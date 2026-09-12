Diretta Juve Primavera-AlbinoLeffe: formazioni e risultato in tempo reale

Primavera, dove vedere Juve-AlbinoLeffe

La sfida Primavera tra Juve e AlbinoLeffe, in programma sabato 12 settembre ore 11 all'Ale&Ricky di Vinovo, sarà visibile su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente in alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.