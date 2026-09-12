Spalletti, diretta conferenza Sassuolo-Juventus: le dichiarazioni in tempo reale

Il tecnico della Juve alle ore 16 in conferenza per parlare alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Ci dispiace per quel che è successo a Locatelli. La sua assenza spartisce un po' di responsabilità a tutti. Lui è uno di quelli che non si toglie la maglia nemmeno dopo aver fatto la doccia. Sappiamo quello che è il suo valore e quanto ci tiene a dare il suo contribuito in tutto il suo vivere una vita quotidiana è sempre attento a quello che è la situazione Juve. Durante gli allenamenti si è vista questa responsabilità da parte della squadra e li ho visti attenti e vogliosi, molto disponibile a lottare su qualsiasi situazione gli venga contro. Li ho visti allenarsi molto bene, seri e professionali. Sulla porta, prima di venire qui, si è incontrato Kolo Muani, anziché venire qui verso ora di cena, preferisce passare qui dentro cinque ore con un paio di altri compagni e dentro un ambiente in cui gli piace stare. Questo dimostra anche la voglia che ha di determinare per la squadra".

Il modulo Juve e l'assenza di Locatelli

L'allenatore prosegue sul modulo: "L'abbiamo già detto più volte che il fatto dello schieramento iniziale poi i giocatori sono statici e fermi. Qualche volta siamo passati da un rombo di partenza poi con una punta, una sottopunta e una coppia di esterni. C'è un sistema in fase offensiva e uno in quella difensiva, si attraversano altri sistemi prima di andare a ricomporre o riversarsi nella metà campo avversaria. Ognuno la può interpretare come vuole, ma siamo liberi di andarci ad associare, di esplorare e di fare conoscenze di qualsiasi cosa nel mondo e in una partita di calcio. Non è più come una volta con un sistema posizionale dove si riconosce di più quelle che sono le geometrie, le posizioni e il sistema della squadra. Ora si cerca di ammucchiare, di non dare riferimento agli altri. Per cercare di portarli fuori dalle proprie zone di campo dove si sentono più in difficoltà. Noi di sistemi ne abbiamo avuti più di uno, come in alcuni momenti siamo dovuti sendere per avere la difesa a cinque per difendere l'area di rigore. Senza Locatelli non cambia niente: abbiamo la possibilità di fare qualsiasi sistema tattico. Abbiamo una rosa che ce lo permette".

Koopmeiners e la responsabilità Juve

L'allenatore poi parla del centrocampista olandese: "È già un po differente e questo viene fuori dopo un periodo passatto assieme. C'è una conoscenza più approfondita, c'è la voolontà del ragazzo di rimanere alla Juve perché ha rinunciato ad alcune situazioni, questo a noi ha fatto piacere. È chiaro che la differenza la fa avere del minutaggio a disposizione per i giocatori perché quando si riduce la possibiltà di far vedere le proprie qualità si crea anche un po' di pressione. Ora è molto più libero e sciolto. Si cercherà di dargli un ruolo dove lui si sente più a suo agio anche se è un giocatore totale perché può giocare sotto punta come all'Atalanta o da braccino difensivo come ha fatto con me. Per me il suo ideale è questo ruolo di mediano-mezzala con la possibilità di andare in avanti e esplorare luoghi e posti differenti. Questo alza il livello della potenzialità del giocatore, il coraggio di andarsi a misurare dentro zone di campo non facili per le qualità che hai. Mi aspetto una grande prestazione".

Le qualità di Douglas Luiz

Spalletti prosegue con i centrocampisti e parla di Douglas Luiz: "È una certezza del calcio. Lo ha fatto vedere da più parti di essere un calciatore forte, aveva soltanto bisogno di risentire questa fiducia nelle sue qualità. Questo gli ha permesso di riappropiarsi in totale delle sue qualità. Quando è arrivato teneva troppo palla, ogni tanto la trascinava, ora ha capito che più la muove e più tocca palloni, perché poi si ripassa da lì. Il suo recinto è lì, davanti alla difesa, all’area di rigore: se va molto in giro ci passano quattro o cinque palloni, quando va alla bandierina e va a sovraccaricare la zona e sono palloni che non tocca perché deve rientrare… Non ci sono pulmini che lo riportano a posto se va troppo alla bandierina, così perde ritmo e frequenza. Questo fatto di giocare lungo e giocare corto lo sa fare benissimo. È resistente, fisico, non ha altezza ma regge botta. È disponibilissimo a sputare fiato e fare metri per i compagni di squadra. È Douglas Luiz, sono le sue qualità".

Gli infortunati e Aquilani

E prosegue parlando di Aquilani: "Sì avevo la percezione potesse fare l'allenatore perché era già un calciatore con lo zaino pieno di qualità quando giocava nella Roma. Con le sue giocate suggeriva qualcosa alla squadra perché aveva questa interpretazione esclusiva dei palloni che gestiva e aveva una grandissima personalità, nonostante la giovane età. Nelle scelte questo si evidenziava molto. Queste soluzioni che lui dava alla squadra le vedo evidenti nelle squadre che ha allenato e che allena. Non sono sorpreso e gli faccio i complimenti". Sugli infortunati: "McKennie e Cambiaso sarà difficile perché arriviamo anche a domani, ma l'idea è quella lì. Faremo un provino per Cambiaso ma con Weston andiamo a giovedì. Sarr sarà a disposizione. Noi abbiamo costruito una rosa con la logica di avere due giocatori forti per ogni ruolo. Ogni volta sceglo i primi undici forti da mandare in campo ma so di lasciare undici titolari in panchina perché nel calcio funziona così. Questo significa che abbiamo perso uno per infortunio con la possibilità di far giocare un altro titolare e farlo diventare protagonista. Il punto di vista cambia tutto: non manca qualcuno, ma c'è qualcuno di nuovo che è e sarà pronto. Noi questa cosa qui l'abbiamo costruita. Una rosa forte non si definisce dalle assenze ma dalla qualità che si mette in campo e la voglia di far credere a quelli che guardano calcio e amano la Juve che i giocatori scelti possono star dentro alla nostra squadra".

Le caratteristiche di Sarr e Owusu

Spalletti poi parla anche di Sarr: "È un calciatore che crea curiosità, perché sa comportarsi bene in qualsiasi situazione. È un calciatore completo, ha questa facilità di corsa e te lo trovi da tutte le parti in maniera precisa e puntuale. Quando pensi che laggiù non puoi portare blocco squadra lui ci arriva. Ha questa corsa e resistenza profonda. In questo andare in giro a esplorare lui ci mette qualità perché conosce il contrasto, conosce bene la qualità tecnica, la finalizzazione, siamo convinti di avere a disposizione un calciatore forte e ce lo farà vedere da domani se ce ne sarà bisogno". Su Owusu: "È un giovane di buone speranze, che ha molte qualità. Deve fare ancora fare delle piccole conoscenze ma dal punto di vista fisico è una branda che quando ci picchi ti crea delle difficoltà nello strappargli la palla. Copre campo, deve solo anticipare di più le cose perché nel calcio quando le cose le hanno già viste tutte ti crea problemi".

L'inserimento di Woltemade

L'allenatore prosegue: "È una cosa che valuteremo ma lui è già stato fatto l'inserimento. Si è fatto apprezzare da tutti sin dal primo allenamento e ha continuato a migliorare. Ci ha fatto vedere che sa stare in campo e coprire più ruoli. Sicuramente o prima o dopo sarà della partita". Sempre sugli infortuni e le tipologie: "

(In aggiornamento)

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