simili da Douglas Luiz. Per distacco, tra i profili più sorprendenti di questo inizio stagione bianconero.
Ma guai a illudersi che tra Lucio e il brasiliano sia stato amore a prima vista. Anzi: ci è voluta una scossa, a margine della seconda amichevole estiva disputata dai bianconeri a Liegi.