La prima volta in gruppo, Spalletti respira: le novità dall’allenamento verso Sassuolo-Juve

Juve, le novità dall'allenamento

Spalletti sta lavorando alla Continassa con l'innesto di qualche giocatore dalla Next Gen per sopperire alle assenze: su tutti Owusu e Pagnucco, oltre a Konate, necessari anche per i ruoli in cui le assenze sono maggiori. Diversi giocatori sono in dubbio per quanto riguarda la convocazione e stanno lavorando ancora a parte per cercare di recuperare: McKennie e Cambiaso, infatti, non è certo potranno far parte dei convocati del tecnico, ma potrebbero comunque esserlo per l'Europa League.