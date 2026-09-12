Diretta Juve Primavera-AlbinoLeffe: formazioni e risultato in tempo reale

Juventus Primavera in campo. Dopo il ko della scorsa settimana contro il Milan, i bianconeri provano a rialzarsi nella sfida contro l’AlbinoLeffe. Desiderosa di reagire anche la squadra ospite, che viene da tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato: nell’ultimo turno ko per 0-2 contro l’Atalanta. Juve senza Milia, che ha rimediato una lesione muscolare di medio grado del retto femorale destro e non sarà della contesa.
Diretta Juve Primavera contro AlbinoLeffe
4' - Reazione ospite con Rinaldi che scatta sul filo del fuorigioco e ci prova: Huli in due tempi
3' - Ci prova la Juve con il destro a giro di Corigliano: conclusione debole, facile presa di Carrara
1' - SI PARTE!
Primavera, dove vedere Juve-AlbinoLeffe
La sfida Primavera tra Juve e AlbinoLeffe, in programma sabato 12 settembre ore 11 all'Ale&Ricky di Vinovo, sarà visibile su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente in alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS PRIMAVERA: Huli; Rigo, Corigliano, Durmisi, Vallana, Ceppi, Keutgen, Camara, De Brul, Reynaud, Beydts.
A disposizione: Nava, Gielen, Bracco, Sylla, Lopez Comellas, Borasio, Bellino, Okolo, Precupanu, Samb, Bamballi Gnikpingo.
Allenatore: Simone Padoin.
ALBINOLEFFE PRIMAVERA: Carrara; Brambilla, Rinaldi, Ceresoli, Forattini, Gamba, Trapletti, Botti, Delcarro, Riboni, Scaldaferri.
A disposizione: Bombassei, Duranti Albizzati, Giordano, Esposti, Pascali, Di Palma, Tironi, Biffi, Isgro, Minneci, Ndiaye.
Allenatore: Massimiliano Maffioletti.
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Juventus Primavera in campo. Dopo il ko della scorsa settimana contro il Milan, i bianconeri provano a rialzarsi nella sfida contro l’AlbinoLeffe. Desiderosa di reagire anche la squadra ospite, che viene da tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato: nell’ultimo turno ko per 0-2 contro l’Atalanta. Juve senza Milia, che ha rimediato una lesione muscolare di medio grado del retto femorale destro e non sarà della contesa.
Diretta Juve Primavera contro AlbinoLeffe
4' - Reazione ospite con Rinaldi che scatta sul filo del fuorigioco e ci prova: Huli in due tempi
3' - Ci prova la Juve con il destro a giro di Corigliano: conclusione debole, facile presa di Carrara
1' - SI PARTE!