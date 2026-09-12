Sarr, la Juve cambia motore: cosa porta a Spalletti e quella foto di Mané in palestra

In mezzo ad una foschia di bollettini medici e brutte notizie dall’infermeria, un timido raggio di sole ha illuminato ieri la Continassa. Per la prima volta, dal momento del suo arrivo a Torino, Pape Matar Sarr si è allenato regolarmente insieme ai suoi compagni di squadra, per tutta la sessione, mentre il giorno prima ne aveva svolto solo una parte in gruppo. Il centrocampista senegalese era arrivato acciaccato dal Tottenham – un piccolo problema muscolare di cui aveva parlato anche De Zerbi -, e quindi si è reso necessario un lavoro di riatletizzazione e di progressivo riallineamento, in termini di condizione, al resto della squadra. C’è grande fiducia, quindi, sulla sua presenza nella lista dei convocati per il prossimo turno di Serie A contro il Sassuolo.
Le condizioni di Cambiaso e McKennie
Hanno lavorato ancora a parte, invece, sia Cambiaso che McKennie. I due vanno verso la non convocazione per il match di Reggio Emilia, ma filtra ottimismo per il debutto in Europa League contro il NEC. È, in questo momento, difficile immaginare possano essere titolari, ma sicuramente potranno dare una mano a partita in corso e aumentare le opzioni a disposizione di Spalletti. Lo stesso discorso vale su Sarr, proiettato sulla trasferta di domenica a Reggio Emilia. Ci arriverà con appena una manciata di allenamenti nelle gambe insieme alla squadra; sessioni utili a assimilare le indicazioni tattiche del tecnico di Spalletti e per trovare il giusto feeling con i compagni. Potrebbe tornare utile nella ripresa, il minutaggio è limitato e tocca essere prudenti, soprattutto in questo momento, ma un suo impiego non è da escludere a priori. Si parlava di meccanismi da memorizzare, movimenti e compiti, da amalgamare nell’insieme della compagine bianconera. Ma l’allenatore sa bene quale ingrediente sta maneggiando e cosa potersi aspettare da lui in campo.
Box to box
Sarr lo ha dichiarato al momento del suo arrivo: è un centrocampista box to box – si muove su tutto lo spazio del campo che va da area ad area -, che ha l’ambizione di aiutare la squadra a giocar bene, dare solidità difensiva e, perché no, buttarsi in avanti alla ricerca del gol. Dalla sua ha una fisicità importante e un’abitudine ad un calcio che, da questo punto di vista, non fa sconti: la Premier League. A proposito, una curiosità: dopo il suo passaggio dal Metz al Tottenham, il connazionale Sadio Mané gli consigliò di allestire una palestra in casa, per farsi trovare pronto all’impatto fisico del campionato inglese. Lui eseguì e, in più, appese una foto dell’ex Liverpool in palestra, come motivazione extra durante gli allenamenti individuali. Insomma, nessuna paura di lavorare anche oltre ciò che è l’ordinario: se dalla Premier porterà qualcosa in più dal punto di vista fisico, in Italia dovrà trovare maggiore ordine tattico. Ma, in questo senso, il suo ingresso nelle rotazioni cambierà anche il paradigma del centrocampo juventino.
Cambiano le rotazioni
Locatelli è un mediano che, in questa stagione, con Douglas Luiz, ha abdicato a parte dei compiti di costruzione per svolgere invece il lavoro difensivo, di equilibratore, ma anche di recuperatore di palloni nelle zone offensive del campo, come fatto contro il Milan. Koopmeiners, che presumibilmente ne prenderà il posto contro il Sassuolo, sarà chiamato ad un lavoro simile. Sarr, quando giocherà, cambia la natura della mediana. È decisamente più simile a Thuram – e non è un caso che tutti e due abbiano Pogba come punto di riferimento -, che a Locatelli. Sarà chiamato a spaccare le linee avversarie con le progressioni palla al piede e, questo è il rischio, potrebbe lasciare metri di campo alle spalle, lì dove si troverebbe il solo Douglas Luiz. Sulla carta ne verrebbe fuori una Juve più coraggiosa e offensiva, ma questo lo dimostrerà il campo. Infine, chi lo conosce bene e lo ha voluto fortemente è Frederic Massara. Il dirigente provò a portarlo al Milan nel 2022, si trovò di fronte la resistenza di Antonio Conte, allenatore degli Spurs, che dichiarò: «Rappresenta il nostro futuro». Adesso, il classe 2002 rappresenta il presente della Juventus e la chiave per uscire dall’emergenza.
In mezzo ad una foschia di bollettini medici e brutte notizie dall’infermeria, un timido raggio di sole ha illuminato ieri la Continassa. Per la prima volta, dal momento del suo arrivo a Torino, Pape Matar Sarr si è allenato regolarmente insieme ai suoi compagni di squadra, per tutta la sessione, mentre il giorno prima ne aveva svolto solo una parte in gruppo. Il centrocampista senegalese era arrivato acciaccato dal Tottenham – un piccolo problema muscolare di cui aveva parlato anche De Zerbi -, e quindi si è reso necessario un lavoro di riatletizzazione e di progressivo riallineamento, in termini di condizione, al resto della squadra. C’è grande fiducia, quindi, sulla sua presenza nella lista dei convocati per il prossimo turno di Serie A contro il Sassuolo.
Le condizioni di Cambiaso e McKennie
Hanno lavorato ancora a parte, invece, sia Cambiaso che McKennie. I due vanno verso la non convocazione per il match di Reggio Emilia, ma filtra ottimismo per il debutto in Europa League contro il NEC. È, in questo momento, difficile immaginare possano essere titolari, ma sicuramente potranno dare una mano a partita in corso e aumentare le opzioni a disposizione di Spalletti. Lo stesso discorso vale su Sarr, proiettato sulla trasferta di domenica a Reggio Emilia. Ci arriverà con appena una manciata di allenamenti nelle gambe insieme alla squadra; sessioni utili a assimilare le indicazioni tattiche del tecnico di Spalletti e per trovare il giusto feeling con i compagni. Potrebbe tornare utile nella ripresa, il minutaggio è limitato e tocca essere prudenti, soprattutto in questo momento, ma un suo impiego non è da escludere a priori. Si parlava di meccanismi da memorizzare, movimenti e compiti, da amalgamare nell’insieme della compagine bianconera. Ma l’allenatore sa bene quale ingrediente sta maneggiando e cosa potersi aspettare da lui in campo.