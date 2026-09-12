Da ultimo colpo di Carnevali al Sassuolo a prossimo acquisto Juve a gennaio?

L’ultimo colpo di mercato neroverde targato Giovanni Carnevali potrebbe diventare presto (magari già a gennaio, considerata l’emorragia di infortuni a centrocampo) un concreto obiettivo di mercato per la Signora. A febbraio, infatti, l’attuale Ceo bianconero strappava per 10 milioni al Marsiglia il gioiellino Darryl Bakola e proprio in esclusiva a Tuttosport si sbilanciava così nei confronti del giovane centrocampista appena ingaggiato: «Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese. Averlo portato a Sassuolo è stato sicuramente un bel colpo per il presente e soprattutto il futuro».
Se ne riparla a gennaio
Col senno del poi: possiamo tranquillamente dire che Carnevali ci aveva visto lungo. Non solo: a fine agosto la Juve aveva già provato un approccio col Sassuolo per portare alla Continassa il gioiellino francese. Niente da fare. Se ne riparlerà a gennaio o a fine campionato. Il ds neroverde Palmieri, infatti, negli ultimi giorni della finestra estiva di trattative è stato irremovibile con quel «Bakola non si tocca» a freddare il corteggiamento juventino. D’altronde a Sassuolo sono convinti che questa possa essere la stagione della definitiva esplosione e consacrazione di Bakola. Motivo per cui venderlo subito sarebbe stato un peccato. La Juve però potrebbe giocare d’anticipo già in inverno, onde evitare aste selvagge…