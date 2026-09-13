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Sassuolo-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Subito in svantaggio la Next Gen

Tutti gli aggiornamenti sulla sfida dei bianconeri contro i neroverdi. Spazio anche ai giovani di Brambilla, impegnati contro l'Ospitaletto
4 min
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Ospitaletto
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  • 1'D. Stefanoni (ass. : F. Galuppini)
Juventus U23
Juventus U23
    1 - 0
    2' 1° tempo
    Serie C Girone A - 13.09.2026
    Stadio Comunale Gino Corioni

    Arbitro Francesco Aloise
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Ospitaletto
    1 - 0
    2' 1° tempo
    Juventus U23
    Juventus

    Juventus

    Tutte le notizie sulla squadra
    Aggiorna

    Una domenica a tinte bianconere. Ieri in campo la Primavera di Padoin e la Juventus femminile di Guerrero (che ha battuto l'Inter, approdando in finale di Women's Cup). Oggi tocca alla Next Gen e alla Prima Squadra: l'U23 se la vede con l'Ospitaletto, per i ragazzi di Luciano Spalletti invece sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo il pari in extremis contro il Milan, la Juve punta a ritrovare subito la vittoria in quella che sarà, inevitabilmente, una sfida speciale per Giovanni Carnevali: l'attuale amministratore delegato bianconero ha trascorso ben 12 anni con gli emiliani. Un match in cui Spalletti dovrà fare di necessità virtù, avendo ben 8 indisponibili.

    18:02

    Subito in vantaggio l'Ospitaletto

    1' - Dopo appena 50 secondi la squadra di casa segna subito il gol dell'1-0. Errore della Juve in fase di impostazione e gol di Stefanoni

    18:00

    Inizia Ospitaletto-Juve Next Gen

    1' - Fischio d'inizio: primo possesso palla per i giovani bianconeri.

    17:56

    I convocati della Juventus per il Sassuolo

    In attesa del fischio d'inizio della sfida dell'U23 contro l'Ospitaletto, ecco i convocati di Luciano Spalletti per la sfida contro i neroverdi: 1 Grabara, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 41 Owusu, 43 Pagnucco, 45 Oboavwoduo.

    17:49

    Ospitaletto-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

    Ospitaletto: Ferrante; Possenti, Nessi, Tigani, Gobbi, Galuppini, Gualandris, Casali, Panatti, Guarneri, Stefanoni. All: Quaresmini.

    Juventus Next Gen (4-2-3-1): Radu; Rizzo, Montero, Verde, Savio; Melegoni, Macca; Amaradio, Guerra, Merola; Konaté. All: Brambilla

    17:45

    In campo Next Gen e Juventus

    Domenica a tinte bianconere. Alle 18 scende in campo la Next Gen di Brambilla per la sfida contro l'Ospitaletto, valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Alle 20.45 invece tocca alla Juventus di Spalletti, impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tante assenze i bianconeri, senza ben 8 calciatori: mancano all'appello Cambiaso, McKennie, Boga, Cabal, Ekhator oltre ai lungodegenti Yildiz, Thuram e Locatelli. Due prime volte tra i convocati, di cui una in attacco (QUI I DETTAGLI)

    Mapei Stadium - Reggio Emilia

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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