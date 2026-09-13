Carnevali da ex a Sassuolo tra emozioni, mercato Juve e la risposta a Spalletti: "Il mister..."

Per Carnevali, quella contro il Sassuolo al Mapei, è una serata speciale. "Tredici anni non si dimenticano con facilità" sottolinea il dirigente della Juve, arrivato in estate dopo una lunga parentesi coi neroverdi. E questa sera, infatti, sarà la prima da avversario con la società che lo ha visto lavorare dietro le quinte fino a portare il club emiliano in Europa qualche stagione fa. Ma non c'è tempo per pensare troppo al passato: "La partita è più importante".

Carnevali e le emozioni di Sassuolo-Juve Carnevali a Dazn parla delle emozioni della sfida del Mapei Stadium: "È bello, tredici anni non si dimenticano facilmente. Bello rivedere tante persone, amici. Qui c'è stato un percorso non soltanto sportivo ma ben più ampio. Ora pensiamo alla partita che è più importante". Poi la risposta alla frase di Spalletti in conferenza ('Carnevali se potessi farlo giocare lo metterei in campo'): "Il mister, oltre a essere forte, è anche simpatico. Quello che occorre è mettere in campo una formazione con i giocatori giusti. Loro sono una buona squadra e noi dovremo essere concentrati perché l'obiettivo è portare a casa una vittoria".

Juventus La formazione ufficiale della Juve contro il Sassuolo: chi prende il posto di Locatelli. E davanti... Il mercato e la responsabilità Il dirigente bianconero continua sul mercato: "Abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva con tutte le difficoltà che ci sono in questo periodo. La coppia d'attacco è di qualità e poi saprà il mister come metterli in campo. Situazioni di mercato su Koopmeiners e Nico Gonzalez? Non è soltanto il tempo, ma si sono fatte delle riflessioni anche sulla qualità dei giocatori. Io sono qua da tre mesi e siamo riusciti a mettere insieme tutte le cose, forse si poteva fare anche qualcosa di più ma comunque siamo soddisfatti". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE