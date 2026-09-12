Kolo Muani, il tempo stringe: Spalletti lo protegge ma prepara già le alternative

TORINO - Servirebbe un gol. Servirebbe una prova da attaccante. Servirebbe più concretamente una risposta alle tante, già troppe, domande che si stanno sommando dalla Continassa al resto del mondo, dove adesso le speranze riposte in Randal Kolo Muani iniziano a diradarsi. Le prime quattro partite hanno restituito un’immagine malconcia del francese: gli errori sono stati grossolani, la fatica è stata evidente, l’ultimo gol è datato 18 marzo. E pure la fiducia di Spalletti è sembrata più necessaria che sentita, come necessario era diventato pure quel pungolare di Frosinone, frainteso dai più ed evidentemente neanche colto dalla punta. Però è questa, la Juventus. Non c’è nient’altro da dire, da dirsi, da chiarire: è rispondere, sempre sul campo. Ed è vincere, tutto quello che si può. Dalle partite ai duelli, persino le sfide personali: quelle che ti pone l’allenatore, quelle a cui ti costringe il destino, per Kolo mai stato esattamente un alleato.
Gol, fiducia, certezze
Da quando è stato etichettato come il grande fenomeno del calcio francese - in fondo: al Psg è andato per la cifra monstre di 90 milioni, quando non eravamo nemmeno così abituati -, il sogno si è frammentato in mille obblighi, e gli obblighi sono diventate pressioni, utili solamente a schiacciarlo nell’angolo delle attese. Randal ha cercato a lungo casa, dopo non averla trovata a Parigi. Torino gli è sembrata sicura, così sicura da aspettare un’estate intera come Godot, strappando un biglietto nel finale per il Tottenham. Così bella da rifiutare qualsiasi altra opzione, un anno dopo, per far combaciare le sensazioni di inizio 2025 con quelle che vorrebbe provare per tutta la carriera. Cioè, gol. Fiducia. La certezza di partire davanti. E di una squadra a supporto, la stessa che è stata fondamentale nell’ambientamento iniziale e che adesso gli sta vicino, facendo quadrato, proprio come Spalletti. Il carro di cui ha parlato domenica è ben evidente: bullone dopo bullone, l’ha virtualmente posto all’interno della Continassa in attesa di tirarlo fuori per festeggiamenti. Riparte da lui, domani. Ma è una scelta da “shock temporale”, come ama ripetere sull’estro dei suoi.
L'alternativa Woltemade-Nico
Se le cose non dovessero andare per il verso giusto? Non smonterà un bel nulla, però dovrà trovare ugualmente una soluzione. Che in molti si augurano possa essere davvero Woltemade, a prescindere dalle caratteristiche tecniche che non lo renderebbero il nove ideale. E che in fondo potrebbe diventare pure Nico Gonzalez, in particolare nei momenti da cuore caldo. Ma Kolo, ecco, è l’uomo da cui non si può non ripartire, il giocatore in cui Lucio ripone speranze, fiducia, ambizione. Anche solo per non aggiungere un altro problema al lungo elenco dei traumi di questa squadra. Nei giorni scorsi, non a caso, il tecnico ha ribadito a più riprese quanto gli alibi siano solamente un limite, quanto le giustificazioni siano un male e nemmeno un palliativo. Discorso generale, naturalmente. Però quanto bene si sposa con la situazione di Kolo Muani: arrivato dopo una trattativa estenuante - ma ha svolto parte della preparazione -, di nuovo titolare dopo una stagione molto difficile - eppure, le sue opportunità, le ha avute -, chiamato a trovare una continuità che già a Torino aveva trovato, elemento parso addirittura scontato. Del resto, la maglia è la stessa. Il peso non è certo cambiato, se non per investimento e di conseguenza investitura.
Niente alibi, è la Juve
Solo quella di domani rischia di essere diversa, e non è un discorso di colore, di tessuto, di numero. È perché lo sa pure lui, e lo sanno i tifosi, e in fondo lo sa anche Spalletti: che non può piovere per sempre, tanto nel bene quanto nel male. Per capirsi: non sarà l’ultima occasione, ma con il Sassuolo somiglierà tantissimo alla più grossa chance di redenzione. Altrimenti Wolte, Nico, cambi e variazioni. Soluzioni, soprattutto. Potrebbero cambiare il volto della Juve, e - chissà - magari aiutare lo stesso Kolo a ritrovare se stesso, o almeno la parte di sé dalla quale si augurava di ricominciare. Non è troppo tardi, ovviamente. Ma può diventarlo quanto prima, in particolare se alle sue spalle dovesse presentarsi chi, quelle stesse occasioni, sa metterle dentro senza troppi patemi. In fin dei conti, questa è la Juventus: niente alibi, come dice Spalletti.
TORINO - Servirebbe un gol. Servirebbe una prova da attaccante. Servirebbe più concretamente una risposta alle tante, già troppe, domande che si stanno sommando dalla Continassa al resto del mondo, dove adesso le speranze riposte in Randal Kolo Muani iniziano a diradarsi. Le prime quattro partite hanno restituito un’immagine malconcia del francese: gli errori sono stati grossolani, la fatica è stata evidente, l’ultimo gol è datato 18 marzo. E pure la fiducia di Spalletti è sembrata più necessaria che sentita, come necessario era diventato pure quel pungolare di Frosinone, frainteso dai più ed evidentemente neanche colto dalla punta. Però è questa, la Juventus. Non c’è nient’altro da dire, da dirsi, da chiarire: è rispondere, sempre sul campo. Ed è vincere, tutto quello che si può. Dalle partite ai duelli, persino le sfide personali: quelle che ti pone l’allenatore, quelle a cui ti costringe il destino, per Kolo mai stato esattamente un alleato.
Gol, fiducia, certezze
Da quando è stato etichettato come il grande fenomeno del calcio francese - in fondo: al Psg è andato per la cifra monstre di 90 milioni, quando non eravamo nemmeno così abituati -, il sogno si è frammentato in mille obblighi, e gli obblighi sono diventate pressioni, utili solamente a schiacciarlo nell’angolo delle attese. Randal ha cercato a lungo casa, dopo non averla trovata a Parigi. Torino gli è sembrata sicura, così sicura da aspettare un’estate intera come Godot, strappando un biglietto nel finale per il Tottenham. Così bella da rifiutare qualsiasi altra opzione, un anno dopo, per far combaciare le sensazioni di inizio 2025 con quelle che vorrebbe provare per tutta la carriera. Cioè, gol. Fiducia. La certezza di partire davanti. E di una squadra a supporto, la stessa che è stata fondamentale nell’ambientamento iniziale e che adesso gli sta vicino, facendo quadrato, proprio come Spalletti. Il carro di cui ha parlato domenica è ben evidente: bullone dopo bullone, l’ha virtualmente posto all’interno della Continassa in attesa di tirarlo fuori per festeggiamenti. Riparte da lui, domani. Ma è una scelta da “shock temporale”, come ama ripetere sull’estro dei suoi.