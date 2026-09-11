"l'Idolo, leggenda Buffon, il retroscena Tonali e il pensiero su Spalletti": Juve, a tutto Woltemade

Buffon ed il paragone con Ibra

A proposito di Juve, la leggenda bianconera Gianluigi Buffon ha paragonato Woltemade ad un altro profilo che a Torino ha lasciato eccome il segno : Zlatan Ibrahimovic. L'ex centravanti svedese ha collezionato con la Vecchia Signora ben 70 presenze e 23 reti in due stagioni, con Woltemade che si è espresso così in merito al paragone: "Essere nella stessa frase con Ibrahimovic per di più pronunciata da Buffon è incredibile, quando senti giocatori di quel livello parlare di te è una gran bella sensazione, quindi ho apprezzato davvero tanto quello che ha detto su di me paragonandomi a Ibrahimovic e spero di poter dire un giorno di esserci riuscito a replicare quello che ha fatto e mettere una spunta su questo obiettivo. Buffon è una leggenda, solo il fatto che pronunci il mio nome mi rende orgoglioso". Su Zlatan ha poi aggiunto: "Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me, è stato un giocatore che ho amato guardare, per tecnica, per abilità e agilità, ho imparato tanto guardandolo. È un idolo per me da sempre."