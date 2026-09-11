Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La prima volta in gruppo, Spalletti respira: le novità dall’allenamento verso Sassuolo-Juve

Alla Continassa i bianconeri preparano la trasferta con i neroverdi e l'allenatore recupera un giocatore degli infortunati
3 min
pape sarrjuveAllenamento
La prima volta in gruppo, Spalletti respira: le novità dall’allenamento verso Sassuolo-Juve © Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve si è allenata questa mattina per continuare a preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo. Spalletti dovrà fare a meno di giocatori importanti per la partita: da Yildiz a Locatelli passando per Thuram, Boga, Cabal ed Ekhator. Una situazione difficile da gestire soprattutto per l'avvento dell'Europa League nella prossima settimana con i bianconeri in campo allo Stadium contro il NEC. Prima però il campionato e la gara coi neroverdi al Mapei con una novità per quanto riguarda l'allenamento alla Continassa. 

Juve, le novità dall'allenamento

Spalletti sta lavorando alla Continassa con l'innesto di qualche giocatore dalla Next Gen per sopperire alle assenze: su tutti Owusu e Pagnucco, oltre a Konate, necessari anche per i ruoli in cui le assenze sono maggiori. Diversi giocatori sono in dubbio per quanto riguarda la convocazione e stanno lavorando ancora a parte per cercare di recuperare: McKennie e Cambiaso, infatti, non è certo potranno far parte dei convocati del tecnico, ma potrebbero comunque esserlo per l'Europa League. 

La novità più importante dall'allenamento mattutino della Juve, però, è il recupero completo di Pape Sarr. Il centrocampista è arrivato dal Tottenham nell'ultimo giorno di mercato, ma non al 100% della condizione. Un piccolo problema muscolare che lo ha costretto ad allenarsi a parte fino alla giornata odierna. Il senegalese, infatti, ha lavorato con il gruppo ed è pronto a conquistarsi la prima convocazione con la maglia bianconera. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS