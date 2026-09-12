Sarr, la Juve cambia motore: cosa porta a Spalletti e quella foto di Mané in palestra

Cambiano le rotazioni

Locatelli è un mediano che, in questa stagione, con Douglas Luiz, ha abdicato a parte dei compiti di costruzione per svolgere invece il lavoro difensivo, di equilibratore, ma anche di recuperatore di palloni nelle zone offensive del campo, come fatto contro il Milan. Koopmeiners, che presumibilmente ne prenderà il posto contro il Sassuolo, sarà chiamato ad un lavoro simile. Sarr, quando giocherà, cambia la natura della mediana. È decisamente più simile a Thuram – e non è un caso che tutti e due abbiano Pogba come punto di riferimento -, che a Locatelli. Sarà chiamato a spaccare le linee avversarie con le progressioni palla al piede e, questo è il rischio, potrebbe lasciare metri di campo alle spalle, lì dove si troverebbe il solo Douglas Luiz. Sulla carta ne verrebbe fuori una Juve più coraggiosa e offensiva, ma questo lo dimostrerà il campo. Infine, chi lo conosce bene e lo ha voluto fortemente è Frederic Massara. Il dirigente provò a portarlo al Milan nel 2022, si trovò di fronte la resistenza di Antonio Conte, allenatore degli Spurs, che dichiarò: «Rappresenta il nostro futuro». Adesso, il classe 2002 rappresenta il presente della Juventus e la chiave per uscire dall’emergenza.