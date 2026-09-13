Juve, i convocati per il Sassuolo: due prime volte, una in attacco!

Juve, le assenze col Sassuolo

Non saranno ovviamente della partita Yildiz, Locatelli e Thuram, alle prose con problematiche che richiederanno diversi mesi. Out anche Boga, Cabal ed Ekhator che ne avranno per qualche settimana. Oltre a loro fuori dai convocati anche McKennie e Cambiaso: nessuno dei due è riuscito a recuperare per la trasferta di Reggio Emilia. Un bollettino di guerra per Spalletti che dunque dovrà fare a meno di ben 8 calciatori, motivo per cui ha deciso di aggregare alla lista dei convocati i giovani Owusu e Pagnucco. Prima chiamata, invece, per il neo acquisto Sarr, così come arriva la prima chiamata per il giovane Oboavwoduo: per lui un ritiro estivo insieme alla Juve dei grandi, ma quella di oggi è la prima convocazione in gare ufficiali con la prima squadra.