Bonansea lascia la Juve Women dopo 9 stagioni: ufficiale la nuova squadra

La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale: Barbara Bonansea lascia la Juventus Women . Come successo con Cristiana Girelli , anche la classe 1991 ha rinnovato con il club bianconero (fino al 2028) per poi essere ceduta in prestito negli Stati Uniti . Bonansea giocherà infatti con il San Diego Wave , nella National Women's Soccer League. Dopo nove stagioni , quindi, termina la lunga storia dell'attaccante italiana alla Juventus, con cui ha collezionato ben 249 presenze, 96 gol e 16 trofei (6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e 1 Serie A Women's Cup).

Ecco l'annuncio ufficiale del club bianconero: " Dopo nove stagioni trascorse a scrivere la storia della Juventus Women, Barbara Bonansea vestirà dei colori diversi rispetto a quelli bianconeri . La numero 11 prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2028 e, contestualmente, passa in prestito al San Diego Wave, squadra californiana che milita nella National Women’s Soccer League. Barbara incarna l'essenza stessa di questa squadra: arrivata a Torino nell'estate del 2017, tra le primissime a credere nel progetto Juventus Women , ha tracciato solchi indelebili su ogni campo, diventando negli anni volto e anima di una squadra. Quella tra Barbara e la Juventus è una storia d'amore calcistica, che si intreccia col destino. Portano infatti la sua firma sia la primissima rete in assoluto delle bianconere in Serie A – siglata il 30 settembre 2017 contro l’ Atalanta Mozzanica – sia il primo storico gol in UEFA Women’s Champions League , arrivato nel settembre 2018 con una splendida doppietta contro il Brondby".

"Dal primo incontro ufficiale di fine agosto 2017 – quando le bastarono appena otto minuti per graffiare la gara e iniziare a scrivere la sua storia in bianconero – la sua classe e la sua fantasia sono diventate una certezza incrollabile. Con quel talento puro, la falcata inconfondibile e un carisma travolgente, la numero 11 ha guidato la squadra a suon di prodezze, strappi decisivi e gol indimenticabili, prendendosi la scena e il cuore del popolo bianconero. I numeri, d'altronde, sono il riflesso di un cammino leggendario: con 249 presenze ufficiali, Barbara guarda tutte dall'alto sul gradino più alto del podio come primatista all-time per gare giocate nella storia della Juventus Women. A queste si aggiungono 96 reti e un palmarès straordinario impreziosito da ben 16 trofei: 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e 1 Serie A Women's Cup. Adesso ad attenderla c’è la sfida oltreoceano nella NWSL statunitense: in bocca al lupo per questa avventura, Barbara!", ha concluso la Juventus.

Le parole della direttrice generale del San Diego Wave

Camille Ashton, General Manager e Direttore Sportivo del San Diego Wave FC, ha commentato il nuovo arrivo dicendo: "Stiamo aggiungendo una giocatrice con straordinaria esperienza che ha vinto campionati costantemente durante tutta la sua carriera. Barbara porta qualità tecnica, intelligenza e una mentalità vincente al nostro gruppo. Siamo entusiasti di darle il benvenuto nel club mentre continuiamo a puntare verso i playoff e a concludere l'anno in grande forma".

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