La prima volta in gruppo, Spalletti respira: le novità dall’allenamento verso Sassuolo-Juve

La Juve si è allenata questa mattina per continuare a preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo. Spalletti dovrà fare a meno di giocatori importanti per la partita: da Yildiz a Locatelli passando per Thuram, Boga, Cabal ed Ekhator. Una situazione difficile da gestire soprattutto per l'avvento dell'Europa League nella prossima settimana con i bianconeri in campo allo Stadium contro il NEC. Prima però il campionato e la gara coi neroverdi al Mapei con una novità per quanto riguarda l'allenamento alla Continassa.
Juve, le novità dall'allenamento
Spalletti sta lavorando alla Continassa con l'innesto di qualche giocatore dalla Next Gen per sopperire alle assenze: su tutti Owusu e Pagnucco, oltre a Konate, necessari anche per i ruoli in cui le assenze sono maggiori. Diversi giocatori sono in dubbio per quanto riguarda la convocazione e stanno lavorando ancora a parte per cercare di recuperare: McKennie e Cambiaso, infatti, non è certo potranno far parte dei convocati del tecnico, ma potrebbero comunque esserlo per l'Europa League.
La novità più importante dall'allenamento mattutino della Juve, però, è il recupero completo di Pape Sarr. Il centrocampista è arrivato dal Tottenham nell'ultimo giorno di mercato, ma non al 100% della condizione. Un piccolo problema muscolare che lo ha costretto ad allenarsi a parte fino alla giornata odierna. Il senegalese, infatti, ha lavorato con il gruppo ed è pronto a conquistarsi la prima convocazione con la maglia bianconera.
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