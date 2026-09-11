Retroscena Douglas Luiz, "Così no. Se ti fidi di me...": la frase di Spalletti che ha cambiato tutto

Juve, Douglas si è ripreso il Brasile

La tournée tra Hong Kong e Perth ha eroso le restanti perplessità del tecnico, ben contento di poter aggiungere qualità, visione e pure un briciolo di follia a un centrocampo rivelatisi - per gran parte della stagione - monotematico. Guai, però a sedersi sugli allori. La strada per diventare il metronomo a cui auspica Spalletti è ancora lunga e tortuosa. Ma è un bene che Douglas possa raccogliere i primi frutti di quanto seminato nell’ultimo mese e mezzo. Del resto, la chiamata della Seleçao di Ancelotti a distanza di due anni dall’ultima volta - bellissime le lacrime di commozione del brasiliano in videochiamata con la compagna - non è che la conferma che la strada intrapresa sia quella giusta.