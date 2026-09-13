La Juve crolla con il Sassuolo: doppio Zhegrova non basta, la decide Adzic! Aquilani batte Spalletti

23:39

Problemi per Alajbegovic

Nel finale di partita Alajbegovic ha chiesto il cambio, sostituito da Oboavwoduo. Le sue condizioni non sono ancora chiare e andranno monitorate nei prossimi giorni, ma c'è preoccupazione da parte dei tifosi

23:37

Sassuolo, Esposito: "Contentissimo per la vittoria"

Ai microfoni di Dazn ha parlato anche Sebastiano Esposito, votato migliore in campo: "Sono contentissimo per la vittoria. Dentro ho un mese e mezzo di sofferenza, è un'emozione incredibile dopo questo mese e mezzo in cui ho ricevuto tanta merda. Fa parte del calcio e sono contento di aver reagito così. Io vivo per questo. Voglio fare più punti possibili. Questa squadra è fortissima, contento di far parte di questo gruppo. L'Europa non lo so, sono arrivato da troppo poco per sapertelo dire. Da quando sono arrivato mi sono messo a disposizione di un gruppo fantastico. Sono anche contento del mister. Noi sogniamo, non ci poniamo obiettivi. Poi vedremo"

23:34

Tutte le immagini della partita

Dalla doppietta di Zhegrova alle scuse di Adzic: Sassuolo-Juve immagine per immagine

23:30

Vicario: "La Juve non può subire questi gol, c'è amarezza"

Vicario ha invece aggiunto: "Sicuramente c'è grande amarezza. Capisco la voglia di andare a vincere la partita, perché la Juventus ha l'obbligo di provare a vincere, ma oggi abbiamo perso l'equilibrio. Siamo stati troppo spregiudicati. I due gol che abbiamo subito, la Juventus non li più subire. La reazione dopo essere andati sotto è stata positiva, ma dobbiamo essere più equilibrati e più calmi, come fatto con Woltemade. Dobbiamo essere più tranquilli perché le occasioni escono fuori". (TUTTE LE SUE PAROLE)

23:21

Sassuolo, Adzic: "Emozioni strane, indimenticabili"

L'autore del gol vittoria e grande ex della partita, Vasilije Adzic ha commentato: "Emozioni strane, indimenticabili. Ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare, è una delle mie qualità più importanti. Lo scorso anno oggi ho segnato il mio primo gol con la Juventus per la vittoria nel derby contro l'Inter, ora ho segnato contro la mia Juve. Con loro ho giocato 2 anni, sono contento per la squadra e per la prestazione, che è stata straordinaria. Quanto sarebbe potuto servire alla Juve? Non posso rispondere (ride) e mi scuso per questo. Il Sassuolo ha tanti giovani e vuole crescere e questa è la cosa più importante, alla mia età ho bisogno di giocare con continuità" (TUTTE LE SUE PAROLE)

23:14

Le parole di Aquilani al termine della partita

"Ieri parlavo di coraggio - ha esordito l'allenatore del Sassuolo Aquilani -, ci alleniamo per fare questo e ci vuole forza per farlo contro la Juve e contro le altre squadre. E' un gruppo forte, composto da giovani forti e da meno giovani di grande livello. Adzic in panchina all'inizio? Ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Rispetto a quando giocavo, è cambiato il modo di giocare, ora devono sentirsi tutti titolari. Sapevo che Vasilije se fosse entrato avrebbe fatto bene, con le squadre un po' più stanco. Sono stato fortunato. Anche chi parte dalla panchina oggi è un titolare". (QUI TUTTE LE SUE PAROLE)

23:05

Juve, Spalletti: "Brucia perché avremmo potuto vincere"

Al termine della partita Spalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato la partita: "Brucia eccessivamente perché avremmo potuto anche vincere, avevamo meritato di averla ribaltata. Abbiamo perso degli equilibri, andando ad attaccare in otto, però nella situazione prima avremmo potuto segnare noi il gol del 3-2. I giocatori hanno provato a vincerla e sono stato io a stimolare i giocatori. Forse hanno eseguito troppo alla lettera, andando in troppi in area di rigore per ribaltare la partita. Secondo me si erano anche scavati la posizione per poterla ribaltare totalmente. Poi chiaro che se perdi palla così, andando in troppi sopra la linea della parte, c'è sicuramente una colpa nostra. Nasce tutto dalla voglia di andare a chiuderla" (TUTTE LE SUE PAROLE)

23:04

E nel frattempo in Spagna...

E mentre in Italia Kolo Muani faceva fatica contro il Sassuolo, in Spagna Jonathan David ha trovato il suo primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid, contro la Real Sociedad

22:47

A un anno esatto di distanza

13 settembre 2025-13 settembre 2026: il centrocampista montenegrino ha trovato la rete della vittoria a un anno esatto di distanza dal gol del 4-2 nel derby d'Italia contro l'Inter

22:38

Triplice fischio

95' - Finale di partita folle, con 3 reti segnate nel giro di pochissimi minuti. Alla fine è il Sassuolo a vincere, grazie a una rete dell'ex Adzic, che non esulta

22:36

Adzic segna la rete del 3-2

94' - La Juventus si spinge in avanti per provare a vincerla ma subisce il contropiede del Sassuolo. Adzic all'ultimo minuto punisce la sua ex squadra e con un destro a giro trova la rete del 3-2

22:33

DOPPIETTA ZHEGROVA! 2-2

91' - Incredibile finale di partita. Uno due dell'esterno con Kolo Muani, che va al tiro con il sinistro sul primo palo. Conclusione rasoterra violentissima, che non lascia speranze a Muric

22:31

Altro gol per il Sassuolo

88' - Inserimento perfetto di Bakola, che supera la pressione della Juventus (con Bremer che esce a vuoto) ed entra in area di rigore della Juventus, dove serve al centro Bowie. L'attaccante neroverde la piazza con il sinistro e trova il gol del 2-1

22:29

Ultimo cambio per la Juve

87' - Altro esordio in casa bianconera: Oboavwodou prende il posto di Alajbegovic

22:28

Super Zhegrova

86' - Zhegrova è in un stato di forma eccezionale e trova un assist incredibile con il sinistro per Alajbegovic. Il tiro dell'esterno bosniaco, però, viene murato

22:23

GOL DELLA JUVENTUS!

82' - Zhegrova trova la rete dell'1-1. L'azione nasce dalla sinistra, dove la Juventus arriva al cross. Muric esce e devia la palla, che arriva sui piedi dell'esterno kosovaro. Edon controlla con il sinistro, si accentra, supera due avversari e va al tiro, trovando la sua prima rete in maglia bianconera

22:23

Cambio per il Sassuolo

81' - Esordio con la maglia del Sassuolo per Caleta-Car, che prende il posto di Idzes

22:22

Ci prova Woltemade

80' - Cross dalla destra di Zhegrova, che trova al centro dell'area di rigore del Sassuolo l'inserimento di Woltemade. L'attaccante tedesco prova la conclusione acrobatica ma non trova lo specchio della porta

22:16

Gol annullato a Cinquegrano

74' - Altra rete per il Sassuolo, annullata dall'arbitro Sacchi per una posizione di fuorigioco

22:13

Esordio per Pape Sarr

70' - Spalletti inserisce invece Pape Sarr al posto di Koopmeiners. Esordio in Serie A per l'ex Tottenham

22:13

Triplo cambio per il Sassuolo

70' - Aquilani ne cambia tre in un colpo solo: Adzic, Bowie e Dominguez prendono il posto di Thorstvedt, Esposito e Berardi

22:11

Douglas Luiz da fuori area

67' - Conclusione da fuori area di Douglas Luiz, che mette in seria difficoltà Muric. Il portiere ferma il tiro e concede il calcio d'angolo alla Juventus

22:07

Sassuolo in vantaggio

65' - I neroverdi si portano in vantaggio. Movimento perfetto di Sebastiano Esposito, che scatta sulla linea del fuorigioco, servito da Matic. Kalulu se lo perde e l'attaccante italiano si ritrova così da solo davanti a Vicario: gol dell'1-0 per la squadra di Aquilani