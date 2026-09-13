Juve, i convocati per il Sassuolo: due prime volte, una in attacco!

Manca sempre meno alla sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, una gara in cui i bianconeri dovranno fare i conti con numerose defezioni. Una partita speciale per Giovanni Carnevali, neo ad juventino dopo esser stato 12 anni con gli emiliani. Ma un match importante in generale per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo aver acciuffato il pari in extremis contro il Milan vuole subito tornare alla vittoria. Proverà a farlo con 22 calciatori a disposizione e tante, tante assenze, ma anche alcune prime volte.
Juve, le assenze col Sassuolo
Non saranno ovviamente della partita Yildiz, Locatelli e Thuram, alle prose con problematiche che richiederanno diversi mesi. Out anche Boga, Cabal ed Ekhator che ne avranno per qualche settimana. Oltre a loro fuori dai convocati anche McKennie e Cambiaso: nessuno dei due è riuscito a recuperare per la trasferta di Reggio Emilia. Un bollettino di guerra per Spalletti che dunque dovrà fare a meno di ben 8 calciatori, motivo per cui ha deciso di aggregare alla lista dei convocati i giovani Owusu e Pagnucco. Prima chiamata, invece, per il neo acquisto Sarr, così come arriva la prima chiamata per il giovane Oboavwoduo: per lui un ritiro estivo insieme alla Juve dei grandi, ma quella di oggi è la prima convocazione in gare ufficiali con la prima squadra.
La lista dei convocati
Di seguito la lista completa dei calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match contro il Sassuolo: 1 Grabara, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 41 Owusu, 43 Pagnucco, 45 Oboavwoduo.
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