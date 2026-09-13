Una domenica a tinte bianconere. Ieri in campo la Primavera di Padoin e la Juventus femminile di Guerrero (che ha battuto l'Inter, approdando in finale di Women's Cup). Oggi tocca alla Next Gen e alla Prima Squadra: l'U23 se la vede con l'Ospitaletto, per i ragazzi di Luciano Spalletti invece sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Dopo il pari in extremis contro il Milan, la Juve punta a ritrovare subito la vittoria in quella che sarà, inevitabilmente, una sfida speciale per Giovanni Carnevali: l'attuale amministratore delegato bianconero ha trascorso ben 12 anni con gli emiliani. Un match in cui Spalletti dovrà fare di necessità virtù, avendo ben 8 indisponibili.