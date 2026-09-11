"l'Idolo, leggenda Buffon, il retroscena Tonali e il pensiero su Spalletti": Juve, a tutto Woltemade

Il nuovo centravanti della Juventus si racconta: Nick Woltemade ha analizzato a 360° il suo approdo a Torino ai microfoni di Dazn in "Woltemade, una scelta di classe". Dal rapporto con il mister, Luciano Spalletti, all'amicizia con l'ex Milan Tonali al Newcastle. Il tedesco ha già fatto il suo esordio nella nuova veste bianconera contro il Milan di Amorim, match in cui ha permesso al tecnico della Vecchia Signora di mettere in mostra una valida opzione per far coesistere in campo il tedesco e Kolo Muani, in attesa dei gol del francese che tanto mancano all'attacco bianconero. La possibilità di rivedere Woltemade alle spalle dell'ex Psg e Tottenham è tutt'altro che remota, con il calciatore che ha affermato esplicitamente come il ruolo da 10 sia decisamente nelle sue corde.
Woltemade, Tonali e la 'scelta di classe' della Juve
"Con Tonali ho un rapporto bellissimo. Gli ho parlato pochi giorni prima dell'inizio della stagione sul mio possibile trasferimento alla Juve e mi ha detto ‘ah, scelta di classe’. Ho fatto tanti pranzi con lui e Thiaw, che giocava nel Milan, e mi hanno sempre parlato bene del campionato italiano, ora finalmente potrò parlarne anche io. Tonali mi ha scritto per congratularsi della mia firma con la Juve, ma non ho ancora avuto modo di sentirlo questa settimana.” Sono queste le prime parole rilasciate dal nuovo centravanti della Juventus, Nick Woltemade, arrivato in estate in prestito secco dal Newcastle. Ai Magpies l'attaccante tedesco ha condiviso lo spogliatoio con un ex Serie A, Sandro Tonali, il quale ha elogiato la scelta dell'ex Stoccarda di scegliere la Vecchia Signora come nuovo capitolo della sua carriera.
Buffon ed il paragone con Ibra
A proposito di Juve, la leggenda bianconera Gianluigi Buffon ha paragonato Woltemade ad un altro profilo che a Torino ha lasciato eccome il segno : Zlatan Ibrahimovic. L'ex centravanti svedese ha collezionato con la Vecchia Signora ben 70 presenze e 23 reti in due stagioni, con Woltemade che si è espresso così in merito al paragone: "Essere nella stessa frase con Ibrahimovic per di più pronunciata da Buffon è incredibile, quando senti giocatori di quel livello parlare di te è una gran bella sensazione, quindi ho apprezzato davvero tanto quello che ha detto su di me paragonandomi a Ibrahimovic e spero di poter dire un giorno di esserci riuscito a replicare quello che ha fatto e mettere una spunta su questo obiettivo. Buffon è una leggenda, solo il fatto che pronunci il mio nome mi rende orgoglioso". Su Zlatan ha poi aggiunto: "Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me, è stato un giocatore che ho amato guardare, per tecnica, per abilità e agilità, ho imparato tanto guardandolo. È un idolo per me da sempre."
"Sono nel miglior club in Italia. Non vedo l'ora di..."
"Ho tante cose da imparare qui, tante cose da capire, a cominciare dalla lingua, ma non vedo l'ora e sono molto contento di essere qui. Questo è il miglior club in Italia e lo stile di vita in questo paese mi piace tantissimo." Nick Woltemade ha definito così la Juventus di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del club bianconero ed esprimendo la sua felicità in merito al suo approdo a Torino. Sul tecnico della Juve ha proseguito: "Quando ho incontrato Spalletti per la prima volta con la mia famiglia abbiamo pensato tutti una sola cosa: aura. Ha un'aura enorme, sembra calmo, ma è molto chiaro in quello che vuole sia dentro il campo sia fuori; mi sta aiutando tanto e ha subito iniziato a lavorare molto con me per farmi migliorare. Sono sicuro che diventerò un giocatore migliore con lui".
Woltemade: "Cavallo frisone? Ne sono a conoscenza"
"Il paragone del mister col cavallo frisone? Ne sono a conoscenza, non ho mai visto quella razza di cavallo in Germania, ma so che l'intento era descrivermi come un giocatore alto, ma bravo con la palla, un bravo ragazzo che sta bene con tutti. Spero un giorno di vederlo dal vivo questo cavallo, per ora posso fidarmi e credergli sulla parola". Questo il commento in relazione al confronto messo in atto da Spalletti, il quale sembrerebbe intenzionato a riproporlo alle spalle di Kolo Muani nelle vesti di trequartista, così come avvenuto contro il Milan di Amorim.
Su questa possibile opzione Woltemade ha affermato: "Sicuramente posso giocare come numero 10 alle spalle della punta, muovendomi intorno a lui come ho fatto allo Stoccarda e come ho già fatto contro il Milan con Kolo Muani, ma siamo intercambiabili. Spero di poter replicare quella stagione allo Stoccarda in cui ho segnato 17 gol, ho vinto la coppa di Germania. Mi piacerebbe riuscirci anche qui."
Il nuovo centravanti della Juventus si racconta: Nick Woltemade ha analizzato a 360° il suo approdo a Torino ai microfoni di Dazn in "Woltemade, una scelta di classe". Dal rapporto con il mister, Luciano Spalletti, all'amicizia con l'ex Milan Tonali al Newcastle. Il tedesco ha già fatto il suo esordio nella nuova veste bianconera contro il Milan di Amorim, match in cui ha permesso al tecnico della Vecchia Signora di mettere in mostra una valida opzione per far coesistere in campo il tedesco e Kolo Muani, in attesa dei gol del francese che tanto mancano all'attacco bianconero. La possibilità di rivedere Woltemade alle spalle dell'ex Psg e Tottenham è tutt'altro che remota, con il calciatore che ha affermato esplicitamente come il ruolo da 10 sia decisamente nelle sue corde.
Woltemade, Tonali e la 'scelta di classe' della Juve
"Con Tonali ho un rapporto bellissimo. Gli ho parlato pochi giorni prima dell'inizio della stagione sul mio possibile trasferimento alla Juve e mi ha detto ‘ah, scelta di classe’. Ho fatto tanti pranzi con lui e Thiaw, che giocava nel Milan, e mi hanno sempre parlato bene del campionato italiano, ora finalmente potrò parlarne anche io. Tonali mi ha scritto per congratularsi della mia firma con la Juve, ma non ho ancora avuto modo di sentirlo questa settimana.” Sono queste le prime parole rilasciate dal nuovo centravanti della Juventus, Nick Woltemade, arrivato in estate in prestito secco dal Newcastle. Ai Magpies l'attaccante tedesco ha condiviso lo spogliatoio con un ex Serie A, Sandro Tonali, il quale ha elogiato la scelta dell'ex Stoccarda di scegliere la Vecchia Signora come nuovo capitolo della sua carriera.