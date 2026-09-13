La Juve crolla con il Sassuolo: doppio Zhegrova non basta, la decide Adzic! Aquilani batte Spalletti

- 65'S. Esposito (ass. : N. Matic)
- 89'K. Bowie (ass. : D. Bakola)
- 90 + 4'V. Adzic (ass. : A. Laurienté)
- 82'E. Zhegrova
- 90 + 1'E. Zhegrova (ass. : R. Kolo Muani)
Termina con una sconfitta la partita della Juventus contro il Sassuolo, battuta 3-2 dai neroverdi grazie alle reti di Esposito, Bowie e dell'ex Adzic (a un anno esatto di distanza dalla rete del 4-2 contro contro l'Inter). Inutile la doppietta di Zhegrova nel secondo tempo, che ha illuso i tifosi bianconeri. Prima sconfitta stagionale, quindi, per la squadra di Spalletti, che resta ferma a 7 punti. Ritorno a Sassuolo amaro, invece, per Giovanni Carnevali, costretto a vedere la sua vecchia squadra vincere. Nel pomeriggio, pesante sconfitta anche per la Next Gen, battuta 3-0 dall'Ospitaletto. Arriva così alla quarta giornata il primo ko stagionale in Serie C per i giovani bianconeri.
0:01
Sassuolo-Juve, l'ironia dei tifosi sui social
23:39
Problemi per Alajbegovic
Nel finale di partita Alajbegovic ha chiesto il cambio, sostituito da Oboavwoduo. Le sue condizioni non sono ancora chiare e andranno monitorate nei prossimi giorni, ma c'è preoccupazione da parte dei tifosi
23:37
Sassuolo, Esposito: "Contentissimo per la vittoria"
Ai microfoni di Dazn ha parlato anche Sebastiano Esposito, votato migliore in campo: "Sono contentissimo per la vittoria. Dentro ho un mese e mezzo di sofferenza, è un'emozione incredibile dopo questo mese e mezzo in cui ho ricevuto tanta merda. Fa parte del calcio e sono contento di aver reagito così. Io vivo per questo. Voglio fare più punti possibili. Questa squadra è fortissima, contento di far parte di questo gruppo. L'Europa non lo so, sono arrivato da troppo poco per sapertelo dire. Da quando sono arrivato mi sono messo a disposizione di un gruppo fantastico. Sono anche contento del mister. Noi sogniamo, non ci poniamo obiettivi. Poi vedremo"
23:34
Tutte le immagini della partita
Dalla doppietta di Zhegrova alle scuse di Adzic: Sassuolo-Juve immagine per immagine
23:30
Vicario: "La Juve non può subire questi gol, c'è amarezza"
Vicario ha invece aggiunto: "Sicuramente c'è grande amarezza. Capisco la voglia di andare a vincere la partita, perché la Juventus ha l'obbligo di provare a vincere, ma oggi abbiamo perso l'equilibrio. Siamo stati troppo spregiudicati. I due gol che abbiamo subito, la Juventus non li più subire. La reazione dopo essere andati sotto è stata positiva, ma dobbiamo essere più equilibrati e più calmi, come fatto con Woltemade. Dobbiamo essere più tranquilli perché le occasioni escono fuori". (TUTTE LE SUE PAROLE)
23:21
Sassuolo, Adzic: "Emozioni strane, indimenticabili"
L'autore del gol vittoria e grande ex della partita, Vasilije Adzic ha commentato: "Emozioni strane, indimenticabili. Ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare, è una delle mie qualità più importanti. Lo scorso anno oggi ho segnato il mio primo gol con la Juventus per la vittoria nel derby contro l'Inter, ora ho segnato contro la mia Juve. Con loro ho giocato 2 anni, sono contento per la squadra e per la prestazione, che è stata straordinaria. Quanto sarebbe potuto servire alla Juve? Non posso rispondere (ride) e mi scuso per questo. Il Sassuolo ha tanti giovani e vuole crescere e questa è la cosa più importante, alla mia età ho bisogno di giocare con continuità" (TUTTE LE SUE PAROLE)
23:14
Le parole di Aquilani al termine della partita
"Ieri parlavo di coraggio - ha esordito l'allenatore del Sassuolo Aquilani -, ci alleniamo per fare questo e ci vuole forza per farlo contro la Juve e contro le altre squadre. E' un gruppo forte, composto da giovani forti e da meno giovani di grande livello. Adzic in panchina all'inizio? Ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Rispetto a quando giocavo, è cambiato il modo di giocare, ora devono sentirsi tutti titolari. Sapevo che Vasilije se fosse entrato avrebbe fatto bene, con le squadre un po' più stanco. Sono stato fortunato. Anche chi parte dalla panchina oggi è un titolare". (QUI TUTTE LE SUE PAROLE)
23:05
Juve, Spalletti: "Brucia perché avremmo potuto vincere"
Al termine della partita Spalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato la partita: "Brucia eccessivamente perché avremmo potuto anche vincere, avevamo meritato di averla ribaltata. Abbiamo perso degli equilibri, andando ad attaccare in otto, però nella situazione prima avremmo potuto segnare noi il gol del 3-2. I giocatori hanno provato a vincerla e sono stato io a stimolare i giocatori. Forse hanno eseguito troppo alla lettera, andando in troppi in area di rigore per ribaltare la partita. Secondo me si erano anche scavati la posizione per poterla ribaltare totalmente. Poi chiaro che se perdi palla così, andando in troppi sopra la linea della parte, c'è sicuramente una colpa nostra. Nasce tutto dalla voglia di andare a chiuderla" (TUTTE LE SUE PAROLE)
23:04
E nel frattempo in Spagna...
E mentre in Italia Kolo Muani faceva fatica contro il Sassuolo, in Spagna Jonathan David ha trovato il suo primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid, contro la Real Sociedad
22:47
A un anno esatto di distanza
13 settembre 2025-13 settembre 2026: il centrocampista montenegrino ha trovato la rete della vittoria a un anno esatto di distanza dal gol del 4-2 nel derby d'Italia contro l'Inter
22:38
Triplice fischio
95' - Finale di partita folle, con 3 reti segnate nel giro di pochissimi minuti. Alla fine è il Sassuolo a vincere, grazie a una rete dell'ex Adzic, che non esulta
22:36
Adzic segna la rete del 3-2
94' - La Juventus si spinge in avanti per provare a vincerla ma subisce il contropiede del Sassuolo. Adzic all'ultimo minuto punisce la sua ex squadra e con un destro a giro trova la rete del 3-2
22:33
DOPPIETTA ZHEGROVA! 2-2
91' - Incredibile finale di partita. Uno due dell'esterno con Kolo Muani, che va al tiro con il sinistro sul primo palo. Conclusione rasoterra violentissima, che non lascia speranze a Muric
22:31
Altro gol per il Sassuolo
88' - Inserimento perfetto di Bakola, che supera la pressione della Juventus (con Bremer che esce a vuoto) ed entra in area di rigore della Juventus, dove serve al centro Bowie. L'attaccante neroverde la piazza con il sinistro e trova il gol del 2-1
22:29
Ultimo cambio per la Juve
87' - Altro esordio in casa bianconera: Oboavwodou prende il posto di Alajbegovic
22:28
Super Zhegrova
86' - Zhegrova è in un stato di forma eccezionale e trova un assist incredibile con il sinistro per Alajbegovic. Il tiro dell'esterno bosniaco, però, viene murato
22:23
GOL DELLA JUVENTUS!
82' - Zhegrova trova la rete dell'1-1. L'azione nasce dalla sinistra, dove la Juventus arriva al cross. Muric esce e devia la palla, che arriva sui piedi dell'esterno kosovaro. Edon controlla con il sinistro, si accentra, supera due avversari e va al tiro, trovando la sua prima rete in maglia bianconera
22:23
Cambio per il Sassuolo
81' - Esordio con la maglia del Sassuolo per Caleta-Car, che prende il posto di Idzes
22:22
Ci prova Woltemade
80' - Cross dalla destra di Zhegrova, che trova al centro dell'area di rigore del Sassuolo l'inserimento di Woltemade. L'attaccante tedesco prova la conclusione acrobatica ma non trova lo specchio della porta
22:16
Gol annullato a Cinquegrano
74' - Altra rete per il Sassuolo, annullata dall'arbitro Sacchi per una posizione di fuorigioco
22:13
Esordio per Pape Sarr
70' - Spalletti inserisce invece Pape Sarr al posto di Koopmeiners. Esordio in Serie A per l'ex Tottenham
22:13
Triplo cambio per il Sassuolo
70' - Aquilani ne cambia tre in un colpo solo: Adzic, Bowie e Dominguez prendono il posto di Thorstvedt, Esposito e Berardi
22:11
Douglas Luiz da fuori area
67' - Conclusione da fuori area di Douglas Luiz, che mette in seria difficoltà Muric. Il portiere ferma il tiro e concede il calcio d'angolo alla Juventus
22:07
Sassuolo in vantaggio
65' - I neroverdi si portano in vantaggio. Movimento perfetto di Sebastiano Esposito, che scatta sulla linea del fuorigioco, servito da Matic. Kalulu se lo perde e l'attaccante italiano si ritrova così da solo davanti a Vicario: gol dell'1-0 per la squadra di Aquilani
22:03
Ancora Alajbegovic
61' - Conclusione dalla distanza di Alajbegovic: Muric risponde con i pugni
22:02
Cambi anche per la Juvnetus
60' - Zhegrova e Woltemade prendon il posto di Conceicao e Nico Gonzalez. Spalletti inserisce quindi il doppio centraventi per il finale di partita
21:57
Sostituzione per il Sassuolo
55' - Aquilani fa uscire Lipani, ammonito, e inserisce Bakola
21:54
Vicario con i pugni
52' - Cross di Laurienté dalla destra: Vicario esce con i pugni e ferma l'azione del Sassuolo, sventando il pericolo
21:50
Ammonizione per Lipani
48' - Kolo Muani parte in velocità e Lipani è costretto a fermarlo con un fallo. Cartellino giallo per ilc entrocampista del Sassuolo
21:49
Parata di Vicario
47' - Tiro a giro di Berardi, che prova a sorprendere Vicario con il sinistro. Il portiere italiano intuisce la direzione del tiro e spedisce la palla in calcio d'angolo
21:48
Lampo di Alajbegovic
46' - L'esterno della Juventus entra dentro al campo e supera in velocità diversi avversari. Il bosniaco va poi al tiro con il destro, trovando la risposta di Muric. Bianconeri subito pericolosi
21:47
Inizia il secondo tempo
46' - Al via la seconda frazione di gioco, primo possesso palla per la Juventus
21:43
Svolta storica per la Juventus
Contro il Sassuolo Spalletti non ha schierato neanche un giocatore italiano titolare tra i 10 di movimento. È la prima volta che succede nella storia della Juventus in Serie A
21:32
Fine primo tempo
45'+1 - Finisce il primo tempo. 0-0 tra Sassuolo e Juve all'intervallo
21:31
Deviazione pericolosa per il Sassuolo
45' - Conceicao sfonda sulla destra e viene servito in profondità da Nico Gonzalez. Il portoghese crossa al centro e trova la deviazione di Leysen, che per poco non ha sorpreso Muric
21:25
Vicario esce dall'area e ferma il Sassuolo
39' - Lancio in profondità del Sassuolo per Berardi. Palla molto pericolosa, che costringe Vicario a uscire dall'area di rigore per spedire la palla in rimessa laterale con la testa
21:24
Bell'azione per la Juventus
37' - Sul ribaltamento di fronte Kolo Muani trova spazio e serve Conceicao. Il portoghese, però, non riesce a trovare compagni al centro dell'area: azione sfumata
21:22
Sassuolo pericoloso
36' - Inserimento in profondità di Doig, che si sovrappone, viene servito e va al tiro con il sinistro. Palla a lato della rete
21:20
Ci prova la Juve
33' - Conceicao dribbla sulla destra, rientra al centro e trova Koopmeiners al centro. L'olandese calcia di prima da fuori area ma la conclusione rasoterra finisce facile tra le mani di Muric
21:18
Bel cross di Koopmeiners
32' - Bel cross di Koopmeiners dalla sinistra, che cerca un compagno di squadra sul secondo palo. Buona chiusura di Doig, che ferma tutto
21:11
Bremer ferma tutto
25' - Berardi riceva palla e, di prima, quasi senza vedere, lancia con il sinistro in profondità Laurienté dall'altra parte del campo. Il francese è più veloce di Bremer, che però usa il fisico e lo ferma
21:06
Ammonizione Juve
21' - Giallo per Lucumì, che ha fermato in maniera molto dura Esposito
21:05
Angolo per i bianconeri
20' - Calcio d'angolo dalla destra per la Juventus battuto corto. Il cross di Conceicao, però, non è pericoloso
21:01
Super Alajbegovic
15' - Grandissimo dribbling di Alajbegovic, che con un doppio passo stupendo supera in un colpo solo due avversari. Una volta entrato in area, l'esterno bianconero crossa al centro, dove però non ci sono suoi compagni di squadra
21:00
Conceicao a terra
14' - Fallo di Doig su Conceicao, che colpisce in faccia l'esterno portoghese
20:53
Berardi pericoloso
7' - Errore della Juventus, che regala palla a Berardi. L'attaccante italiano entra in area ma viene fermato con il fisico da Lucumì, che lo taglia fuori
20:50
Bell'intervento di Douglas Luiz
4' - Bel filtrante di Esposito per Berardi, che perde un attimo di gioco e viene fermato da Douglas Luiz
20:48
Ci prova Nico Gonzalez
2' - L'attaccante argentino va subito al tiro e scheggia la traversa: la Juve risponde ai neroverdi e si dimostra subito pericolosa
20:48
Sassuolo subito pericoloso
1' - Il Sassuolo parte forte e mette subito in difficoltà la Juventus con Berardi
20:46
Inizia la partita
1' - Fischio d'inizio: ha il via Sassuolo-Juventus
20:43
Squadre in campo
Sassuolo e Juventus sono in campo: foto di rito e poi il fischio d'inizio
20:34
Pochi minuti all'inizio del match
La squadra di Spalletti si prepara a scendere in campo contro quella di Aquilani. Manca sempre meno all'inizio della partita
20:24
Carnevali: "Bello tornare qui, 13 anni non si dimenticano facilmente"
Prima del fischio d'inizio è intervenuto anche l'amministratore delegato della Juventus e grande ex di partita, Giovanni Carnevali: "È bello, tredici anni non si dimenticano facilmente. Bello rivedere tante persone, amici. Qui c'è stato un percorso non soltanto sportivo ma ben più ampio. Ora pensiamo alla partita che è più importante. Il mister oltre a essere forte è anche simpatico. Quello che occorre è mettere in campo una formazione con i giocatori giusti. Loro sono una buona squadra e noi dovremo essere concentrati perché l'obiettivo è portare a casa una vittoria. Responsabilità? Abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva con tutte le difficoltà che ci sono in questo periodo. La coppia d'attacco è di qualità e poi saprà il mister come metterli in campo". Poi sulle tante situazioni di mercato ha aggiunto: "Non è soltanto questione di tempo, ma si sono fatte delle riflessioni anche sulla qualità dei giocatori. Siamo riusciti a mettere insieme qualcosa che in soli tre mesi potevamo fare, forse si poteva fare anche qualcosa di più ma comunque siamo soddisfatti"
20:18
Ad Sassuolo: "Carnevali è uno dei migliori dirigenti in Italia"
"Ambizioni? Grande senso di responsabilità prima di tutto", ha esordito così l'ad del Sassuolo Fabris. "Per me è una grande opportunità - ha continuato - , conosco bene l'ambiente ed è una società seria con una proprietà italiana molto forte. Veronica Squinzi ha portato avanti questi due mesi molto forte e quando mi è arrivata l'occasione di poter tornare l'ho colta. Abbiamo la fortuna di avere un ds come Palmieri che ha fatto un grande lavoro. La società ha grandi valori umani oltre a tutto il resto. Questa società ha caratteristiche particolari ed è il posto migliore dove poter lavorare in un certo modo. Si guarda anche oltre rispetto al contingente. Carnevali? Giovanni è uno dei migliori dirigenti sportivi che abbiamo in Italia. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui per 11 anni e ho acquisito tanto da lui. Non posso non imparare da lui e portare a casa il meglio. Ognuno di noi ha le sue caratteristiche e lavoreremo anche per portare qualcosa di nuovo"
20:03
Sassuolo-Juventus in numeri
20:01
Le parole di Bremer nel pre partita
Prima dell'inizio della sfida contro il Sassuolo, Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una bella settimana, ci siamo allenati bene. Abbiamo fatto tutto quello che ha chiesto il mister durante la settimana. La partita, lo sappiamo: il Sassuolo è una squadra che gioca tanto, gli attaccanti loro hanno grande potenzialità, sono veloci, quindi dobbiamo stare attenti sulle ripartenze". Sulla responsabilità dopo l'infortunio di Locatelli: "Sì, certo, certo, mi spiace per lui che è un bravo ragazzo, tiene tanto alla Juve, gli auguro il meglio. Ma quello che ha detto il mister è vero, non si può dare responsabilità solo a un giocatore, siamo la Juventus e 20-25 giocatori devono sentire la responsabilità, ma soprattutto noi che siamo lì dentro il campo". Sui giocatori rimasti dal mercato: "Ho parlato con loro, soprattutto con Nico e anche con Douglas, sono giocatori importanti, che hanno carattere, hanno forza e ci aiuteranno a fare quello che dobbiamo fare quest'anno"
19:55
Triplice fischio
90'+6 - Termina 3-0 la partita tra Ospitaletto e Juve Next Gen. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Brambilla
19:53
Doppio brivido per la Juve Next Gen
90'+4 - Prima Valenti, poi Torri: due occasioni per l'Ospitaletto, che continua a spingere. Radu si supera
19:48
Minuti di recupero
90' - L'arbitro di Ospitaletto-Juve Next Gen assegna 6 minuti di recupero
19:43
Ultimo cambio per la Juve
84' - Dentro anche Leone, che prende il posto di Merola
19:41
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus
Spalletti conferma Conceicao, Gonzalez e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani, con Woltemade che si accomoda quindi in panchina. Sorpresa invece nel Sassuolo: fuori l'ex Adzic, dentro Lipani.
- Sassuolo (4-3-3): Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
- Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Zhegrova, Rugani, Woltemade, Sarr, Owusu, Pagnucco, Oboavwodou
19:40
Gol convalidato
82' - Niente fallo, gol valido dell'Ospitaletto
19:38
FVS per la Juve
80' - Brambilla richiama l'arbitro al monitor per valutare l'azione precedente al gol del 3-0 dell'Ospitaletto
19:37
Gol per l'Ospitaletto: 3-0
78' - L'Ospitaletto trova la rete del 3-0. Messaggi va al tiro ma la sua conclusione diventa un assist per Torri, che trova la terza rete della partita
19:36
Azione per la Juve Next Gen
77' - Cross dalla destra per la Juventus, che trova in area Konate. L'attaccante cerca di colpire la palla tuffandosi ma non riesce a trovare la deviazione vincente, marcato strettissimo da un difensore avversario
19:34
Cartellino giallo per l'Ospitaello
75' - Ammonito Casali, autore di un fallo al limite dell'area di rigore. Sulla punizione successiva, bella uscita del portiere Ferrante, che ferma l'azione bianconera
19:32
Doppio cambio per l'Ospitaletto
73' - Messaggi prende il posto di Stefanoni, autore del gol dell'1-0. In campo anche Mondini, al posto di Tigani
19:30
Sostituzioni Juve Next Gen
72' - Altri due cambi per Brambilla: fuori Amaradio e Macca, dentro Durmisi e Makiobo
19:27
Review terminata
68' - L'arbitro conferma la sua decisione, niente calcio di rigore in favore della Juve
19:25
FVS per la Juve Next Gen
67' - Brambilla utilizza la prima carta FVS della partita, per un possibile fallo in area di rigore dell'Ospitaletto su Merola
19:24
Occasione per Konate
66' - Bel cross di Elimoghale, che trova Konate al centro dell'area dell'Ospitaletto. L'attaccante non riesce perl a girare la palla in porta
19:20
Raddoppio Ospitaletto
62' - I padroni di casa trovano la rete del 2-0, questa volta con Nessi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo
19:19
Grande parata di Radu
61' - L'Ospitaletto arriva ancora al tiro, questa volta dalla distanza. Para il portiere bianconero
19:19
Doppio cambio per Brambilla
60' - Elimoghale e Grelaud prendono il posto di Guerra e Rizzo
19:14
Occasionissima Ospitaletto
56' - Ancora pericolosa la squadra di casa: imbucata centrale che trova il neo entrato Torri, la cui conclusione da ottima posizione è però altissima
19:12
Sostituzione per l'Ospitaletto
53' - Primo cambio della partita. Fuori Gobbi, dentro Torri
19:08
Problemi per Amaradio
49' - Scontro di gioco per Amaradio, costretto a uscire dal campo. Juve Next Gen momentaneamente in 10
19:04
Ospitaletto subito pericoloso
46' - Come nel primo tempo, l'Ospitaletto si rende subito pericoloso, questa volta con Gobbi, che va a contrasto con Verde e si fa male
19:03
Inizia il secondo tempo
46' - Primo possesso palla nella seconda frazione di gioco per l'Ospitaletto
18:57
Aquilani: "Juventus squadra forte, ma anche noi"
"Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte e stiamo portando avanti un percorso", parola di Alberto Aquilani. L'allenatore del Sassuolo è infatti intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, dove ha parlato anche della forza della squadra di Spalletti: "Chi temo? Quando affronti queste squadre temi un po' tutto, è una squadra strutturata per competere ai massimi livelli"
18:47
Fine primo tempo
45'+2 - Ospitaletto in vantaggio in vantaggio al termine della prima frazione di gioco
18:47
Punizione di Galoppini
45'+1 - Punizione pericolosa ma fuori dallo specchio quella di Galoppini
18:46
Ammonito Verde
45' - Cartellino giallo per Verde. Grande dribbling di Stefanoni, che in contropiede prova a entrare in area di rigore. Il difensore bianconero è costretto a commettere fallo per fermarlo. Punizione dal limite per l'Ospitaletto
18:42
Radu in difficoltà
41' - Retropassaggio rischiosissimo della Juve Next Gen, che mette Radu in una posizione molto difficile
18:41
Ancora Amaradio
39' - Nella seconda metà del primo tempo l'esterno bianconero si conferma il più pericoloso. Stop e tiro al volo per il numero 11, che colpisce un difensore avversario
18:34
Juve Next Gen a un passo dal gol
34' - Juve pericolosa con Amaradio. L'esterno bianconero calcia forte e colpisce l'esterno della rete, sfiorando il gol del pari
18:31
Tiro di Melegoni
30' - L'U23 si spinge in avanti e si rende pericolosa con Melegoni. Niente da fare per i bianconeri, che non riescono a trovare la rete dell'1-1
18:29
Ospitaletto vicino al raddoppio
29' - Galoppini la piazza dalla destra ma trova un'ottima parata di Radu
18:28
Le probabili formazioni di Sassuolo-Juve
Chi prenderà il posto dell'infortunato Locatelli? Chi giocherà in attacco? Ecco le probabili formazioni della Juve in vista della sfida contro il Sassuolo
18:26
Ci prova ancora l'Ospitaletto
25' - Next Gen in difficoltà. I padroni di casa si spingono in avanti ed entrano in area, ma non riescono a trovare il tiro
18:21
Brivido Next Gen
20' - Altro errore dell'U23 bianconera. Radu, pressato dall'Ospitaletto, sbaglia un passaggio facile e regala palla agli avversari. Per fortuna il tiro di Galuppini finisce fuori
18:19
Juve Next Gen pericolosa
18' - Conclusione dalla distanza di Merola, che prova a prendere alla sprovvista il portiere avversario. Tiro potente ma che non trova il gol
18:18
Problemi per Possenti
15' - Problemi fisici per Possenti a seguito di uno scontro di gioco. Il difensore dell'Ospitaletto esce momentaneamente dal terreno di gioco
18:14
Spalletti avverte la Juve: "Il Sassuolo ha giocatori fortissimi"
Alla vigilia della sfida contro i neroverdi, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: "È una squadra che si è contraddistinta negli anni per qualità di gioco. Una delle migliori squadra per palla riconquistata e gestione della ripartenza. Poi voglio fare un complimento alla società che è sempre stata molto seria e un punto di riferimento per il nostro calcio con un ambiente con meno pressioni con tutti i professionisti che ci hanno giocato dentro. Ha dei calciatori fortissimi come Berardi, Laurienté, Matic ed Esposito che tutti vorrebbero avere a disposizione. Carnevali se potessi farlo giocare lo metterei in campo (ride ndr), perché con tutte le cose che mi ha detto avrebbe fatto il gol dell'ex, succede sempre così"
18:09
Altra imprecisione per i bianconeri
8' - Erroraccio di Savio, che perde palla in maniera banale a centrocampo. Altra ripartenza dei padroni di casa, che però vengono fermati al limite dell'area di rigore bianconera
18:06
Ci prova Melegoni
4' - Calcio di punizione dalla distanza per la Next Gen: conclusione angolata di Melegoni, che però non è abbastanza potente. Parata facile del portiere dell'Ospitaletto
18:02
Subito in vantaggio l'Ospitaletto
1' - Dopo appena 50 secondi la squadra di casa segna subito il gol dell'1-0. Errore della Juve in fase di impostazione e gol di Stefanoni
18:00
Inizia Ospitaletto-Juve Next Gen
1' - Fischio d'inizio: primo possesso palla per i giovani bianconeri.
17:56
I convocati della Juventus per il Sassuolo
In attesa del fischio d'inizio della sfida dell'U23 contro l'Ospitaletto, ecco i convocati di Luciano Spalletti per la sfida contro i neroverdi: 1 Grabara, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 41 Owusu, 43 Pagnucco, 45 Oboavwoduo.
17:49
Ospitaletto-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali
Ospitaletto: Ferrante; Possenti, Nessi, Tigani, Gobbi, Galuppini, Gualandris, Casali, Panatti, Guarneri, Stefanoni. All: Quaresmini.
Juventus Next Gen (4-2-3-1): Radu; Rizzo, Montero, Verde, Savio; Melegoni, Macca; Amaradio, Guerra, Merola; Konaté. All: Brambilla
17:45
In campo Next Gen e Juventus
Domenica a tinte bianconere. Alle 18 scende in campo la Next Gen di Brambilla per la sfida contro l'Ospitaletto, valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Alle 20.45 invece tocca alla Juventus di Spalletti, impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tante assenze i bianconeri, senza ben 8 calciatori: mancano all'appello Cambiaso, McKennie, Boga, Cabal, Ekhator oltre ai lungodegenti Yildiz, Thuram e Locatelli. Due prime volte tra i convocati, di cui una in attacco (QUI I DETTAGLI)
Mapei Stadium - Reggio Emilia