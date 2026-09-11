Cuadrado, "soprattutto alla Juve": addio all'Italia e saluto speciale

Una carrellata di foto sul proprio account Instagram e un messaggio di saluto all'Italia e a tutti i club in cui ha avuto la possibilità di giocare, e vincere. Cuadrado ha scelto poche parole ma importanti per dare l'addio al nostro Paese prima di rituffarsi in una nuova avventura. A 38 anni, infatti, è pronto a rimettersi in gioco e farlo a casa sua, in Colombia. Nell'ultima stagione ha giocato col Pisa in Serie A e al 30 giugno è rimasto svincolato per questo può scegliere di firmare per qualsiasi club e la trattativa con i Millonarios si è conclusa con l'ufficialità.

Cuadrado, il post social e i trionfi Juve Cuadrado ha dedicato qualche riga sotto un post composto da una carrellata di foto per salutare l'Italia: "Dopo quasi 20 anni in Europa. Non so cosa scrivere. Semplicemente grazie a ogni club che mi ha permesso di crescere come giocatore e come persona, specialmente alla Vecchia Signora dove ho trascorso la maggior parte della mia carriera. Grazie Italia, sarò sempre grato. Caricando tutte queste foto posso rendermi conto di quanto Dio sia stato buono con la mia vita". Ed è proprio la Juve quella a cui il colombiano ha voluto dedicare un ringraziamento particolare visti anche i tanti successi ottenuti tra scudetti, Coppa Italia e Supercoppe.

La carriera con la Juve Cuadrado alla Juve è rimasto per ben otto stagioni: dal 2015 al 2023, dove ha avuto l'occasione di calcare i palcoscenici più prestigiosi in Europa e di vincere tantissimi trofei. L'esterno colombiano, infatti, con i bianconeri ha vinto cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Una carriera di successi che è partita da Udine fino a passare per Lecce, Fiorentina, Atalanta e Pisa oltre all'Inter. Ora per lui inizia una nuova avventura, vicino a casa con i Millonarios ma non ha dimenticato il suo passato. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE