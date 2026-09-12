Spalletti: "Infortunati? Non parlo più. Douglas Luiz certezza del calcio". Poi il retroscena su Kolo

Spalletti prosegue con i centrocampisti e parla di Douglas Luiz : " È una certezza del calcio . Lo ha fatto vedere da più parti di essere un calciatore forte, aveva soltanto bisogno di risentire questa fiducia nelle sue qualità . Questo gli ha permesso di riappropiarsi in totale delle sue qualità. Quando è arrivato teneva troppo palla, ogni tanto la trascinava, ora ha capito che più la muove e più tocca palloni, perché poi si ripassa da lì. Il suo recinto è lì, davanti alla difesa, all’area di rigore: se va molto in giro ci passano quattro o cinque palloni, quando va alla bandierina e va a sovraccaricare la zona e sono palloni che non tocca perché deve rientrare… Non ci sono pulmini che lo riportano a posto se va troppo alla bandierina, così perde ritmo e frequenza. Questo fatto di giocare lungo e giocare corto lo sa fare benissimo. È resistente, fisico, non ha altezza ma regge botta. È disponibilissimo a sputare fiato e fare metri per i compagni di squadra. È Douglas Luiz, sono le sue qualità ".

Gli infortunati e Aquilani

E prosegue parlando di Aquilani: "Sì avevo la percezione potesse fare l'allenatore perché era già un calciatore con lo zaino pieno di qualità quando giocava nella Roma. Con le sue giocate suggeriva qualcosa alla squadra perché aveva questa interpretazione esclusiva dei palloni che gestiva e aveva una grandissima personalità, nonostante la giovane età. Nelle scelte questo si evidenziava molto. Queste soluzioni che lui dava alla squadra le vedo evidenti nelle squadre che ha allenato e che allena. Non sono sorpreso e gli faccio i complimenti". Sugli infortunati: "McKennie e Cambiaso sarà difficile perché arriviamo anche a domani, ma l'idea è quella lì. Faremo un provino per Cambiaso ma con Weston andiamo a giovedì. Sarr sarà a disposizione. Noi abbiamo costruito una rosa con la logica di avere due giocatori forti per ogni ruolo. Ogni volta sceglo i primi undici forti da mandare in campo ma so di lasciare undici titolari in panchina perché nel calcio funziona così. Questo significa che abbiamo perso uno per infortunio con la possibilità di far giocare un altro titolare e farlo diventare protagonista. Il punto di vista cambia tutto: non manca qualcuno, ma c'è qualcuno di nuovo che è e sarà pronto. Noi questa cosa qui l'abbiamo costruita. Una rosa forte non si definisce dalle assenze ma dalla qualità che si mette in campo e la voglia di far credere a quelli che guardano calcio e amano la Juve che i giocatori scelti possono star dentro alla nostra squadra".