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Juventus Next Gen a Ospitaletto: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri di Brambilla, dopo due pareggi consecutivi, in campo per provare a ritrovare la vittoria
1 min
Juve Next GenDirettaSerie C
Juventus Next Gen a Ospitaletto: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images
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Alla ricerca della vittoria contro l'Ospitaletto Franciacorta. Dopo tre giornate la Juventus Next Gen è a 5 punti in classifica: il successo nella prima gara con il Novara, poi due pareggi. Prima il pirotecnico 3-3 contro il Carpi, poi lo 0-0 nell'ultimo turno con la Pergolettese (con i bianconeri in 10 uomini per un rosso nel finale a Corradi). E così la squadra guidata da mister Massimo Brambilla proverà a trovare il sucesso contro i lombardi, reduci invece, da 7 punti su 9 nelle prime tre gare.

Dove vedere Ospitaletto-Juve Next Gen

La gara tra Ospitaletto e Juventus Next Gen, in programma domenica 13 settembre alle ore 18, sarà visibile su Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

OSPITALETTO (4-4-2): Ferrante; Gualandris, Nessi, Possenti, Casali; Mondini, Tigani, Panatti, Messaggi; Galuppini, Gobbi
Allenatore: Quaresmini

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Radu; Savio, Rizzo, Montero; Amaradio, Ripani, Macca, Grelaud; Melegoni; Konaté, Oboavwoduo
Allenatore: Brambilla

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