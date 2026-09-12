Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

In campo in piena emergenza, ma con la voglia di ritrovare subito i 3 punti. La Juventus, dopo il pareggio raggiunto in extremis nel big match contro il Milan, si presenta in formato trasferta contro il Sassuolo per riprendere la marcia. Dovrà farlo però in piena emergenza e con tantissime defezioni: alle lunghe assenze di Yildiz e Thuram si è aggiunta quella di Locatelli, ma per un po’ dovrà stare fuori anche Boga. Insomma, tra infortuni prolungati e acciacchi (anche qui diversi), Spalletti dovrà fare di necessità virtù. Gara speciale il neo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, che arriva da avversario al Mapei Stadium dopo aver vissuto 12 anni al Sassuolo ed essere stato l’artefice del consolidamento del club in Serie A.